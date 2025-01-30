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Рома - Айнтрахт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025
Серия полуфиналов Еврокубков "Ромы" прервется уже сейчас?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Рома" - наиболее успешный и стабильный итальянский клуб в Еврокубках последних лет. Полуфинал Лиги Европы сезона 2023/24 даже разочаровал ее после финала-2022/23 и победы в Лиге Конференций в сезоне 2021/22. Перед этим же состоялся полуфинал ЛЕ-2020/21. Но сегодня она стоит на грани вылета из Еврокубков уже на первой стадии. Сумеет ли избежать его против одного из лидеров?
Лига Европы. Раунд Лиги. Восьмой тур
30 января. 22:00. Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" - "Айнтрахт"
Главный арбитр: Раде Обренович (Словения)
Состояние команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|7
|6
|1
|0
|17-4
|19
|2
|7
|5
|1
|1
|14-8
|16
|3
|7
|5
|1
|1
|12-6
|16
|4
|7
|4
|3
|0
|14-9
|15
|5
|7
|4
|2
|1
|15-7
|14
|6
|7
|4
|2
|1
|14-9
|14
|7
|7
|4
|2
|1
|11-8
|14
|8
|7
|4
|2
|1
|10-7
|14
|9
|7
|3
|4
|0
|18-14
|13
|10
|7
|4
|1
|2
|13-10
|13
|11
|7
|3
|3
|1
|12-9
|12
|12
|7
|3
|3
|1
|6-3
|12
|13
|7
|3
|2
|2
|14-9
|11
|14
|7
|3
|2
|2
|10-9
|11
|15
|7
|3
|2
|2
|7-6
|11
|16
|7
|3
|1
|3
|14-7
|10
|17
|7
|3
|1
|3
|12-8
|10
|18
|7
|3
|1
|3
|11-9
|10
|19
|7
|3
|1
|3
|7-7
|10
|20
|7
|3
|1
|3
|9-11
|10
|21
|7
|2
|3
|2
|8-6
|9
|22
|7
|3
|0
|4
|11-12
|9
|23
|7
|2
|3
|2
|7-9
|9
|24
|7
|3
|0
|4
|10-14
|9
|25
|7
|2
|2
|3
|12-11
|8
|26
|7
|1
|4
|2
|7-9
|7
|27
|7
|2
|1
|4
|8-12
|7
|28
|7
|1
|3
|3
|7-11
|6
|29
|7
|2
|0
|5
|8-16
|6
|30
|7
|1
|2
|4
|6-12
|5
|31
|7
|1
|1
|5
|5-9
|4
|32
|7
|1
|1
|5
|8-15
|4
|33
|7
|0
|3
|4
|3-10
|3
|34
|7
|1
|0
|6
|6-17
|3
|35
|7
|0
|2
|5
|6-15
|2
|36
|7
|0
|1
|6
|4-18
|1
По игре мало кто удивляется 21-му месту "волков" всего в одном очке над зоной вылета. Лишь 1:0 дома над киевским "Динамо" - худшей командой стадии, 0:1 в гостях от "Эльфсборга", унылая ничья в гостях с "Унион Сен-Жилуаз", потеря преимущества над "Атлетик" в концовке при отбивании весь второй тайм. Позитивом были лишь 3:0 над "Брагой" и вытащенная на 91-ой минуте 2:2 в гостях против "Тоттенхэма".
Неделю тому в Алкмааре состоялся кошмарный первый тайм с одним ударом по воротам, во втором римляне добавили, заиграли живее, динамичнее, техничнее, но серьезно вратаря не беспокоили и пропустили в контратаке. Клаудио Раньери считает, что держали там игру в руках, полностью доминировали и проиграли из-за недопустимой ошибки. Но на самом деле в целом уровень игры был низким.
После того матча они прервали серию из 13-ти без побед в гостях в лиге и 18-ти без побед в гостях во всех турнирах камбеком против "Удинезе" благодаря двум пенальти. А теперь возвращаются домой, где выиграли шесть матчей подряд во всех турнирах, причем с результатами 4:1, 5:0, 3:0, 4:1, 2:0, 3:1, где стены реально помогают.
Раньери надеется, что гостевой успех в Удине выведет на новый путь, принесет уверенность в себе и здоровую злость, которые всегда присутствуют в матчах на "Стадио Олимпико" и которые должны присутствовать и в гостях. Он в целом считает, что команда добавляет, и это правда. Кошмары лета и осени почти остались позади.
Впрочем, "Айнтрахт" как раз из тех, кто может выдержать против стен "Олимпико". Он на третьем месте в Бундеслиге, на втором в Лиге Европы. Для математического обеспечивания места в Топ-8 ЛЕ не хватает одного очка, да и, скорее всего, он уже там. В последних пяти матчах во всех турнирах на его счету четыре победы и ничья. Подопечные Дино Топмюллера в хорошей форме и в настроении.
Правда, с жеребьевкой в ЛЕ им повезло. Из восьми соперников лишь два на данный момент занимают места в Топ-18, и обоих "орлы" не победили, не переиграв дома в сентябре "Викторию" и проиграв в гостях в декабре "Лиону" (2:3). В предыдущем туре ЛЕ они четко переиграли дома "Ференцварош", который стоит ниже "Ромы", но следует отметить, что забивали ему во втором тайме с удара издали и добивания.
Последний матч во всех турнирах они сыграли в гостях против "Хоффенхайма" в Бундеслиге. В яркой обоюдной игре вышло 2:2, причем "Айнтрахт" дважды вел в счете, но пропускал, в том числе на 95-ой минуте. Он в целом в гостях не впечатляет. Перед этим - 1:0 против "Санкт-Паули", а перед этим - три поражения подряд, пусть и от сильных "Лейпцига" (дважды) и "Лиона".
Топмюллер осознает, что для "Ромы" это финал, но и желает играть на полную и насладиться великолепной атмосферой стадиона. При этом не позволяя атмосфере повлиять на его команду. Он отмечает большую стабильность при Раньери, опытных игроков, от своих требуя играть компактно и активно выбегать в контратаки. Скорость и компактность требует от своих и сам Раньери.
Последние матчи команд
Кадры
"Айнтрахт" потерял Омара Мармуша, ушедшего в "Манчестер Сити". Автора четырех голов в ЛЕ. Его отлично заменяет Экитике - пять голов в последних четырех матчах. Отсутствуют также Браун, Эбимбе и Хойлунд из-за травм, но уже не первый матч. В целом в последних трех матчах "орлов" во всех турнирах в стартовом составе появлялись лишь 13 разных игроков. Один из них - Браун. Ротации нет.
Отмечаем защитника Расмуса Кристенсена, бывшего игрока "Ромы".
В Удине отдохнули Салемакерс, Паредес, Хуммельс, Дибала. Все они должны вернуться в стартовый состав. Иерархия в составе Раньери также ясна. Так что дилемма лишь на одной позиции - рядом с Дибалой и позади Довбика. Капитан Лоренцо Пеллегрини, Эль-Шаарави, Бальданци, Суле, опорник Писилли - все на одно место.
Довбик забил в трех последних матчах лиги. Но в ЛЕ в четырех последних не забивал, оставшись с двумя голами. В Алкмааре он был заменен уже в перерыве из-за совершенно изолированной игры (три передачи, восемь касаний мяча далеко от ворот) и крайне нервного поведения, постоянных стычек с защитниками, желтой карточки. В Удине же исправился, играя острее. Бурно праздновал свой гол с пенальти.
В Удине ему помог выход второго таранного форварда Шомуродова во втором тайме. Помог всей команде. Если "Роме" понадобится отыгрываться или вырывать победу, бросая все силы в атаку, такой тандем может помочь и реально усилить игру.
"Рома": Свилар, Манчини, Хуммельс, Ндика, Салемакерс, Паредес, М. Коне, Анхелиньо, Дибала, Лоренцо Пеллегрини, Довбик
"Айнтрахт": Трапп, Тута, Кох, Теат, Р. Кристенсен, Шкири, Гетце, Ларссон, Кнауфф, Узун, Экитике
Цифры и факты
- Команды никогда не встречались. При этом "Рома" выиграла лишь три из последних 14-ти матчей против немецких соперников - пять ничьих и шесть поражений. "Айнтрахт" выиграл три из последних девяти против итальянских - две ничьи и четыре поражения
- "Рома" проиграла лишь три из последних 45-ти домашних матчей в Еврокубках, выиграв 33. Правда, одно из поражений состоялось в предыдущем матче против немецкой команды - 0:2 от "Байера" в мае 2024-го года
- "Айнтрахт" проиграл лишь один из 20-ти последних матчей Лиги Европы. Правда, это состоялось в его предыдущем гостевом - 2:3 в Лионе. Другие результаты в этих 20-ти в основное время - 12 побед и семь ничьих
- Одна из этих команд неизменно участвовала в полуфинале Лиги Европы в четырех последних сезонах. В сезоне 2020/21 "Рома" вылетела в полуфинале, в сезоне 2021/22 "Айнтрахт" выиграл турнир, в сезоне 2022/23 "Рома" проиграла в финале и в сезоне 2023/24 "Рома" проиграла в полуфинале
- "Рома" участвовала в полуфинале одного из Еврокубков в четырех последних сезонах. В последний раз она вылетала еще на первой стадии основного турнира в сезоне 2014/15 в Лиге Чемпионов. В Лиге Европы она никогда не вылетала на этой стадии
- "Рома" выиграла шесть последних домашних матчей во всех турнирах, забивая в каждом как минимум два мяча и в целом забив в них 21. "Айнтрахт" добыл победу и ничью в последних двух гостевых, но до этого проиграл три гостевых подряд
- Результаты "Айнтрахта" в последних пяти матчах на всех полях во всех турнирах - четыре победы и ничья, результаты в пяти до этого - четыре поражения и ничья
- "Айнтрахт" забивал в девяти последних матчах во всех турнирах, "Рома" - в семи из последних восьми
Прогноз: Рома - Айнтрахт 2:1
Дома "Рома" выносит своих соперников в последнее время. Правда, лишь один из них был по-настоящему серьезным - "Лацио". Да и против него пришлось отбиваться с 18-ой минуты. С другой стороны, победа ей нужна позарез, а "Айнтрахту" - не очень, а франкфуртцы еще и неубедительно играют в гостях. Также они не применяют ротацию, то есть должны устать. Тяжелая победа римлян?
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