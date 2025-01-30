Рома - Айнтрахт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025

"Рома" - наиболее успешный и стабильный итальянский клуб в Еврокубках последних лет. Полуфинал Лиги Европы сезона 2023/24 даже разочаровал ее после финала-2022/23 и победы в Лиге Конференций в сезоне 2021/22. Перед этим же состоялся полуфинал ЛЕ-2020/21. Но сегодня она стоит на грани вылета из Еврокубков уже на первой стадии. Сумеет ли избежать его против одного из лидеров?

Лига Европы. Раунд Лиги. Восьмой тур

30 января. 22:00. Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Айнтрахт"

Главный арбитр: Раде Обренович (Словения)

Состояние команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Лацио" 7 6 1 0 17-4 19 2 "Айнтрахт" 7 5 1 1 14-8 16 3 "Атлетик" 7 5 1 1 12-6 16 4 "Манчестер Юнайтед" 7 4 3 0 14-9 15 5 "Лион" 7 4 2 1 15-7 14 6 "Тоттенхэм" 7 4 2 1 14-9 14 7 "Андерлехт" 7 4 2 1 11-8 14 8 ФКСБ 7 4 2 1 10-7 14 9 "Галатасарай" 7 3 4 0 18-14 13 10 Буде-Глимт 7 4 1 2 13-10 13 11 Виктория 7 3 3 1 12-9 12 12 "Олимпиакос" 7 3 3 1 6-3 12 13 Рейнджерс 7 3 2 2 14-9 11 14 АЗ 7 3 2 2 10-9 11 15 "Юнион Сент-Жилуаз" 7 3 2 2 7-6 11 16 "Аякс" 7 3 1 3 14-7 10 17 ПАОК 7 3 1 3 12-8 10 18 "Реал Сосьедад" 7 3 1 3 11-9 10 19 "Мидтьюлланн" 7 3 1 3 7-7 10 20 "Эльфсборг" 7 3 1 3 9-11 10 21 Рома 7 2 3 2 8-6 9 22 "Ференцварош" 7 3 0 4 11-12 9 23 "Фенербахче" 7 2 3 2 7-9 9 24 "Бешикташ" 7 3 0 4 10-14 9 25 "Порту" 7 2 2 3 12-11 8 26 "Твенте" 7 1 4 2 7-9 7 27 "Брага" 7 2 1 4 8-12 7 28 "Хоффенхайм" 7 1 3 3 7-11 6 29 "Маккаби" 7 2 0 5 8-16 6 30 РФШ 7 1 2 4 6-12 5 31 Славия Прага 7 1 1 5 5-9 4 32 "Мальме" 7 1 1 5 8-15 4 33 "Лудогорец" 7 0 3 4 3-10 3 34 "Карабах" 7 1 0 6 6-17 3 35 "Ницца" 7 0 2 5 6-15 2 36 Динамо 7 0 1 6 4-18 1

По игре мало кто удивляется 21-му месту "волков" всего в одном очке над зоной вылета. Лишь 1:0 дома над киевским "Динамо" - худшей командой стадии, 0:1 в гостях от "Эльфсборга", унылая ничья в гостях с "Унион Сен-Жилуаз", потеря преимущества над "Атлетик" в концовке при отбивании весь второй тайм. Позитивом были лишь 3:0 над "Брагой" и вытащенная на 91-ой минуте 2:2 в гостях против "Тоттенхэма".

Неделю тому в Алкмааре состоялся кошмарный первый тайм с одним ударом по воротам, во втором римляне добавили, заиграли живее, динамичнее, техничнее, но серьезно вратаря не беспокоили и пропустили в контратаке. Клаудио Раньери считает, что держали там игру в руках, полностью доминировали и проиграли из-за недопустимой ошибки. Но на самом деле в целом уровень игры был низким.

После того матча они прервали серию из 13-ти без побед в гостях в лиге и 18-ти без побед в гостях во всех турнирах камбеком против "Удинезе" благодаря двум пенальти. А теперь возвращаются домой, где выиграли шесть матчей подряд во всех турнирах, причем с результатами 4:1, 5:0, 3:0, 4:1, 2:0, 3:1, где стены реально помогают.

Раньери надеется, что гостевой успех в Удине выведет на новый путь, принесет уверенность в себе и здоровую злость, которые всегда присутствуют в матчах на "Стадио Олимпико" и которые должны присутствовать и в гостях. Он в целом считает, что команда добавляет, и это правда. Кошмары лета и осени почти остались позади.

Впрочем, "Айнтрахт" как раз из тех, кто может выдержать против стен "Олимпико". Он на третьем месте в Бундеслиге, на втором в Лиге Европы. Для математического обеспечивания места в Топ-8 ЛЕ не хватает одного очка, да и, скорее всего, он уже там. В последних пяти матчах во всех турнирах на его счету четыре победы и ничья. Подопечные Дино Топмюллера в хорошей форме и в настроении.

Правда, с жеребьевкой в ЛЕ им повезло. Из восьми соперников лишь два на данный момент занимают места в Топ-18, и обоих "орлы" не победили, не переиграв дома в сентябре "Викторию" и проиграв в гостях в декабре "Лиону" (2:3). В предыдущем туре ЛЕ они четко переиграли дома "Ференцварош", который стоит ниже "Ромы", но следует отметить, что забивали ему во втором тайме с удара издали и добивания.

Последний матч во всех турнирах они сыграли в гостях против "Хоффенхайма" в Бундеслиге. В яркой обоюдной игре вышло 2:2, причем "Айнтрахт" дважды вел в счете, но пропускал, в том числе на 95-ой минуте. Он в целом в гостях не впечатляет. Перед этим - 1:0 против "Санкт-Паули", а перед этим - три поражения подряд, пусть и от сильных "Лейпцига" (дважды) и "Лиона".

Топмюллер осознает, что для "Ромы" это финал, но и желает играть на полную и насладиться великолепной атмосферой стадиона. При этом не позволяя атмосфере повлиять на его команду. Он отмечает большую стабильность при Раньери, опытных игроков, от своих требуя играть компактно и активно выбегать в контратаки. Скорость и компактность требует от своих и сам Раньери.

Последние матчи команд

Кадры

"Айнтрахт" потерял Омара Мармуша, ушедшего в "Манчестер Сити". Автора четырех голов в ЛЕ. Его отлично заменяет Экитике - пять голов в последних четырех матчах. Отсутствуют также Браун, Эбимбе и Хойлунд из-за травм, но уже не первый матч. В целом в последних трех матчах "орлов" во всех турнирах в стартовом составе появлялись лишь 13 разных игроков. Один из них - Браун. Ротации нет.

Отмечаем защитника Расмуса Кристенсена, бывшего игрока "Ромы".

В Удине отдохнули Салемакерс, Паредес, Хуммельс, Дибала. Все они должны вернуться в стартовый состав. Иерархия в составе Раньери также ясна. Так что дилемма лишь на одной позиции - рядом с Дибалой и позади Довбика. Капитан Лоренцо Пеллегрини, Эль-Шаарави, Бальданци, Суле, опорник Писилли - все на одно место.

Довбик забил в трех последних матчах лиги. Но в ЛЕ в четырех последних не забивал, оставшись с двумя голами. В Алкмааре он был заменен уже в перерыве из-за совершенно изолированной игры (три передачи, восемь касаний мяча далеко от ворот) и крайне нервного поведения, постоянных стычек с защитниками, желтой карточки. В Удине же исправился, играя острее. Бурно праздновал свой гол с пенальти.

В Удине ему помог выход второго таранного форварда Шомуродова во втором тайме. Помог всей команде. Если "Роме" понадобится отыгрываться или вырывать победу, бросая все силы в атаку, такой тандем может помочь и реально усилить игру.

"Рома": Свилар, Манчини, Хуммельс, Ндика, Салемакерс, Паредес, М. Коне, Анхелиньо, Дибала, Лоренцо Пеллегрини, Довбик

"Айнтрахт": Трапп, Тута, Кох, Теат, Р. Кристенсен, Шкири, Гетце, Ларссон, Кнауфф, Узун, Экитике

Цифры и факты

Команды никогда не встречались. При этом "Рома" выиграла лишь три из последних 14-ти матчей против немецких соперников - пять ничьих и шесть поражений. "Айнтрахт" выиграл три из последних девяти против итальянских - две ничьи и четыре поражения

"Рома" проиграла лишь три из последних 45-ти домашних матчей в Еврокубках, выиграв 33. Правда, одно из поражений состоялось в предыдущем матче против немецкой команды - 0:2 от "Байера" в мае 2024-го года

"Айнтрахт" проиграл лишь один из 20-ти последних матчей Лиги Европы. Правда, это состоялось в его предыдущем гостевом - 2:3 в Лионе. Другие результаты в этих 20-ти в основное время - 12 побед и семь ничьих

Одна из этих команд неизменно участвовала в полуфинале Лиги Европы в четырех последних сезонах. В сезоне 2020/21 "Рома" вылетела в полуфинале, в сезоне 2021/22 "Айнтрахт" выиграл турнир, в сезоне 2022/23 "Рома" проиграла в финале и в сезоне 2023/24 "Рома" проиграла в полуфинале

"Рома" участвовала в полуфинале одного из Еврокубков в четырех последних сезонах. В последний раз она вылетала еще на первой стадии основного турнира в сезоне 2014/15 в Лиге Чемпионов. В Лиге Европы она никогда не вылетала на этой стадии

"Рома" выиграла шесть последних домашних матчей во всех турнирах, забивая в каждом как минимум два мяча и в целом забив в них 21. "Айнтрахт" добыл победу и ничью в последних двух гостевых, но до этого проиграл три гостевых подряд

Результаты "Айнтрахта" в последних пяти матчах на всех полях во всех турнирах - четыре победы и ничья, результаты в пяти до этого - четыре поражения и ничья

"Айнтрахт" забивал в девяти последних матчах во всех турнирах, "Рома" - в семи из последних восьми

Прогноз: Рома - Айнтрахт 2:1

Дома "Рома" выносит своих соперников в последнее время. Правда, лишь один из них был по-настоящему серьезным - "Лацио". Да и против него пришлось отбиваться с 18-ой минуты. С другой стороны, победа ей нужна позарез, а "Айнтрахту" - не очень, а франкфуртцы еще и неубедительно играют в гостях. Также они не применяют ротацию, то есть должны устать. Тяжелая победа римлян?