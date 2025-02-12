Юнион Сент-Жиллуа - Аякс. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.02.2025

"Аякс" завершил групповой этап на 12 позиции, а "Юнион Сент-Жиллуа" на 21-й. Групповой турнир позади и начинается новый этап турнира. У команд не было много времени на отдых, но надеемся, что это не помешает им продемонстрировать лучшие качества. Сейчас разница в классе между командами не является пропастью. У обеих команд будет шанс пройти дальше по турнирной сетке.

Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

13 февраля. 19:45. Брюссель. Стадион им. Короля Бодуэна

"Юнион Сент-Жиллуа" - "Аякс"

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"Юнион Сент-Жиллуа": последние новости

Клуб из коммуны Сен-Жилуаз не может принимать матчи еврокубков на собственной арене из-за несоответствия критериям УЕФА. Матч пройдет на домашней арене национальной сборной Бельгии по футболу в Брюсселе.

Последние значительные успехи команды были почти сто лет назад, но нынешний период точно не самый плохой. "Юнион Сент-Жиллуа" по итогам прошлого чемпионата стал вторым, а летом выиграл Суперкубок. Затем последовал неудачный старт в Лиге чемпионов, а также посредственные выступления в квалификации и групповом этапе Лиги Европы. В чемпионате все и в этом сезоне относительно неплохо. Команда идет третьей в Лиге Жюпиле.

Лучшим нападающим можно назвать молодого хорвата Франьо Ивановича. Он играет в нападении в паре с Мохаммедом Фусейни. Не помогут команде два игрока - это полузащитник Алессио Касто-Монтес и Софьян Буфаль. Эти игроки близки к основе, но не лидеры коллектива. Очень важным игроком центра поля является Шарль Ванхутте. Защитник Маккалистер любит подключаться к атаке, но не всегда надежно играет у собственных ворот.

Молодой тренер бельгийского коллектива Поконьоли подстраивается под соперника, но играет с двумя нападающими. Это может быть схема 3-5-2, 4-1-3-2.

"Аякс": последние новости

"Аякс" возвращаетс к прежним успехам после нескольких не очень удачных сезонов. Сейчас клуб занимает текущее первое место в Эредивизии. Амстердамцы располагают многими молодыми, талантливыми игроками. Разбавляют молодежь несколько ветеранов, в том числе хорошо известный игрок Джордан Хендерсон, который провел 10 лет в "Ливерпуле" и до сих пор вызывается в национальную сборную Англии. В "Аяксе" он проводит второй сезон и получил значительное доверие от команды и является капитаном. Однако в последние недели ситуация ухудшилась. Джордан хочет покинуть коллектив ради перехода в "Монако".

Ворота защищает 41-летний Ремко Пасвер, который расцвел именно в серьезном, как для футболиста, возрасте. Молодыми талантами "Аякса" являются: Мика Годтс (который, к сожалению, получил мышечную травму и в Брюсселе не сыграет), центральный нападающий Брайан Бробби, полузащитник Кеннет Тейлор. В центре обороны отличается надежностью Йосип Шутало.

Команду возглавляет 35-летний Франческо Фариоли. Итальянский специалист использует схему 4-3-3, что вполне логично учитывающее количество атакующих игроков в составе команды.

История противостояний

Команды встретятся между собой впервые.

Последние матчи команд

"Роял Юнион"

09.02. "Кортрейк" – "Рояль Юнион" 1:2 (ЛЖ)

02.02. "Роял Юнион" - "Син-Трейден" 2:1 (ЛЖ)

30.01. "Рейнджерс" – "Роял Юнион" 2:1 (ЛЕ)

26.01. "Беерсхот ВА" – "Роял Юнион" 0:4 (ЛЖ)

23.01. "Роял Юнион" - "Брага" 2:1 (ЛЕ)

"Аякс"

09.02. "Ситтард" – "Аякс" 0:2 (ЕРЕ)

02.02. "Аякс" – "Фейеноорд" 2:1 (ЕРЕ)

30.01. "Аякс" – "Галатасарай" 2:1 (ЛЕ)

23.01. "РФШ" - "Аякс" 1:0 (ЛЕ)

19.01. "Херенвен" - "Аякс" 0:2 (ЕРЕ)

Ставка и коэффициенты на матч

Прогноз на матч от UA-Футбол

Кадровый потенциал у гостей мощнее. "Аякс" постепенно возвращает себе лидирующие позиции в местном чемпионате. Команда активна в атаке, создает ряд моментов. Безусловно, легкой прогулки у гостей не будет, но они могут зацепиться за результат. Прогноз – "Аякс" не проиграет за 1,61.