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Фенербахче - Андерлехт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.02.2025
UA-Футбол представляет анонс на пару 1/16 Лиги Европы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Фенербахче" Жозе Моуринью принимает "Андерлехт" на стадионе "Шюкрю Сараджоглу" в рамках Лиги Европы.
Лига Европы. 1/16 финала
13.02.2025. Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Фенербахче, Турция)
Главный арбитр: Никола Дабанович
Фенербахче - Андерлехт. 19:45
Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 1
Фенербахче
Турецкий клуб еле-еле пробрался в топ-24 в восьмом туре, и если подопечные Жозе Моуринью хотят попасть в следующий раунд Лиги Европы, им явно нужно постараться.
"Фенербахче" в своей турецкой лиге демонстрирует положительные результаты, они выиграли 17 матчей из 22 в Турецкой Суперлиге. Также в Кубке Турции подопечные лидируют в группе В (они выиграли две последние игры в рамках Кубка Турции).
В это январское окно "Фенербахче" очень плотно поработал - они приобрели нескольких действительно качественных игроков, а именно полузащитника Андерсона Талиску и защитника Милана Шкриньяра. Они были добавлены в состав на Лигу Европы вместе с арендованным у "Ювентуса" 32-летним полузащитником Филиппом Костичем. Также в составе турок можно будет увидеть полузащитника Софьяна Амрабата и крайнего защитника Брайта Осаи-Самуэля, которые отбыли свое наказание после дисквалификации в еврокубках.
Андерлехт
"Андерлехт", со своей стороны, тоже не очень хорошо выступил в последних турах ЛЕ - они проиграли два последних матча: на выезде "Виктории" Пльзень (0:2) и дома "Хоффенхайму" (3:4). Из-за этого им сейчас приходится бороться с турецким клубом за выход в 1/8 финала.
Что касается внутреннего чемпионата, то "Андерлехт" занимает четвертое место в Бельгийской Про-лиге. Последние матчи в рамках национального турнира закончились победой для подопечных Дэвида Юбера, однако игра с "Гентом", который занимает шестое место в Бельгийской Про-лиге, завершилась вничью и удалением игроков у обеих команд.
Кадровая ситуация в "Андерлехте". Бельгийская команда останется без одного из своих ключевых защитников, поскольку Ян Вертонген по-прежнему не может играть из-за травмы лодыжки. Зато в составе может появиться нападающий Каспер Дольберг.
Последние матчи
Фенербахче
- Чемпионат Турции 2024/2025, 09.02.2025 | "Аланияспор" 0 - 2 "Фенербахче"
- Чемпионат Турции 2024/2025, 02.02.2025 | "Фенербахче" 3 - 2 "Сайкур Ризеспор"
- Лига Европы УЕФА 2024/2025, 30.01.2025 | "Мидтьюлланн" 2 - 2 "Фенербахче"
- Чемпионат Турции 2024/2025, 26.01.2025 | "Фенербахче" 3 - 2 "Гезтепе"
- Лига Европы УЕФА 2024/2025, 23.01.2025 | "Фенербахче" 0 - 0 "Лион"
Андерлехт
- Чемпионат Бельгии 2024/2025, 09.02.2025 | "Андерлехт" 2 - 0 "Ройял Антверпен"
- Кубок Бельгии 2024/2025, 06.02.2025 | "Ройял Антверпен" 2 - 2 "Андерлехт"
- Чемпионат Бельгии 2024/2025, 02.02.2025 | "Гент" 1 - 0 "Андерлехт"
- Лига Европы УЕФА 2024/2025, 30.01.2025 | "Андерлехт" 3 - 4 "Хоффенхайм"
- Чемпионат Бельгии 2024/2025, 26.01.2025 | "Андерлехт" 4 - 1 "Мехелен"
Личные встречи
- Лига Европы УЕФА 2018, 08.11.2018 | "Фенербахче" 2 - 0 "Андерлехт"
- Лига Европы УЕФА 2018, 25.10.2018 | "Андерлехт" 2 - 2 "Фенербахче"
Ставка и коэффициенты
Прогноз на матч
Учитывая форму команд, трансферное усиление и фактор домашнего поля, "Фенербахче" имеет все шансы на победу. "Андерлехт" может навязать борьбу, особенно если Дольберг сможет проявить себя в атаке, но вероятный результат - победа "Фенербахче" с минимальным преимуществом.
Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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