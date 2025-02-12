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Ференцварош - Виктория Пльзень. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.02.2025

Лига Европы
Обновлено

Равные команды?

Ференцварош - Виктория Пльзень. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.02.2025

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Виктор Иванчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В 1/16 финала Лиги Европы встретятся команды, которые набрали одинаковое количество очков на Этапе Лиги. По 12 очков набрали венгерский "Ференцварош" и чешская "Виктория". Теперь им предстоит определить, кто все же сильнее.

Содержание

Лига Европы. 1/16 финала

13.02.2025. Группама Арена (Будапешт)

Главный арбитр: Гиорги Круашвили (Грузия)

Ференцварош - Виктория Пльзень. 19:45

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 6

Трансляция матча
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Трансляція матчу Ференцварош - Вікторія Пльзень
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Ференцварош

Не так давно венгры назначили нового главного тренера. Им стал ирландец Робби Кин. За 5 матчей под его руководством команда одержала лишь одну победу. Да и то, в этой игре с "АЗ" творилось такое безумие, что произойти могло что угодно. Счет 4:3 это подтверждает.

Последние 6 лет чемпионство Венгрии доставалось именно "Ференцварошу". Большой вопрос, удастся ли продлить эту серию еще на год. Игра и результаты желают лучшего. Даже в последних 3-х играх ни одной победы. Кстати, сейчас коллектив из Будапешта занимает 2-е место, ведя борьбу с "Пушкаш Академи".

В групповом этапе Лиги Европы венгры финишировали на 17-м месте - то есть примерно посередине таблицы. 15 забитых, 15 пропущенных - равенство во всём. Вспоминаем, как "Ференцварош" в одном из матчей разгромил "Динамо" (4:0).

Виктория Пльзень

"Виктория" Пльзень продолжает демонстрировать, что сейчас является конкурентоспособной командой во всех турнирах. В чемпионате Чехии, скорее всего, чемпионство не перепадет (отставание в 10 очков), но если удастся завоевать серебряные медали - тоже довольно неплохо.

Очень неплохие результаты чехи имеют в Лиге Европы. Проиграли только очевидным фаворитам: "Манчестер Юнайтед" (1:2) и "Атлетику" (1:3). Были еще 3 ничьи и победы над "Андерлехтом" (2:0), "Динамо" (2:1) и "Реал Сосьедадом" (2:1). Неплохо. В итоге - 16-е место.

"Виктория" забивает уже в 13-ти официальных играх подряд. Правда, ворота на замке не удается сохранить тоже часто (лишь в 3-х из 13-ти не пропустили). Статистика в Лиге Европы говорит нам такие же факты: 13 голов и 12 пропущенных за 8 матчей.

Последние 3 матча

  • Последние 3 встречи Ференцвароша:

09.02. Пушкаш Академи - Ференцварош 1:0 (НБ І)

05.02. Залаэгерсег - Ференцварош 2:2 (НБ І)

02.02. Ференцварош - МТК Будапешт 0:0 (НБ І)

  • Последние 3 встречи Виктории Пльзень:

08.02. Виктория Пльзень - Либерец 3:2 (1. Лига)

03.02. Сигма Оломоуц - Виктория Пльзень 2:1 (1. Лига)

30.01. Атлетик - Виктория Пльзень 3:1 (Лига Европы)

  • Последние очные встречи:

2024. Ференцварош - Виктория Пльзень 1:3 (Контрольный матч)

2024. Виктория Пльзень - Ференцварош 0:0 (Контрольный матч)

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Лацио "Лацио" 8 6 1 1 17-5 19
2 Атлетик "Атлетик" 8 6 1 1 15-7 19
3 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 8 5 3 0 16-9 18
4 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 8 5 2 1 17-9 17
5 Айнтрахт "Айнтрахт" 8 5 1 2 14-10 16
6 Лион "Лион" 8 4 3 1 16-8 15
7 Олимпиакос "Олимпиакос" 8 4 3 1 9-3 15
8 Рейнджерс Рейнджерс 8 4 2 2 16-10 14
9 Буде-Глимт Буде-Глимт 8 4 2 2 14-11 14
10 Андерлехт "Андерлехт" 8 4 2 2 14-12 14
11 ФКСБ ФКСБ 8 4 2 2 10-9 14
12 Аякс "Аякс" 8 4 1 3 16-8 13
13 Реал Сосьедад "Реал Сосьедад" 8 4 1 3 13-9 13
14 Галатасарай "Галатасарай" 8 3 4 1 19-16 13
15 Рома Рома 8 3 3 2 10-6 12
16 Виктория Виктория 8 3 3 2 13-12 12
17 Ференцварош "Ференцварош" 8 4 0 4 15-15 12
18 Порту "Порту" 8 3 2 3 13-11 11
19 АЗ АЗ 8 3 2 3 13-13 11
20 Мидтьюлланн "Мидтьюлланн" 8 3 2 3 9-9 11
21 Юнион Сент-Жилуаз "Юнион Сент-Жилуаз" 8 3 2 3 8-8 11
22 ПАОК ПАОК 8 3 1 4 12-10 10
23 Твенте "Твенте" 8 2 4 2 8-9 10
24 Фенербахче "Фенербахче" 8 2 4 2 9-11 10
25 Брага "Брага" 8 3 1 4 9-12 10
26 Эльфсборг "Эльфсборг" 8 3 1 4 9-14 10
27 Хоффенхайм "Хоффенхайм" 8 2 3 3 11-14 9
28 Бешикташ "Бешикташ" 8 3 0 5 10-15 9
29 Маккаби "Маккаби" 8 2 0 6 8-17 6
30 Славия Прага Славия Прага 8 1 2 5 7-11 5
31 Мальме "Мальме" 8 1 2 5 10-17 5
32 РФШ РФШ 8 1 2 5 6-13 5
33 Лудогорец "Лудогорец" 8 0 4 4 4-11 4
34 Динамо Динамо 8 1 1 6 5-18 4
35 Ницца "Ницца" 8 0 3 5 7-16 3
36 Карабах "Карабах" 8 1 0 7 6-20 3

Ставки и коэффициенты

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2.28
3.30
3.30
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Прогноз на матч Ференцварош - Виктория Пльзень от UA-Футбол

9 из 12-ти очков в Лиге Европы венгры заработали именно в домашних матчах. Фактор родного поля точно должен им помочь. Но "Виктория" уже доказала, что может биться с кем угодно. Ожидаем ничейный результат в результативном матче (обе команды много забивают и пропускают). К примеру, ТБ 2,5.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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