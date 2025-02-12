Ференцварош - Виктория Пльзень. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.02.2025

В 1/16 финала Лиги Европы встретятся команды, которые набрали одинаковое количество очков на Этапе Лиги. По 12 очков набрали венгерский "Ференцварош" и чешская "Виктория". Теперь им предстоит определить, кто все же сильнее.

Лига Европы. 1/16 финала

13.02.2025. Группама Арена (Будапешт)

Главный арбитр: Гиорги Круашвили (Грузия)

Ференцварош - Виктория Пльзень. 19:45

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 6

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Ференцварош

Не так давно венгры назначили нового главного тренера. Им стал ирландец Робби Кин. За 5 матчей под его руководством команда одержала лишь одну победу. Да и то, в этой игре с "АЗ" творилось такое безумие, что произойти могло что угодно. Счет 4:3 это подтверждает.

Последние 6 лет чемпионство Венгрии доставалось именно "Ференцварошу". Большой вопрос, удастся ли продлить эту серию еще на год. Игра и результаты желают лучшего. Даже в последних 3-х играх ни одной победы. Кстати, сейчас коллектив из Будапешта занимает 2-е место, ведя борьбу с "Пушкаш Академи".

В групповом этапе Лиги Европы венгры финишировали на 17-м месте - то есть примерно посередине таблицы. 15 забитых, 15 пропущенных - равенство во всём. Вспоминаем, как "Ференцварош" в одном из матчей разгромил "Динамо" (4:0).

Виктория Пльзень

"Виктория" Пльзень продолжает демонстрировать, что сейчас является конкурентоспособной командой во всех турнирах. В чемпионате Чехии, скорее всего, чемпионство не перепадет (отставание в 10 очков), но если удастся завоевать серебряные медали - тоже довольно неплохо.

Очень неплохие результаты чехи имеют в Лиге Европы. Проиграли только очевидным фаворитам: "Манчестер Юнайтед" (1:2) и "Атлетику" (1:3). Были еще 3 ничьи и победы над "Андерлехтом" (2:0), "Динамо" (2:1) и "Реал Сосьедадом" (2:1). Неплохо. В итоге - 16-е место.

"Виктория" забивает уже в 13-ти официальных играх подряд. Правда, ворота на замке не удается сохранить тоже часто (лишь в 3-х из 13-ти не пропустили). Статистика в Лиге Европы говорит нам такие же факты: 13 голов и 12 пропущенных за 8 матчей.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи Ференцвароша:

09.02. Пушкаш Академи - Ференцварош 1:0 (НБ І)

05.02. Залаэгерсег - Ференцварош 2:2 (НБ І)

02.02. Ференцварош - МТК Будапешт 0:0 (НБ І)

Последние 3 встречи Виктории Пльзень:

08.02. Виктория Пльзень - Либерец 3:2 (1. Лига)

03.02. Сигма Оломоуц - Виктория Пльзень 2:1 (1. Лига)

30.01. Атлетик - Виктория Пльзень 3:1 (Лига Европы)

Последние очные встречи:

2024. Ференцварош - Виктория Пльзень 1:3 (Контрольный матч)

2024. Виктория Пльзень - Ференцварош 0:0 (Контрольный матч)

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Лацио" 8 6 1 1 17-5 19 2 "Атлетик" 8 6 1 1 15-7 19 3 "Манчестер Юнайтед" 8 5 3 0 16-9 18 4 "Тоттенхэм" 8 5 2 1 17-9 17 5 "Айнтрахт" 8 5 1 2 14-10 16 6 "Лион" 8 4 3 1 16-8 15 7 "Олимпиакос" 8 4 3 1 9-3 15 8 Рейнджерс 8 4 2 2 16-10 14 9 Буде-Глимт 8 4 2 2 14-11 14 10 "Андерлехт" 8 4 2 2 14-12 14 11 ФКСБ 8 4 2 2 10-9 14 12 "Аякс" 8 4 1 3 16-8 13 13 "Реал Сосьедад" 8 4 1 3 13-9 13 14 "Галатасарай" 8 3 4 1 19-16 13 15 Рома 8 3 3 2 10-6 12 16 Виктория 8 3 3 2 13-12 12 17 "Ференцварош" 8 4 0 4 15-15 12 18 "Порту" 8 3 2 3 13-11 11 19 АЗ 8 3 2 3 13-13 11 20 "Мидтьюлланн" 8 3 2 3 9-9 11 21 "Юнион Сент-Жилуаз" 8 3 2 3 8-8 11 22 ПАОК 8 3 1 4 12-10 10 23 "Твенте" 8 2 4 2 8-9 10 24 "Фенербахче" 8 2 4 2 9-11 10 25 "Брага" 8 3 1 4 9-12 10 26 "Эльфсборг" 8 3 1 4 9-14 10 27 "Хоффенхайм" 8 2 3 3 11-14 9 28 "Бешикташ" 8 3 0 5 10-15 9 29 "Маккаби" 8 2 0 6 8-17 6 30 Славия Прага 8 1 2 5 7-11 5 31 "Мальме" 8 1 2 5 10-17 5 32 РФШ 8 1 2 5 6-13 5 33 "Лудогорец" 8 0 4 4 4-11 4 34 Динамо 8 1 1 6 5-18 4 35 "Ницца" 8 0 3 5 7-16 3 36 "Карабах" 8 1 0 7 6-20 3

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Ференцварош - Виктория Пльзень от UA-Футбол

9 из 12-ти очков в Лиге Европы венгры заработали именно в домашних матчах. Фактор родного поля точно должен им помочь. Но "Виктория" уже доказала, что может биться с кем угодно. Ожидаем ничейный результат в результативном матче (обе команды много забивают и пропускают). К примеру, ТБ 2,5.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша