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Ференцварош - Виктория Пльзень. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.02.2025
Равные команды?
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В 1/16 финала Лиги Европы встретятся команды, которые набрали одинаковое количество очков на Этапе Лиги. По 12 очков набрали венгерский "Ференцварош" и чешская "Виктория". Теперь им предстоит определить, кто все же сильнее.
Лига Европы. 1/16 финала
13.02.2025. Группама Арена (Будапешт)
Главный арбитр: Гиорги Круашвили (Грузия)
Ференцварош - Виктория Пльзень. 19:45
Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 6
Ференцварош
Не так давно венгры назначили нового главного тренера. Им стал ирландец Робби Кин. За 5 матчей под его руководством команда одержала лишь одну победу. Да и то, в этой игре с "АЗ" творилось такое безумие, что произойти могло что угодно. Счет 4:3 это подтверждает.
Последние 6 лет чемпионство Венгрии доставалось именно "Ференцварошу". Большой вопрос, удастся ли продлить эту серию еще на год. Игра и результаты желают лучшего. Даже в последних 3-х играх ни одной победы. Кстати, сейчас коллектив из Будапешта занимает 2-е место, ведя борьбу с "Пушкаш Академи".
В групповом этапе Лиги Европы венгры финишировали на 17-м месте - то есть примерно посередине таблицы. 15 забитых, 15 пропущенных - равенство во всём. Вспоминаем, как "Ференцварош" в одном из матчей разгромил "Динамо" (4:0).
Виктория Пльзень
"Виктория" Пльзень продолжает демонстрировать, что сейчас является конкурентоспособной командой во всех турнирах. В чемпионате Чехии, скорее всего, чемпионство не перепадет (отставание в 10 очков), но если удастся завоевать серебряные медали - тоже довольно неплохо.
Очень неплохие результаты чехи имеют в Лиге Европы. Проиграли только очевидным фаворитам: "Манчестер Юнайтед" (1:2) и "Атлетику" (1:3). Были еще 3 ничьи и победы над "Андерлехтом" (2:0), "Динамо" (2:1) и "Реал Сосьедадом" (2:1). Неплохо. В итоге - 16-е место.
"Виктория" забивает уже в 13-ти официальных играх подряд. Правда, ворота на замке не удается сохранить тоже часто (лишь в 3-х из 13-ти не пропустили). Статистика в Лиге Европы говорит нам такие же факты: 13 голов и 12 пропущенных за 8 матчей.
Последние 3 матча
- Последние 3 встречи Ференцвароша:
09.02. Пушкаш Академи - Ференцварош 1:0 (НБ І)
05.02. Залаэгерсег - Ференцварош 2:2 (НБ І)
02.02. Ференцварош - МТК Будапешт 0:0 (НБ І)
- Последние 3 встречи Виктории Пльзень:
08.02. Виктория Пльзень - Либерец 3:2 (1. Лига)
03.02. Сигма Оломоуц - Виктория Пльзень 2:1 (1. Лига)
30.01. Атлетик - Виктория Пльзень 3:1 (Лига Европы)
- Последние очные встречи:
2024. Ференцварош - Виктория Пльзень 1:3 (Контрольный матч)
2024. Виктория Пльзень - Ференцварош 0:0 (Контрольный матч)
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Лацио"
|8
|6
|1
|1
|17-5
|19
|2
|"Атлетик"
|8
|6
|1
|1
|15-7
|19
|3
|"Манчестер Юнайтед"
|8
|5
|3
|0
|16-9
|18
|4
|"Тоттенхэм"
|8
|5
|2
|1
|17-9
|17
|5
|"Айнтрахт"
|8
|5
|1
|2
|14-10
|16
|6
|"Лион"
|8
|4
|3
|1
|16-8
|15
|7
|"Олимпиакос"
|8
|4
|3
|1
|9-3
|15
|8
|Рейнджерс
|8
|4
|2
|2
|16-10
|14
|9
|Буде-Глимт
|8
|4
|2
|2
|14-11
|14
|10
|"Андерлехт"
|8
|4
|2
|2
|14-12
|14
|11
|ФКСБ
|8
|4
|2
|2
|10-9
|14
|12
|"Аякс"
|8
|4
|1
|3
|16-8
|13
|13
|"Реал Сосьедад"
|8
|4
|1
|3
|13-9
|13
|14
|"Галатасарай"
|8
|3
|4
|1
|19-16
|13
|15
|Рома
|8
|3
|3
|2
|10-6
|12
|16
|Виктория
|8
|3
|3
|2
|13-12
|12
|17
|"Ференцварош"
|8
|4
|0
|4
|15-15
|12
|18
|"Порту"
|8
|3
|2
|3
|13-11
|11
|19
|АЗ
|8
|3
|2
|3
|13-13
|11
|20
|"Мидтьюлланн"
|8
|3
|2
|3
|9-9
|11
|21
|"Юнион Сент-Жилуаз"
|8
|3
|2
|3
|8-8
|11
|22
|ПАОК
|8
|3
|1
|4
|12-10
|10
|23
|"Твенте"
|8
|2
|4
|2
|8-9
|10
|24
|"Фенербахче"
|8
|2
|4
|2
|9-11
|10
|25
|"Брага"
|8
|3
|1
|4
|9-12
|10
|26
|"Эльфсборг"
|8
|3
|1
|4
|9-14
|10
|27
|"Хоффенхайм"
|8
|2
|3
|3
|11-14
|9
|28
|"Бешикташ"
|8
|3
|0
|5
|10-15
|9
|29
|"Маккаби"
|8
|2
|0
|6
|8-17
|6
|30
|Славия Прага
|8
|1
|2
|5
|7-11
|5
|31
|"Мальме"
|8
|1
|2
|5
|10-17
|5
|32
|РФШ
|8
|1
|2
|5
|6-13
|5
|33
|"Лудогорец"
|8
|0
|4
|4
|4-11
|4
|34
|Динамо
|8
|1
|1
|6
|5-18
|4
|35
|"Ницца"
|8
|0
|3
|5
|7-16
|3
|36
|"Карабах"
|8
|1
|0
|7
|6-20
|3
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Ференцварош - Виктория Пльзень от UA-Футбол
9 из 12-ти очков в Лиге Европы венгры заработали именно в домашних матчах. Фактор родного поля точно должен им помочь. Но "Виктория" уже доказала, что может биться с кем угодно. Ожидаем ничейный результат в результативном матче (обе команды много забивают и пропускают). К примеру, ТБ 2,5.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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