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АЗ - Галатасарай. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.02.2025
АЗ - Галатасарай. Прогноз и анонс матча ⋉ 13.02.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
В заключительном туре группового этапа банда Окана Бурука впервые проиграла с конца лета и в очном противостоянии с нидерландским "Аяксом" потеряла прямую путевку в плей-офф. Тем не менее, шанс пробиться в число 16-ти лучших команд ЛЕ у "львов" все еще есть - впрочем, стартовать в стадии на вылет турки теперь будут с раунда 1/16.
В частности, "Галатасарай" встретится с АЗ под руководством бельгийца Мартена Мартенса, который финишировал в общей таблице на 5 позиций ниже.
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Первый матч противостояния
1/16 раунда плей-офф Лиги Европы сезона 2024/25
Четверг, 13-е февраля
Нидерланды, Алкмаар. Стадион АФАС
Арбитр: Жуан Пиньейру (Португалия)
АЗ 22:00 "Галатасарай"
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АЗ: последние новости
Команда бельгийского специалиста Мартена Мартенса уже создавала проблемы на домашней арене для турок в этой кампании. Нидерландцы поразили ворота "львов" уже на 2-й минуте того поединка, впрочем еще до перерыва итоговый паритет на табло установил Осимхен.
Абсолютно ожидаемо, что этот АЗ, как и большинство нидерландских еврокубковых бойцов, не имеет такой россыпи звезд. Как, например, тот же "Галатасарай". Впрочем, в то же время, как бы это "тавтологично" не звучало, команда Мартенса выглядит значительно команднее.
К тому же, "Галатасараю" традиционно сложно против представителей родины кораблестроения. Что доказал сам АЗ в этом сезоне, и его напарник по чемпионату - "Аякс". Что касается регулярного чемпионата, то в тамошней Эредивизи "фермеры" ощутимо отстали в турнирной таблице от того же "Аякса". "Божьи сыновья" лидируют в первенстве и опережают АЗ на 11 зачетных баллов.
Из интересного, этой зимой, клуб из Алкмаара усилился 19-летним украинцем. Ну как усилился, 19-летний украинский хавбек Бондан Будко подписал с АЗ полноценный профессиональный контракт, после двух лет пребывания в клибе. Однако, вряд ли наш соотечественник попадет в основную обойму Мартенса на игру против "Галатасарая".
Ориентировочный состав АЗ: Овусу-Одуро, Майкума, Гус, Пенетра, Вольфе, П. Коопмейнерс, Класе, Поку, Мейнанс, Ладо, Меердинк.
"Галатасарай": последние новости
Киевские динамовцы и в частности дубль Андрея Ярмоленко, однозначно, сглазили звездных подопечных Окана Бурука, хех. Хотя, на самом деле, это никакая не ирония и не шутка. Ибо, как уже было упомянуто выше, после игры с украинским грандом последовало первое с августа (!) поражение "Галатасарая". А это, ничего себе, серия! Ибо забери те очки, и противостояния с АЗ в рамках 1/16 можно было преспокойно избежать.
Тем не менее, у "львов" все еще хорошо, даже очень. После фиаско с "божьими сыновьями" турки "отвели душу на национальной арене, одержав две подряд победы. Речь идет о разгромной победе в Кубке Турции над скромным "Болуспором" на выезде (4:1) и гостевых трех очках в чемпионате с "Газиантепом" - 1:0. Могла бы быть и третья, если бы не приостановленный поединок с "Адана Демирспор" (1:0 - на момент вынужденной паузы).
Единственное, что настораживает, так это трансферная кампания и вообще попытки турецкого коуча утихомирить всех этих в определенном смысле "сбитых летчиков" по европейским меркам, хотя и все еще в определенном смысле звезд. Потому что имея в своем ростере таких статусных центральных нападающих как нигериец Виктор Осимхен зачем еще кто-то? Да, аргентинский 9-й номер "львов" Мауро Икарди вылетел до лета. И на его замену до конца сезона из итальянского "Милана" в экстренном порядке был выписан опытный испанский форвард и действующий чемпион Европы Альваро Мората. Однако, зачем? Даже на замену бельгийцу Мише Батшуайи, покинувшему клуб в это трансферное окно, и даже на временной основе. Большой вопрос... Как совместить этих, без преуменьшения, двух мастеров своего дела на одной позиций - мягко говоря, загадка... А ведь есть еще Дрис Мертенс и другие менее именитые исполнители, но все же - не стоило ли усилить другие места?
Вот аренда лидера полузащиты "Ланса" поляка Пшемыслава Франковского выглядит куда лучше. Потому, подытоживая, можно сказать, что все в
руках, то есть ногах атаки турецкого лидера. Если получится перебить АЗ в контексте создания моментов (а это так и будет, потому что даже против невероятно мотивированного и закрытого "Аякса" под руководством итальянского специалиста Франческо Фариоли "львам" удалось создать проблемы) и не подведет реализация, то все будет прекрасно. Иначе - возникнут сложности.
Ориентировочный состав "Галатасарая": Муслера, Бардакчи, Санчес, Айхан, Сара, Торрейра, Кутлу, Мертенс, Акгюн, Йылмаз, Осимхен.
АЗ - "Галатасарай". Личные встречи
На официальном уровне "фермеры" и "львы" провели лишь одну очную встречу. Впервые и в последний раз в своей истории на футбольном поле коллективы пересеклись как раз в обновленном формате группового этапа второго по рангу еврокубка. Тогда, в ноябре, уже прошлого 2024-го года, нидерландцы и турки расписали мировую - с итоговым счетом 1:1.
Статистика очных поединков:
- Победы: 0:0
- Забитые мячи: 1:1
- В среднем голов за матч: 1.00 - 1.00
АЗ - "Галатасарай". Последние официальные матчи
АЗ:
"Галатасарай":
Итоги группового этапа
Подопечные Мартена Мартенса завершили первую стадию общей таблицы Лиги Европы на 19-й позиций. В свою очередь, команда Окана Бурука финишировала выше и пробилась в плей-офф с 14-го места, хотя даже после сенсационной ничьей с киевским "Динамо" имела все шансы на проход сразу в стадию 1/8 финала.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Лацио"
|8
|6
|1
|1
|17-5
|19
|2
|"Атлетик"
|8
|6
|1
|1
|15-7
|19
|3
|"Манчестер Юнайтед"
|8
|5
|3
|0
|16-9
|18
|4
|"Тоттенхэм"
|8
|5
|2
|1
|17-9
|17
|5
|"Айнтрахт"
|8
|5
|1
|2
|14-10
|16
|6
|"Лион"
|8
|4
|3
|1
|16-8
|15
|7
|"Олимпиакос"
|8
|4
|3
|1
|9-3
|15
|8
|Рейнджерс
|8
|4
|2
|2
|16-10
|14
|9
|Буде-Глимт
|8
|4
|2
|2
|14-11
|14
|10
|"Андерлехт"
|8
|4
|2
|2
|14-12
|14
|11
|ФКСБ
|8
|4
|2
|2
|10-9
|14
|12
|"Аякс"
|8
|4
|1
|3
|16-8
|13
|13
|"Реал Сосьедад"
|8
|4
|1
|3
|13-9
|13
|14
|"Галатасарай"
|8
|3
|4
|1
|19-16
|13
|15
|Рома
|8
|3
|3
|2
|10-6
|12
|16
|Виктория
|8
|3
|3
|2
|13-12
|12
|17
|"Ференцварош"
|8
|4
|0
|4
|15-15
|12
|18
|"Порту"
|8
|3
|2
|3
|13-11
|11
|19
|АЗ
|8
|3
|2
|3
|13-13
|11
|20
|"Мидтьюлланн"
|8
|3
|2
|3
|9-9
|11
|21
|"Юнион Сент-Жилуаз"
|8
|3
|2
|3
|8-8
|11
|22
|ПАОК
|8
|3
|1
|4
|12-10
|10
|23
|"Твенте"
|8
|2
|4
|2
|8-9
|10
|24
|"Фенербахче"
|8
|2
|4
|2
|9-11
|10
|25
|"Брага"
|8
|3
|1
|4
|9-12
|10
|26
|"Эльфсборг"
|8
|3
|1
|4
|9-14
|10
|27
|"Хоффенхайм"
|8
|2
|3
|3
|11-14
|9
|28
|"Бешикташ"
|8
|3
|0
|5
|10-15
|9
|29
|"Маккаби"
|8
|2
|0
|6
|8-17
|6
|30
|Славия Прага
|8
|1
|2
|5
|7-11
|5
|31
|"Мальме"
|8
|1
|2
|5
|10-17
|5
|32
|РФШ
|8
|1
|2
|5
|6-13
|5
|33
|"Лудогорец"
|8
|0
|4
|4
|4-11
|4
|34
|Динамо
|8
|1
|1
|6
|5-18
|4
|35
|"Ницца"
|8
|0
|3
|5
|7-16
|3
|36
|"Карабах"
|8
|1
|0
|7
|6-20
|3
АЗ - "Галатасарай". Ставка и коэффициенты
АЗ - "Галатасарай". Прогноз на матч от UA-Футбол
Результативная ничья - 2:2. По-настоящему уникальный случай в футбольном мире. Букмекеры оценивают шансы команд в этом поединке как абсолютно равные. Ничейный результат между этими коллективами несколько месяцев назад только доказывает этот тезис. Таким образом, ожидаем боевую игру - без победителя в первом матче. Все решится в Стамбуле.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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