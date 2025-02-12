АЗ - Галатасарай. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.02.2025

В заключительном туре группового этапа банда Окана Бурука впервые проиграла с конца лета и в очном противостоянии с нидерландским "Аяксом" потеряла прямую путевку в плей-офф. Тем не менее, шанс пробиться в число 16-ти лучших команд ЛЕ у "львов" все еще есть - впрочем, стартовать в стадии на вылет турки теперь будут с раунда 1/16.

В частности, "Галатасарай" встретится с АЗ под руководством бельгийца Мартена Мартенса, который финишировал в общей таблице на 5 позиций ниже.

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Первый матч противостояния

1/16 раунда плей-офф Лиги Европы сезона 2024/25

Четверг, 13-е февраля

Нидерланды, Алкмаар. Стадион АФАС

Арбитр: Жуан Пиньейру (Португалия)

АЗ 22:00 "Галатасарай"

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АЗ: последние новости

Команда бельгийского специалиста Мартена Мартенса уже создавала проблемы на домашней арене для турок в этой кампании. Нидерландцы поразили ворота "львов" уже на 2-й минуте того поединка, впрочем еще до перерыва итоговый паритет на табло установил Осимхен.

Абсолютно ожидаемо, что этот АЗ, как и большинство нидерландских еврокубковых бойцов, не имеет такой россыпи звезд. Как, например, тот же "Галатасарай". Впрочем, в то же время, как бы это "тавтологично" не звучало, команда Мартенса выглядит значительно команднее.

К тому же, "Галатасараю" традиционно сложно против представителей родины кораблестроения. Что доказал сам АЗ в этом сезоне, и его напарник по чемпионату - "Аякс". Что касается регулярного чемпионата, то в тамошней Эредивизи "фермеры" ощутимо отстали в турнирной таблице от того же "Аякса". "Божьи сыновья" лидируют в первенстве и опережают АЗ на 11 зачетных баллов.

Из интересного, этой зимой, клуб из Алкмаара усилился 19-летним украинцем. Ну как усилился, 19-летний украинский хавбек Бондан Будко подписал с АЗ полноценный профессиональный контракт, после двух лет пребывания в клибе. Однако, вряд ли наш соотечественник попадет в основную обойму Мартенса на игру против "Галатасарая".

Ориентировочный состав АЗ: Овусу-Одуро, Майкума, Гус, Пенетра, Вольфе, П. Коопмейнерс, Класе, Поку, Мейнанс, Ладо, Меердинк.

"Галатасарай": последние новости

Киевские динамовцы и в частности дубль Андрея Ярмоленко, однозначно, сглазили звездных подопечных Окана Бурука, хех. Хотя, на самом деле, это никакая не ирония и не шутка. Ибо, как уже было упомянуто выше, после игры с украинским грандом последовало первое с августа (!) поражение "Галатасарая". А это, ничего себе, серия! Ибо забери те очки, и противостояния с АЗ в рамках 1/16 можно было преспокойно избежать.

Тем не менее, у "львов" все еще хорошо, даже очень. После фиаско с "божьими сыновьями" турки "отвели душу на национальной арене, одержав две подряд победы. Речь идет о разгромной победе в Кубке Турции над скромным "Болуспором" на выезде (4:1) и гостевых трех очках в чемпионате с "Газиантепом" - 1:0. Могла бы быть и третья, если бы не приостановленный поединок с "Адана Демирспор" (1:0 - на момент вынужденной паузы).

Единственное, что настораживает, так это трансферная кампания и вообще попытки турецкого коуча утихомирить всех этих в определенном смысле "сбитых летчиков" по европейским меркам, хотя и все еще в определенном смысле звезд. Потому что имея в своем ростере таких статусных центральных нападающих как нигериец Виктор Осимхен зачем еще кто-то? Да, аргентинский 9-й номер "львов" Мауро Икарди вылетел до лета. И на его замену до конца сезона из итальянского "Милана" в экстренном порядке был выписан опытный испанский форвард и действующий чемпион Европы Альваро Мората. Однако, зачем? Даже на замену бельгийцу Мише Батшуайи, покинувшему клуб в это трансферное окно, и даже на временной основе. Большой вопрос... Как совместить этих, без преуменьшения, двух мастеров своего дела на одной позиций - мягко говоря, загадка... А ведь есть еще Дрис Мертенс и другие менее именитые исполнители, но все же - не стоило ли усилить другие места?

Вот аренда лидера полузащиты "Ланса" поляка Пшемыслава Франковского выглядит куда лучше. Потому, подытоживая, можно сказать, что все в руках , то есть ногах атаки турецкого лидера. Если получится перебить АЗ в контексте создания моментов (а это так и будет, потому что даже против невероятно мотивированного и закрытого "Аякса" под руководством итальянского специалиста Франческо Фариоли "львам" удалось создать проблемы) и не подведет реализация, то все будет прекрасно. Иначе - возникнут сложности.

Ориентировочный состав "Галатасарая": Муслера, Бардакчи, Санчес, Айхан, Сара, Торрейра, Кутлу, Мертенс, Акгюн, Йылмаз, Осимхен.

АЗ - "Галатасарай". Личные встречи

На официальном уровне "фермеры" и "львы" провели лишь одну очную встречу. Впервые и в последний раз в своей истории на футбольном поле коллективы пересеклись как раз в обновленном формате группового этапа второго по рангу еврокубка. Тогда, в ноябре, уже прошлого 2024-го года, нидерландцы и турки расписали мировую - с итоговым счетом 1:1.

Статистика очных поединков:

Победы: 0:0

Забитые мячи: 1:1

В среднем голов за матч: 1.00 - 1.00

АЗ - "Галатасарай". Последние официальные матчи

АЗ:

"Галатасарай":

Итоги группового этапа

Подопечные Мартена Мартенса завершили первую стадию общей таблицы Лиги Европы на 19-й позиций. В свою очередь, команда Окана Бурука финишировала выше и пробилась в плей-офф с 14-го места, хотя даже после сенсационной ничьей с киевским "Динамо" имела все шансы на проход сразу в стадию 1/8 финала.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Лацио" 8 6 1 1 17-5 19 2 "Атлетик" 8 6 1 1 15-7 19 3 "Манчестер Юнайтед" 8 5 3 0 16-9 18 4 "Тоттенхэм" 8 5 2 1 17-9 17 5 "Айнтрахт" 8 5 1 2 14-10 16 6 "Лион" 8 4 3 1 16-8 15 7 "Олимпиакос" 8 4 3 1 9-3 15 8 Рейнджерс 8 4 2 2 16-10 14 9 Буде-Глимт 8 4 2 2 14-11 14 10 "Андерлехт" 8 4 2 2 14-12 14 11 ФКСБ 8 4 2 2 10-9 14 12 "Аякс" 8 4 1 3 16-8 13 13 "Реал Сосьедад" 8 4 1 3 13-9 13 14 "Галатасарай" 8 3 4 1 19-16 13 15 Рома 8 3 3 2 10-6 12 16 Виктория 8 3 3 2 13-12 12 17 "Ференцварош" 8 4 0 4 15-15 12 18 "Порту" 8 3 2 3 13-11 11 19 АЗ 8 3 2 3 13-13 11 20 "Мидтьюлланн" 8 3 2 3 9-9 11 21 "Юнион Сент-Жилуаз" 8 3 2 3 8-8 11 22 ПАОК 8 3 1 4 12-10 10 23 "Твенте" 8 2 4 2 8-9 10 24 "Фенербахче" 8 2 4 2 9-11 10 25 "Брага" 8 3 1 4 9-12 10 26 "Эльфсборг" 8 3 1 4 9-14 10 27 "Хоффенхайм" 8 2 3 3 11-14 9 28 "Бешикташ" 8 3 0 5 10-15 9 29 "Маккаби" 8 2 0 6 8-17 6 30 Славия Прага 8 1 2 5 7-11 5 31 "Мальме" 8 1 2 5 10-17 5 32 РФШ 8 1 2 5 6-13 5 33 "Лудогорец" 8 0 4 4 4-11 4 34 Динамо 8 1 1 6 5-18 4 35 "Ницца" 8 0 3 5 7-16 3 36 "Карабах" 8 1 0 7 6-20 3

АЗ - "Галатасарай". Ставка и коэффициенты

АЗ - "Галатасарай". Прогноз на матч от UA-Футбол

Результативная ничья - 2:2. По-настоящему уникальный случай в футбольном мире. Букмекеры оценивают шансы команд в этом поединке как абсолютно равные. Ничейный результат между этими коллективами несколько месяцев назад только доказывает этот тезис. Таким образом, ожидаем боевую игру - без победителя в первом матче. Все решится в Стамбуле.