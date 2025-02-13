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Твенте - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.02.2025
Твенте - Буде-Глимт. Прогноз и анонс матча ⋉ 13.02.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
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Обе команды дошли до текущей стадии совершенно по-разному. "Буде-Глимт" не попал в топ-8 лишь из-за худшей разницы забитых и пропущенных, в то время как "Твенте" еле заскочил в последний вагон поезда.
"Твенте" – "Буде-Глимт" 22:00
Лига Европы. 1/16 финала.
13 февраля. Энсхеде. "Гролс Весте"
Арбитр: Себастьян Гисхамер (Австрия)
Видеотрансляция: Megogo 7
"Твенте": последние новости
К новому году "Твенте" подходил в роли одного из аутсайдеров турнирной таблицы Лиги Европы, имея в своем активе лишь 4 очка. Тем не менее, в последних двух турах "туккерс" собрались, минимально обыграли "Мальме" (3:2) и "Бешикташ" (1:0), благодаря чему с 23-го места вышли в раунд плей-офф турнира.
Впрочем, о реальном положении дел такая низкая позиция мало что говорить, ибо со жребием подопечным Йозефа Остинга явно не повезло - команде не досталось ни одного проходного соперника.
В чемпионате Нидерландов "Твенте" уже вряд ли сможет защитить свой прошлогодний результат в виде третьего места. Сейчас "туккерс" шестые, а их безвыигрышная серия в Эредивизи составляет уже три матча.
Ориентировочный состав: Уннершталь - ван Рой, Лагербильке, Брюнс, Кейперс - Садилек, Влап, Стейн - Ротс, Лтайеф, ван Волфсвинкел
"Буде-Глимт": последние новости
В последнем туре основного этапа Лиги Европы "Буде-Глимт" на 74-й минуте упустил победу в выездном поединке с "Ниццей", из-за чего не смог напрямую выйти в 1/8 финала.
На протяжении предыдущей стадии единственной командой, сумевшей нанести поражение "Глимту" стал "Манчестер Юнайтед". И то - неуверенно (3:2) на "Олд Траффорде".
Пока что коллектив Кьетиля Кнутсена проводит спарринги, готовясь как к стыковым играм, так и к новому сезону норвежской лиги.
В лазарете у "Буде-Глимта" находятся Батти, Скейде и Весси.
Ориентировочный состав: Хайкин - Бьеркан, Гундерсен, Нильсен, Шевольд - Салтнес, Берг, Эвьен - Бломберг, Хауге, Хег
Последние матчи
"Твенте":
- 09.02.25. "Херенвен" - "Твенте" 3:3 (Эредивизи)
- 02.02.25. "Гоу Эхед Иглз" - "Твенте" 2:2 (Эредивизи)
- 30.01.25. "Твенте" - "Бешикташ" 1:0 (Лига Европы)
"Буде-Глимт":
- 06.02.25. "Буде-Глимт" - "Ольборг" 3:5 (спарринг)
- 30.01.25. "Ницца" - "Буде-Глимт" 1:1 (Лига Европы)
- 23.01.25. "Буде-Глимт" - "Маккаби" 3:1 (Лига Европы)
Итоги основного этапа
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|8
|6
|1
|1
|17-5
|19
|2
|8
|6
|1
|1
|15-7
|19
|3
|8
|5
|3
|0
|16-9
|18
|4
|8
|5
|2
|1
|17-9
|17
|5
|8
|5
|1
|2
|14-10
|16
|6
|8
|4
|3
|1
|16-8
|15
|7
|8
|4
|3
|1
|9-3
|15
|8
|8
|4
|2
|2
|16-10
|14
|9
|8
|4
|2
|2
|14-11
|14
|10
|8
|4
|2
|2
|14-12
|14
|11
|8
|4
|2
|2
|10-9
|14
|12
|8
|4
|1
|3
|16-8
|13
|13
|8
|4
|1
|3
|13-9
|13
|14
|8
|3
|4
|1
|19-16
|13
|15
|8
|3
|3
|2
|10-6
|12
|16
|8
|3
|3
|2
|13-12
|12
|17
|8
|4
|0
|4
|15-15
|12
|18
|8
|3
|2
|3
|13-11
|11
|19
|8
|3
|2
|3
|13-13
|11
|20
|8
|3
|2
|3
|9-9
|11
|21
|8
|3
|2
|3
|8-8
|11
|22
|8
|3
|1
|4
|12-10
|10
|23
|8
|2
|4
|2
|8-9
|10
|24
|8
|2
|4
|2
|9-11
|10
|25
|8
|3
|1
|4
|9-12
|10
|26
|8
|3
|1
|4
|9-14
|10
|27
|8
|2
|3
|3
|11-14
|9
|28
|8
|3
|0
|5
|10-15
|9
|29
|8
|2
|0
|6
|8-17
|6
|30
|8
|1
|2
|5
|7-11
|5
|31
|8
|1
|2
|5
|10-17
|5
|32
|8
|1
|2
|5
|6-13
|5
|33
|8
|0
|4
|4
|4-11
|4
|34
|8
|1
|1
|6
|5-18
|4
|35
|8
|0
|3
|5
|7-16
|3
|36
|8
|1
|0
|7
|6-20
|3
Ставки и коэффициенты
"Твенте " - "Буде-Глимт". Прогноз от UA-Футбол
Несмотря на не лучшие кондиции, забивать "Твенте" не разучился. Все в порядке с атакующим потенциалом и у "Буде-Глимта".
Наш прогноз - "Твенте" не проиграет (X1) и тотал больше (2,5) с общим коэффициентом 2,03.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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