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Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Твенте - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.02.2025

Лига Европы

Твенте - Буде-Глимт. Прогноз и анонс матча ⋉ 13.02.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Твенте - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.02.2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Обе команды дошли до текущей стадии совершенно по-разному. "Буде-Глимт" не попал в топ-8 лишь из-за худшей разницы забитых и пропущенных, в то время как "Твенте" еле заскочил в последний вагон поезда.

"Твенте" – "Буде-Глимт" 22:00

Лига Европы. 1/16 финала.

13 февраля. Энсхеде. "Гролс Весте"

Арбитр: Себастьян Гисхамер (Австрия)

Видеотрансляция: Megogo 7

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Трансляція матчу Твенте - Буде-Глімт
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Содержание

"Твенте": последние новости

К новому году "Твенте" подходил в роли одного из аутсайдеров турнирной таблицы Лиги Европы, имея в своем активе лишь 4 очка. Тем не менее, в последних двух турах "туккерс" собрались, минимально обыграли "Мальме" (3:2) и "Бешикташ" (1:0), благодаря чему с 23-го места вышли в раунд плей-офф турнира.

Впрочем, о реальном положении дел такая низкая позиция мало что говорить, ибо со жребием подопечным Йозефа Остинга явно не повезло - команде не досталось ни одного проходного соперника.

В чемпионате Нидерландов "Твенте" уже вряд ли сможет защитить свой прошлогодний результат в виде третьего места. Сейчас "туккерс" шестые, а их безвыигрышная серия в Эредивизи составляет уже три матча.

Ориентировочный состав: Уннершталь - ван Рой, Лагербильке, Брюнс, Кейперс - Садилек, Влап, Стейн - Ротс, Лтайеф, ван Волфсвинкел

"Буде-Глимт": последние новости

В последнем туре основного этапа Лиги Европы "Буде-Глимт" на 74-й минуте упустил победу в выездном поединке с "Ниццей", из-за чего не смог напрямую выйти в 1/8 финала.

На протяжении предыдущей стадии единственной командой, сумевшей нанести поражение "Глимту" стал "Манчестер Юнайтед". И то - неуверенно (3:2) на "Олд Траффорде".

Пока что коллектив Кьетиля Кнутсена проводит спарринги, готовясь как к стыковым играм, так и к новому сезону норвежской лиги.

В лазарете у "Буде-Глимта" находятся Батти, Скейде и Весси.

Ориентировочный состав: Хайкин - Бьеркан, Гундерсен, Нильсен, Шевольд - Салтнес, Берг, Эвьен - Бломберг, Хауге, Хег

Последние матчи

"Твенте":

  • 09.02.25. "Херенвен" - "Твенте" 3:3 (Эредивизи)
  • 02.02.25. "Гоу Эхед Иглз" - "Твенте" 2:2 (Эредивизи)
  • 30.01.25. "Твенте" - "Бешикташ" 1:0 (Лига Европы)

"Буде-Глимт":

  • 06.02.25. "Буде-Глимт" - "Ольборг" 3:5 (спарринг)
  • 30.01.25. "Ницца" - "Буде-Глимт" 1:1 (Лига Европы)
  • 23.01.25. "Буде-Глимт" - "Маккаби" 3:1 (Лига Европы)

Итоги основного этапа

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Твенте - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.02.2025 - изображение 4"Лацио"

 8 6 1 1 17-5 19
2

Твенте - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.02.2025 - изображение 5"Атлетик"

 8 6 1 1 15-7 19
3

Твенте - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.02.2025 - изображение 6"Манчестер Юнайтед"

 8 5 3 0 16-9 18
4

Твенте - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.02.2025 - изображение 7"Тоттенхэм"

 8 5 2 1 17-9 17
5

Твенте - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.02.2025 - изображение 8"Айнтрахт"

 8 5 1 2 14-10 16
6

Твенте - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.02.2025 - изображение 9"Лион"

 8 4 3 1 16-8 15
7

Твенте - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.02.2025 - изображение 10"Олимпиакос"

 8 4 3 1 9-3 15
8

Твенте - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.02.2025 - изображение 11Рейнджерс

 8 4 2 2 16-10 14
9

Твенте - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.02.2025 - изображение 12Буде-Глимт

 8 4 2 2 14-11 14
10

Твенте - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.02.2025 - изображение 13"Андерлехт"

 8 4 2 2 14-12 14
11

Твенте - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.02.2025 - изображение 14ФКСБ

 8 4 2 2 10-9 14
12

Твенте - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.02.2025 - изображение 15"Аякс"

 8 4 1 3 16-8 13
13

Твенте - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.02.2025 - изображение 16"Реал Сосьедад"

 8 4 1 3 13-9 13
14

Твенте - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.02.2025 - изображение 17"Галатасарай"

 8 3 4 1 19-16 13
15

Твенте - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.02.2025 - изображение 18Рома

 8 3 3 2 10-6 12
16

Твенте - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.02.2025 - изображение 19Виктория

 8 3 3 2 13-12 12
17

Твенте - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.02.2025 - изображение 20"Ференцварош"

 8 4 0 4 15-15 12
18

Твенте - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.02.2025 - изображение 21"Порту"

 8 3 2 3 13-11 11
19

Твенте - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.02.2025 - изображение 22АЗ

 8 3 2 3 13-13 11
20

Твенте - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.02.2025 - изображение 23"Мидтьюлланн"

 8 3 2 3 9-9 11
21

Твенте - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.02.2025 - изображение 24"Юнион Сент-Жилуаз"

 8 3 2 3 8-8 11
22

Твенте - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.02.2025 - изображение 25ПАОК

 8 3 1 4 12-10 10
23

Твенте - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.02.2025 - изображение 26"Твенте"

 8 2 4 2 8-9 10
24

Твенте - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.02.2025 - изображение 27"Фенербахче"

 8 2 4 2 9-11 10
25

Твенте - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.02.2025 - изображение 28"Брага"

 8 3 1 4 9-12 10
26

Твенте - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.02.2025 - изображение 29"Эльфсборг"

 8 3 1 4 9-14 10
27

Твенте - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.02.2025 - изображение 30"Хоффенхайм"

 8 2 3 3 11-14 9
28

Твенте - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.02.2025 - изображение 31"Бешикташ"

 8 3 0 5 10-15 9
29

Твенте - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.02.2025 - изображение 32"Маккаби"

 8 2 0 6 8-17 6
30

Твенте - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.02.2025 - изображение 33Славия Прага

 8 1 2 5 7-11 5
31

Твенте - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.02.2025 - изображение 34"Мальме"

 8 1 2 5 10-17 5
32

Твенте - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.02.2025 - изображение 35РФШ

 8 1 2 5 6-13 5
33

Твенте - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.02.2025 - изображение 36"Лудогорец"

 8 0 4 4 4-11 4
34

Твенте - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.02.2025 - изображение 37Динамо

 8 1 1 6 5-18 4
35

Твенте - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.02.2025 - изображение 38"Ницца"

 8 0 3 5 7-16 3
36

Твенте - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.02.2025 - изображение 39"Карабах"

 8 1 0 7 6-20 3

Ставки и коэффициенты

Favbet
1.98
3.85
3.65
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"Твенте " - "Буде-Глимт". Прогноз от UA-Футбол

Несмотря на не лучшие кондиции, забивать "Твенте" не разучился. Все в порядке с атакующим потенциалом и у "Буде-Глимта".

Наш прогноз - "Твенте" не проиграет (X1) и тотал больше (2,5) с общим коэффициентом 2,03.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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