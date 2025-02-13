Твенте - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.02.2025

Обе команды дошли до текущей стадии совершенно по-разному. "Буде-Глимт" не попал в топ-8 лишь из-за худшей разницы забитых и пропущенных, в то время как "Твенте" еле заскочил в последний вагон поезда.

"Твенте" – "Буде-Глимт" 22:00

Лига Европы. 1/16 финала.

13 февраля. Энсхеде. "Гролс Весте"

Арбитр: Себастьян Гисхамер (Австрия)

Видеотрансляция: Megogo 7

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Твенте - Буде-Глімт Смотреть трансляцию

"Твенте": последние новости

К новому году "Твенте" подходил в роли одного из аутсайдеров турнирной таблицы Лиги Европы, имея в своем активе лишь 4 очка. Тем не менее, в последних двух турах "туккерс" собрались, минимально обыграли "Мальме" (3:2) и "Бешикташ" (1:0), благодаря чему с 23-го места вышли в раунд плей-офф турнира.

Впрочем, о реальном положении дел такая низкая позиция мало что говорить, ибо со жребием подопечным Йозефа Остинга явно не повезло - команде не досталось ни одного проходного соперника.

В чемпионате Нидерландов "Твенте" уже вряд ли сможет защитить свой прошлогодний результат в виде третьего места. Сейчас "туккерс" шестые, а их безвыигрышная серия в Эредивизи составляет уже три матча.

Ориентировочный состав: Уннершталь - ван Рой, Лагербильке, Брюнс, Кейперс - Садилек, Влап, Стейн - Ротс, Лтайеф, ван Волфсвинкел

"Буде-Глимт": последние новости

В последнем туре основного этапа Лиги Европы "Буде-Глимт" на 74-й минуте упустил победу в выездном поединке с "Ниццей", из-за чего не смог напрямую выйти в 1/8 финала.

На протяжении предыдущей стадии единственной командой, сумевшей нанести поражение "Глимту" стал "Манчестер Юнайтед". И то - неуверенно (3:2) на "Олд Траффорде".

Пока что коллектив Кьетиля Кнутсена проводит спарринги, готовясь как к стыковым играм, так и к новому сезону норвежской лиги.

В лазарете у "Буде-Глимта" находятся Батти, Скейде и Весси.

Ориентировочный состав: Хайкин - Бьеркан, Гундерсен, Нильсен, Шевольд - Салтнес, Берг, Эвьен - Бломберг, Хауге, Хег

Последние матчи

"Твенте":

09.02.25. "Херенвен" - "Твенте" 3:3 (Эредивизи)

02.02.25. "Гоу Эхед Иглз" - "Твенте" 2:2 (Эредивизи)

30.01.25. "Твенте" - "Бешикташ" 1:0 (Лига Европы)

"Буде-Глимт":

06.02.25. "Буде-Глимт" - "Ольборг" 3:5 (спарринг)

30.01.25. "Ницца" - "Буде-Глимт" 1:1 (Лига Европы)

23.01.25. "Буде-Глимт" - "Маккаби" 3:1 (Лига Европы)

Итоги основного этапа

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Лацио" 8 6 1 1 17-5 19 2 "Атлетик" 8 6 1 1 15-7 19 3 "Манчестер Юнайтед" 8 5 3 0 16-9 18 4 "Тоттенхэм" 8 5 2 1 17-9 17 5 "Айнтрахт" 8 5 1 2 14-10 16 6 "Лион" 8 4 3 1 16-8 15 7 "Олимпиакос" 8 4 3 1 9-3 15 8 Рейнджерс 8 4 2 2 16-10 14 9 Буде-Глимт 8 4 2 2 14-11 14 10 "Андерлехт" 8 4 2 2 14-12 14 11 ФКСБ 8 4 2 2 10-9 14 12 "Аякс" 8 4 1 3 16-8 13 13 "Реал Сосьедад" 8 4 1 3 13-9 13 14 "Галатасарай" 8 3 4 1 19-16 13 15 Рома 8 3 3 2 10-6 12 16 Виктория 8 3 3 2 13-12 12 17 "Ференцварош" 8 4 0 4 15-15 12 18 "Порту" 8 3 2 3 13-11 11 19 АЗ 8 3 2 3 13-13 11 20 "Мидтьюлланн" 8 3 2 3 9-9 11 21 "Юнион Сент-Жилуаз" 8 3 2 3 8-8 11 22 ПАОК 8 3 1 4 12-10 10 23 "Твенте" 8 2 4 2 8-9 10 24 "Фенербахче" 8 2 4 2 9-11 10 25 "Брага" 8 3 1 4 9-12 10 26 "Эльфсборг" 8 3 1 4 9-14 10 27 "Хоффенхайм" 8 2 3 3 11-14 9 28 "Бешикташ" 8 3 0 5 10-15 9 29 "Маккаби" 8 2 0 6 8-17 6 30 Славия Прага 8 1 2 5 7-11 5 31 "Мальме" 8 1 2 5 10-17 5 32 РФШ 8 1 2 5 6-13 5 33 "Лудогорец" 8 0 4 4 4-11 4 34 Динамо 8 1 1 6 5-18 4 35 "Ницца" 8 0 3 5 7-16 3 36 "Карабах" 8 1 0 7 6-20 3

Ставки и коэффициенты

"Твенте " - "Буде-Глимт". Прогноз от UA-Футбол

Несмотря на не лучшие кондиции, забивать "Твенте" не разучился. Все в порядке с атакующим потенциалом и у "Буде-Глимта".

Наш прогноз - "Твенте" не проиграет (X1) и тотал больше (2,5) с общим коэффициентом 2,03.