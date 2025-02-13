ПАОК - ФКСБ. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.02.25

Лига Европы. Стыковые матчи

13 февраля. 22:00. Салоники. "Стадион Тумба"

Главный судья: Лоуренс Виссер (Бельгия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 5

На стадии стыковых матчей Лиги Европы между собой сыграют греческий "ПАОК" и бухарестский "ФКСБ", которые уже играли на этапе лиги друг против друга. Вы удивлены? Да, теперь такое возможно благодаря новому формату еврокубков. Тот матч закончился неожиданной победой румынской команды на выезде. В плей-офф же будут две встречи: дома и на выезде, и сначала команды сыграют в Салониках, во второй раз в этом сезоне. Посмотрим, что изменилось за это время.

Новости "ПАОКа"

Действующие чемпионы Греции заняли 22-е место в общей турнирной таблице Лиги Европы и вышли в плей-офф еврокубка, хотя начало этой кампании для них было крайне неудачным. Команда Развана Луческу проиграла три матча и сыграла вничью в четырех стартовых играх. В следующих четырех поединках они смогли набрать 9 очков, одержав три победы.

В последних пяти матчах во всех турнирах они одержали три победы, в том числе над пражской "Славией" (2:0) на этапе лиги и "Левадиакосом" (1:0) в чемпионате, а затем потерпели два поражения. Практически во всех играх ощущались проблемы в обороне, кроме последнего матча с "ОФИ Крит", который "ПАОК" разгромил со счетом 5:0. До этого также были неудачи в поединках с "АЕКом" (1:2) в греческой Суперлиге и "Реал Сосьедадом" (2:0) в Лиге Европы.

В чемпионате для "ПАОКа" все складывается не слишком положительно — четвертое место за четыре тура до конца основного этапа лиги. Главной проблемой для греческой команды являются травмы, кадровые потери. Сейчас им стоит думать о выходе в 1/8 финала еврокубка, попробовав взять реванш у "ФКСБ" за домашнее поражение во втором туре.

Новости "ФКСБ"

Для "ФКСБ" существовала надежда на выход напрямую в 1/8 финала Лиги Европы, если бы не поражение от "Манчестер Юнайтед" (0:2) в последнем туре и 11-е итоговое место на этапе лиги с 14 очками. Хотя такой результат можно назвать удачным.

На данный момент "красно-синие" ведут борьбу за чемпионство в румынской лиге, идя нога в ногу с "ЧФР Клуж", у обеих команд одинаковое количество очков по итогам 26 туров — по 46. Вероятно, что главным приоритетом для команды сейчас являются выступления на домашней арене, однако побороться за проход в следующую стадию Лиги Европы можно.

В последних пяти матчах "ФКСБ", кроме поражения от "красных дьяволов", провели четыре матча в чемпионате, одержав две победы над "УТА Арад" (0:1) и "Шепши" (3:0). А в других двух поединках столичный клуб потерял очки, сыграв вничью с тем самым "ЧФР Клуж" (1:1) и "Петролулом" (0:0).

Цифры и факты

"ПАОК" не проиграл в 8 из 9 последних матчей в Лиге Европы на своем поле;

За последние 7 выездных матчей на основном этапе еврокубков "ФКСБ" одержал лишь 2 победы;

В 5 из 6 последних матчах "ПАОК" сохранял свои ворота сухими.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Как было сказано ранее, "ПАОК" испытывает проблемы с большим количеством недоступных игроков, в том числе из-за травм. В этом матче команде Луческу не поможет Иржи Павленко, Тьемуэ Бакайоко, Кирилл Десподов, Деян Ловрен, Федор Чалов и Джонатан Гомес.

В составе "ФКСБ" лишь две, но серьезные потери — нападающий Дариус Олару и Михай Ликсандру.

"ПАОК", 4-2-3-1: Котарски — Баба, Михайлидис, Кендзера, Хонни — Камара, Оздоев — Тайсон, Константелиас, Живкович — Томас

"ФКСБ", 4-2-3-1: Тирновану — Радунович, Дава, Нгезана, Крецу — Шут, Эджума — Микулеску, Тенасе, Штефенеску — Бирлиджа

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "ПАОКом" и "ФКСБ" от UA-Футбол

ОЗ — 1,94. Номинальным фаворитом в этом двухматчевом противостоянии считается "ПАОК". Дома греческий клуб имеет неплохие шансы на победу, но, по нашему мнению, не стоит ожидать того, что "ФКСБ" будет исполнять роль аутсайдера. В первом матче мы ожидаем, что обе команды забьют.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.