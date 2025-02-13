Порту - Рома. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.02.2025

В 12-ти из 13-ти предыдущих сезонов "Порту" играл в групповом турнире Лиги Чемпионов, в последний раз, когда проводил полный сезон в Лиге Европы, выиграл ее (2010/11). "Рома" же держит серию из четырех как минимум полуфиналов Еврокубков подряд, в том числе финала Лиги Европы-2022/23. Исходя из этого и в целом из статуса и бюджета команд, их считали одними из фаворитов нынешней Лиги Европы. Однако паршиво проведенный Основной раунд столкнул их уже в первом раунде плей-офф.

Лига Европы. Плей-офф. Первый раунд. Первый матч

13 февраля. 22:00. Порту. "Эштадиу Ду Драгау"

"Порту" - "Рома"

Главный арбитр: Тобиас Штилер (Германия)

Состояние команд

Обе команды паршиво проводят весь сезон во всех турнирах. "Порту" выиграл Суперкубок Португалии в августе, но с тех пор уже успел вылететь из Кубка страны и Кубка Лиги. А в Примейре идет лишь третьим с отставанием в восемь очков от первого места. Шансы догнать лидера невелики. "Рома" также вылетела из Кубка своей страны, причем лишь восемь дней тому. Уступив "Милану" в гостях в четвертьфинале со счетом 1:3. А в Серии А идет девятой, отставая от лигочемпионского места на 11 очков.

Неудивительно, что "драконы" в январе сменили тренера. Удивительно, что пригласили 39-летнего аргентинца Мартина Ансельми, никогда не тренировавшего в Европе. А "волки" сменили уже двух в этом сезоне, и ныне их тренирует 73-летний Клаудио Раньери, вообще-то, летом 2024-го объявивший об окончании карьеры.

Раньери сумел привести команду в порядок. В последних 12-ти матчах во всех турнирах она проигрывала лишь дважды. Причем вполне достойно, борясь в гостях против АЗ и "Милана". В последние недели она также не проиграла дома лидеру Серии А "Наполи", отыгравшись в добавленное время, уверенно победила дома "Айнтрахт" в Лиге Европы. И даже победила в гостях, чего не делала ни в одном турнире с апреля 2024-го. "Удинезе" и "Венецию". Пусть и с разницей в один мяч и забивая лишь с пенальти.

Ансельми же провел лишь три матча на посту. Вначале в очень тяжелой борьбе победил тель-авивский "Маккаби" (1:0) и тем самым спасся от вылета из Еврокубков уже после Основного раунда. Любой другой результат, кроме победы, выбивал бы "драконов". Затем сыграл в гостях 2:2 с середняком португальской лиги "Риу Аве", дважды отыгрываясь. А затем сыграл 1:1 дома с лидером лиги "Спортингом", отыгравшись на 94-ой минуте. Здесь уже выступление было положительным, хорошего уровня.

Правда, не всем понравились бурные празднования тренером и игроками драматичного гола. Ощущения, что для "Порту" радоваться домашним ничьим унизительно и вообще, что сезон пошел насмарку и нужно начинать строить с нуля. Точно такие же ощущения и в "Роме", несмотря на прогресс с Раньери. Тем более, что сам Клаудио заявил об уходе летом 2025-го на пост директора и о поиске нового тренера для команды.

Ансельми заявил, что очень горд встретиться с Раньери, матчи команд которого смотрел с 12-летнего возраста. Назвал "Рому" Топ-клубом и из этого сделал вывод, что не будет играть от обороны. Тем не менее, требует от своих подопечных контролировать игру, не отдавать ей мяч, прессинговать высоко и отбирать. А Раньери предостерегает от агрессии и владения мячом соперника и требует от своих играть уверенно и солидно. Признавая, что пропускают мячи из-за неорганизованного прессинга.

Оба тренера очень довольны мотивацией, желанием и работой своих игроков. Оба считают, что их команда постоянно добавляет. Обе команды ныне редко проигрывают. Впрочем, и выигрывают нечасто. "Роме" до сих пор особенно тяжело в гостях. Ну а в "Порту" лишь начинается каденция нового тренера.

Последние матчи команд

Порту - Олимпиакос 0:1 (Лига Европы)

Порту - Санта-Клара 1:1 (лига)

Маккаби Тель-Авив - Порту 0:1 (Лига Европы)

Риу Аве - Порту 2:2 (лига)

Порту - Спортинг 1:1 (лига)

Удинезе - Рома 1:2 (лига)

Рома - Айнтрахт 2:0 (Лига Европы)

Рома - Наполи 1:1 (лига)

Милан - Рома 3:1 (Кубок Италии)

Венеция - Рома 0:1 (лига)

Кадры

Маркано, Фернандеш и Груич - не новые травмы для "Порту". Также следует отметить, что в январе за огромные деньги были проданы одни из лидеров команды Нико Гонсалес и Галено. Хотя главный лидер Омородион - автор пяти голов в Раунде Лиги ЛЕ - остался. Он отдал ассист против "Спортинга". А забил там форвард Намазо. В целом же атакеров хватает. Матч против "Спортинга" завершали семь на поле. В центре поля и в обороне больше проблем. Хотя Отавиу вернулся после дисквалификации.

Раньери даже не взял в Венецию Хуммельса и Паредеса. Также там был дисквалифицирован Коне и не начинал на поле Салемакерс. Вовремя отдохнули, поскольку тот матч стал вторым для "Ромы" в сезоне во всех турнирах по числу единоборств - 113. Теперь они все вернутся. Тем более, что Ренш получил травму, а Гурна-Дуат не заявлен на ЛЕ. Дилемма остается лишь на одной привычной позиции рядом с Пауло Дибалой. Опорник Писилли, атакеры Суле, Бальданци, Лоренцо Пеллегрини, универсал Эль-Шаарави.

Следует отметить, что Ансельми перевел "Порту" на игру с тремя центральными защитниками - 3-4-2-1. Так играет почти всегда и "Рома" Раньери.

Артем Довбик забил в двух из трех и трех из пяти последних гостевых матчей "Ромы" во всех турнирах. "Болонье", "Удинезе", "Милану". В последнем гостевом - в Венеции - не забил, но пробивал по воротам чаще, чем в любом из девяти предыдущих на всех полях во всех турнирах - четырежды. С другой стороны, в последнем гостевом в Лиге Европы - в январе против АЗ - отыграл ужасно, чуть не был удален и был заменен в перерыве. В целом в ЛЕ в сезоне он забил дважды - в сентябре и октябре дома.

Цифры и факты

"Порту" и "Рома" встречались шесть раз. Результаты - три победы первого, одна - второй и две ничьи. В Португалии хозяева выиграли два матча и один свели вничью. В последних встречах - в 1/8 финала Лиги Чемпионов в сезоне 2018/19 - команды обменялись домашними победами со счетом 2:1 в основное время, а в овертайме дома "Порту" забил еще один. В целом во всех трех противостояниях на вылет он выбивал "Рому"

"Порту" завершил Раунд Лиги Лиги Европы ра 18-ом месте с тремя победами, двумя ничьими и тремя поражениями, то есть 11-ю очками. С разницей мячей 13:11. "Рома" - на 15-ом с тремя победами, тремя ничьими и двумя поражениями, то есть с 12-ю очками. С разницей мячей 10:6. Шесть пропущенных - третий результат в раунде

"Порту" выиграл лишь один из восьми последних матчей на всех полях во всех турнирах при трех ничьих и четырех поражениях. Правда, в последних четырех он не проигрывал - три ничьи и победа

Результаты "Ромы" в шести последних матчах на всех полях во всех турнирах - три победы, ничья и два поражения. При этом в 12-ти последних - семь побед, три ничьи и два поражения

Дома во всех турнирах "Порту" не выиграл три последних матча - поражение и две ничьи, но перед этим выиграл восемь подряд. В последнем 21-ом таком он проиграл лишь однажды

"Рома" не побеждала в Лиге Европы за пределами Италии в девяти последних матчах - пять ничьих и четыре поражения. В последних 19-ти таких на ее счету две победы - над ХИКом и "Шерифом", девять ничьих и восемь поражений. В 11-ти последних таких она пропускала

Результаты "Порту" в пяти последних домашних матчах Лиги Европы - две победы, два поражения и ничья. В семи последних - три победы, три поражения и ничья

"Рома" забивала в пяти последних матчах во всех турнирах на всех полях и в 11-ти из последних 12-ти, а пропускала в шести из последних восьми. "Порту" забивал в четырех последних, а пропускал в семи из последних восьми

В шести последних матчах во всех турнирах с участием "Порту" были показаны шесть красных карточек. Четыре - его соперникам, две - ему самому. В трех из четырех последних хотя бы одного из его соперников удаляли с поля

Прогноз: Порту - Рома 1:1

Благодаря более раннему приходу Раньери "Рома" опережает "Порту" в развитии. Даже в гостях начала побеждать. Но на выезде выходит крайне тяжело, лишь в Серии А и без голов с игры. "Порту", разумеется, в кризисе, но не настолько, чтобы проиграть дома такой плохой гостевой команде. Да и энтузиазм от нового тренера должен ему помочь. Ожидаем нервную игру с ошибками и нереализованными моментами. Логично, что обе команды в итоге все же забьют. Но и логично, что обе не победят.