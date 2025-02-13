Очередное шоу от Антони? Гент – Бетис. Анонс и прогноз матча Лиги конференций на 13.02.2025

Лига конференций

Стыковой раунд. Первый матч

13 февраля, 22:00. "Геламко Арена" (Гент)

Главный арбитр: Горациу Фесник (Бельгия)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 4

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Звездный "Бетис" приедет в гости к "Генту". Именно испанцы являются фаворитом не только сегодняшнего матча, но и всего противостояния. Однако не раз в этом сезоне соперники андалусийцев демонстрировали, что звездная банда Пеллегрини имеет свои проблемы, которые уверенно можно превратить в результат.

Новости Гента (Гент, Бельгия)

За шесть матчей основного этапа Лиги конференций "буйволы" набрали девять очков. Они одержали три победы: над "Молде" (2:1), "Омонией" (1:0) и "Бачка-Тополой" (3:0). Параллельно трижды проиграли. В том числе умудрились уступить в последнем туре "Ларну" из Северной Ирландии, у которого на тот момент было ноль очков. Хотя и шансы на топ-8 у "Гента" были не слишком велики. Отметим также и поражение "Челси", в котором Мудрик оформил ассист.

Во внутреннем чемпионате "Гент" пока идет на шестом месте. Отрыв от лидера "Генка" составляет 20 очков. На чемпионство "буйволы" уж точно не рассчитывают. За последние шесть туров удалось выиграть только один раз, пусть и у "Андерлехта". Но параллельно команда Миличевича оформила четыре ничейных результата. В частности, последний – на прошлых выходных против “Мехелена” в гостях. "Гент" подходил к завершению матча, уступая со счетом 1:3, но на 84 и 90+4 минуте благодаря голам вырвал ничью.

Кадры хозяев

Целая когорта футболистов пропускала матч против "Мехелена": Дин, Фадига, Хюльсагер, Лопес, Омгба, Ванденбергхе, Ватанебе. Только хавбек Лопес отбывал дисквалификацию, все остальные были в лазарете. Однако Ватанабе уже восстановился – это основной защитник команды.

Новости Бетиса (Севилья, Испания)

В финальном этапе квалификации "зелено-белые" прошли "Кривбасс". А в основном раунде набрали 10 очков. Победили Целье (2:1), Петрокуб (1:0), ГИК (1:0), сыграли вничью с “Копенгагеном” (1:1), а также проиграли “Легии” (0:1) и “Млади Болеслав. Хоть и это Лига конференций, но Пеллегрини максимально ответственно относился к турниру. Единственным постоянно игравшим резервистом это голкипер Адриан – и то он сейчас уже основной. В целом же ключевые футболисты много выходили на поле с первых минут.

В чемпионате дела также идут "по-среднему". Пока команда находится на 11 месте, хотя и отрыв от шестой позиции всего пять очков. Однако начали много терять зачетные баллы "зелено-белые". За последние шесть туров удалось выиграть только один раз – у "Мальорки". В том числе дважды "Бетис" проиграл двум последним командам лиги "Алавесу" и "Вальядолиду". А в крайней встрече андалусийцы вели в счете 2:0, но в итоге "Сельта" во втором тайме одержала победу.

Кадры гостей

Предыдущий матч пропускали Форнальс, Бельерин, Карвалью, Руибаль и Сабали – все еще в лазарете. Зимой клуб усилил атаку, подписав Антони из “Ман Юнайтед” на правах аренды, а также Кучо. Бразилец сразу же влился в коллектив, колумбийцу еще нужно время.

Последние пять матчей Гента и Бетиса

Последние пять встреч хозяев

07.02. Мехелен – Гент 3:3 (Лига Жупиле)

02.02. Гент – Андерлехт 1:0 (Лига Жупиле)

26.01. Левен – Гент 0:0 (Лига Жупиле)

17.01. Гент – Шарлеруа 1:1 (Лига Жупиле)

12.01. Дендер – Гент 0:0 (Лига Жупиле)

Последние пять встреч гостей

08.02. Сельта – Бетис 3:2 (Ла Лига)

02.02. Бетис – Атлетик 2:2 (Ла Лига)

25.01. Мальорка – Бетис 0:1 (Ла Лига)

18.01. Бетис – Алавес 1:3 (Ла Лига)

15.01. Барселона – Бетис 5:1 (Кубок Испании)

Личные встречи между соперниками

Не играли до этого между собой команды. Сегодня будет первый очный поединок между командами.

Ставки и коэффициенты на матч Гент – Бетис

Прогноз матча Гент – Бетис от UA-Football

Обе команды немного страдают травмами. Из-за них в том числе есть проблемы в обороне. Соответственно, это ведет к результативному футболу. А атака что у "Гента", что у "Бетиса" на хорошем уровне. По крайней мере, индивидуально. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,73).