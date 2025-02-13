Мидтьюлланн – Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.02.2025

Встречаются команды, которые не смогли попасть в восьмерку сильнейших основного этапа Лиги Европы и теперь вынуждены соревноваться за путевку в 1/8 финала турнира в очном противостоянии.

1/16 финала Лиги Европы сезона 2024/25

Четверг, 13-е февраля

Дания, Гернинг. "MCH Арена"

Арбитр: Орель Гринфельд (Израиль)

"Мидтьюлланн" 19:45 "Реал Сосьедад"

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Новости "Мидтьюлланна"

В Дании межсезонье, но "Мидтьюлланн" уже с конца января играет официальные матчи в Лиге Европы, которые чередуются с товарищескими.

Команда относительно успешно выступила в основном этапе Лиги Европы, пройдя в 1/16 финала с 20 места. На своем поле датчане упустили только "Айнтрахту" 1:2, сыграли вничью с "Гоффенгаймом" и "Фенербахче" и победили "Роял Унион".

Во внутреннем чемпионате "Мидтьюлланн" делит первую строчку с "Копенгагеном". У обеих команд в активе по 33 очка после 17 сыгранных туров.



"Митьюлланну" будет трудно рассчитывать на успех в двухматчевом противостоянии, но на домашней арене они сразятся за положительный результат.

Новости "Реал Сосьедад"

"Реал Сосьедад" занял итоговую тринадцатую позицию с 13 очками в активе в основном этапе Лиги Европы. Команде не хватило одного очка, чтобы квалифицироваться сразу в 1/8 финала и избежать стыковых матчей. Как тут не вспомнить досадное поражение от "Андерлехта" 1:2 на своем поле во втором туре. Но баски не попали в главную восьмерку и теперь их ожидает противостояние с "Мидтьюлланном".



В Примере "Реал Сосьедад" делит 7-10 позицию еще с тремя клубами. Команда выступает нестабильно, чередуя удачные матчи с провальными. В частности, выделим поражение дома от "Хетафе" 0:3 и от "Осасуны" 1:2 на выезде.

В кубке Испании "Реал Сосьедад" выступает удачно и уже вышел в полуфинал. Баски в четвертьфинале одолели ту же "Осасуну" и теперь их ожидает двухматчевое противостояние с мадридским "Реалом".

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Мидтьюлланна" есть кадровые проблемы накануне матча. Не сыграют из-за травм Чо Ки Син, Олафссон и Ольссон.

Ориентировочный состав "Мидтьюлланна": Лессль – Паулинью, Бех Серенсен, Диао, Габриэл – Серенсен, Андерссон, Кастильо – Шимшир, Букса, Осорио.

У "Реал Сосьедада" травмирован и пропустит матч Амари Траоре, но его трудно назвать ключевым игроком команды. Из-за перебора желтых карт не сыграет Одриосола.

Ориентировочный состав "Реал Сосьедада": Ремиро – Оласагасти, Агерд, Субельдия, Элустондо – Барренечеа, Серхио Гомес, Субименди, Кубо – Оярсабаль, Беккер.

"Мидтьюлланн" - "Реал Сосьедад": статистика личных встреч

Команды еще не встречались между собой как на официальном уровне, так и в товарищеских матчах.

Последние матчи "Мидтьюлланна"

08.02. Мидтьюлланн - Вайле 2:1 (Общительный матч)

30.01. Мидтьюлланн - Фенербахче 2:2 (Лига Европы)

23.01. Лудогорец - Мидтьюлланн 0:2 (Лига Европы)

15.01. Мидтьюлланн - Зальцбург 3:2 (Общительный матч)

12.12. Порту - Мидтьюлланн 2:0 (Лига Европы)

Последние матчи "Реал Сосьедада"

09.02. Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 (Примера)

06.02. Реал Сосьедад - Осасуна 2:0 (Кубок Испании)

02.02. Осасуна - Реал Сосьедад 2:1 (Примера)

30.01. Реал Сосьедад - ПАОК 2:0 (Лига Европы)

26.01. Реал Сосьедад - Хетафе 0:3 (Примера)

"Мидтьюлланн" - "Реал Сосьедад": ставки и коэффициенты

"Мидтьюлланн" - "Реал Сосьедад": прогноз от UA-Футбол

Фаворитом двухматчевого противостояния является испанский клуб, но дома "Мидтьюлланн" может рассчитывать на положительный результат, учитывая неудачную игру басков на выезде. Считаем, что в матче будут забиты 2 или более гола за коэффициент 1,6.