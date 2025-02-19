Аякс - Юнион Сент-Жиллуа. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 20.02.2025

По завершению первого матча кажется, что все ясно с этой парой. Фаворит уверенно победил на выезде, и остается лишь не упустить преимущество дома. Однако, за непредсказуемость мы и любим футбол. История еврокубков насыщена маленькими чудесами. Может ли произойти нечто подобное в этом противостоянии?

Лига Европы. Раунд плей-офф. Ответный матч 1/16 финала

20 февраля. 22:00. Амстердам. "Йохан Кройф Арена"

"Аякс" - "Юнион Сент-Жиллуа"

Телетрансляция: Megogо Футбол-8

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"Аякс": последние новости

В воскресенье "Аякс" разгромно разобрался с "Хераклесом". Амстердамцы лидируют во внутреннем первенстве на два очка опережая ПСВ, еще и имея матч в запасе. Другие конкуренты отстали очень существенно. "Аякс" уверенно играет на домашней арене. Команда выиграла уже шесть домашних матчей подряд (во всех турнирах, в которых участвуют).

Возможно Фариоли предоставит возможность кому-то из игроков основы передохнуть. Тем более в команде есть талантливые молодые игроки, которым надо набираться опыта. В частности, в прошлой встрече дополнил успех "Аякса" 16-летний Йорти Мокио, который забил очень красивый мяч дальним ударом без шансов для голкипера. Паренек стал самым молодым автором гола в еврокубках за всю историю клуба. Он воспитанник академии "Гента". Интересно выйдет ли снова юный бельгиец со старта? В матче с "Хераклес" Мокио отыграл чуть больше 20 минут.

Фариоли имеет некоторые проблемы с лазаретом команды. Заболели Баас, Каплан, Тейлор. Травмированы Вейндал, Годтс, Вегорст.

"Юнион Сент-Жиллуа": последние новости

Бельгийцы, в отличие от своего соперника, не смогли достичь положительный результат и в матче национального первенства. Домашняя игра с "Мехеленом" неожиданно завершилась минимальным поражением 0:1. Клуб из Сент-Жилуаз имел игровое преимущество, но конвертировать его в результат не получилось.

"Юнион" на самом деле не выглядел обреченным в первом матче с фаворитом этой пары. Даже забить удалось первыми. Но арбитр после просмотра VAR отменил взятие ворот в исполнении Дэвида Промиса, заметив минимальный офсайд. До перерыва бельгийцы забили еще один гол из положения вне игры. В том эпизоде арбитру не понадобился видеоассистент, ведь офсайд Анана Халайли был очевидным. После перерыва уже "Аякс" был острее и одержал уверенную по счету победу.

Наставник команды Поконьоли выбрал на прошлый матч схему 4-3-3, аналогично с его оппонентом Фариоли. В составе бельгийского клуба много более-менее равноценных атакующих игроков. Тот же вингер Анан Халайли, который пока что не является лидером в "Юнионе", но был очень важным игроком "Маккаби". Однозначно игрок перспективный. У "Юниона" травмированы Кастро-Монтес, Буфаль, Ван де Перре.

История противостояний

Жребий свел "Юнион" и "Аякс" впервые. Матч недельной давности в Брюсселе завершился уверенной победой амстердамцев 0:2.

Последние матчи команд

"Аякс"

16.02. "Аякс" - "Хераклес" 1:0 (ЛЕ)

13.02. "Роял Юнион" - "Аякс" 0:2 (ЛЕ)

09.02. "Ситтард" - "Аякс" 0:2 (ЕРЕ)

02.02. "Аякс" - "Фейенорд" 2:1 (ЕРЕ)

30.01. "Аякс" - "Галатасарай" 2:1 (ЛЕ)

"Роял Юнион"

16.02. "Роял Юнион" - "Мехелен" 0:1 (ЛЖ)

13.02. "Роял Юнион" - "Аякс" 0:2 (ЛЕ)

09.02. "Кортрейк" - "Рояль Юнион" 1:2 (ЛЖ)

02.02. "Роял Юнион" - "Син-Трейден" 2:1 (ЛЖ)

30.01. "Рейнджерс" - "Роял Юнион" 2:1 (ЛЕ)

Ставка и коэффициенты на матч

Прогноз на матч от UA-Футбол

Нидерландцы пребывают в великолепной форме. Ответный матч вряд ли порадует нас интригой. "Аякс" пока объективно сильнее. Ход матча зависит от того, найдут ли бельгийцы мотивацию бороться до последнего. Безусловно, гости все же будут пытаться по крайней мере забить, но этим они будут создавать возможности для контратак для хозяев. Прогноз - индивидуальный тотал "Аякса" больше 1,5 за 1,83.