Андерлехт - Фенербахче: Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 20.02.2025

У бельгийской команды - задача со звездочкой. Нужно отыгрывать отставание в три мяча, которое возникло по итогам первой серии противостояния.

Лига Европы. 1/16 финала

20.02.2025. Констант Ванден Сток (Брюссель, Бельгия)

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Трансляция матча В эфире Трансляция Андерлехт - Фенербахче Смотреть трансляцию

Андерлехт

Для "Андерлехта" теперь стоит задача совершить камбэк у себя на поле. После разгромного поражения в Лиге Европы они смогли выиграть матч в Бельгийской Про-лиге против "Шарлеруа" со счетом 0:1. Последняя игра "Андерлехта" состоялась еще 16 февраля, поэтому команда имела достаточно времени, чтобы восстановиться.

Во время последнего матча они потеряли нападающего Каспера Дольберга, также травмировался Ян Вертонген. Сообщается, что вместо него может выйти Ян-Карло Шимич или Лукас Хей.

Фенербахче

В первой игре в рамках Лиги Европы "Фенербахче" с легкостью одолел бельгийский клуб со счетом 3:0, затем вернулся в национальный чемпионат и добыл три очка. В целом команда Жозе Моуриньо сносит всех, кто становится на их пути, пример тому есть результаты команды до игры с "Андерлехтом".

Что касается игроков, то Эдин Джеко, скорее всего, выйдет в стартовом составе, как и в первой игре против "Андерлехта". Боснийский форвард находится в прекрасной форме: он забивал в каждом из своих последних трех матчей в Лиге Европы. Что касается игроков, которые не выйдут на поле, это защитники Джейден Остервольде и Родриго Бекао - у них травмы колена.

Последние матчи

Андерлехт

Чемпионат Бельгии 2024/2025, 16.02.2025 | "Шарлеруа" 0 - 1 "Андерлехт"

Лига Европы УЕФА 2024/2025, 13.02.2025 | "Фенербахче" 3 - 0 "Андерлехт"

Чемпионат Бельгии 2024/2025, 09.02.2025 | "Андерлехт" 2 - 0 "Ройял Антверпен"

Кубок Бельгии 2024/2025, 06.02.2025 | "Ройял Антверпен" 2 - 2 "Андерлехт"

Чемпионат Бельгии 2024/2025, 02.02.2025 | "Гент" 1 - 0 "Андерлехт"

Фенербахче

Чемпионат Турции 2024/2025, 16.02.2025 | "Фенербахче" 3 - 1 "Касимпаша"

Лига Европы УЕФА 2024/2025, 13.02.2025 | "Фенербахче" 3 - 0 "Андерлехт"

Чемпионат Турции 2024/2025, 09.02.2025 | "Аланияспор" 0 - 2 "Фенербахче"

Чемпионат Турции 2024/2025, 02.02.2025 | "Фенербахче" 3 - 2 "Сaykur Rizespor"

Лига Европы УЕФА 2024/2025, 30.01.2025 | "Мидтьюлланн" 2 - 2 "Фенербахче"

Личные встречи

Лига Европы УЕФА 2024/2025, 13.02.2025 | "Фенербахче" 3 - 0 "Андерлехт"

Лига Европы УЕФА 2018, 08.11.2018 | "Фенербахче" 2 - 0 "Андерлехт"

Лига Европы УЕФА 2018, 25.10.2018 | "Андерлехт" 2 - 2 "Фенербахче"

Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч

Несмотря на домашний фактор, "Андерлехту" будет крайне сложно что-то противопоставить организованной игре "Фенербахче". Даже в случае активного старта бельгийцев гости имеют достаточно опыта, чтобы удержать комфортный счет. Победа "Фенербахче" с минимальным счетом, а в целом турецкий клуб без проблем выйдет в следующий раунд.