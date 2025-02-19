Виктория Пльзень - Ференцварош. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 20.02.2025

Первая игра 1/16 финала между "Викторией" Пльзень и "Ференцварошем" завершилась минимальной победой венгров со счетом 1:0. Однако букмекеры фаворитом на проход дальше видят именно чехов. "Виктория" должна сделать результат в ответной игре.

Лига Европы. 1/16 финала

20.02.2025. "Дусан Арена" (Пльзень)

Главный арбитр: Жером Бризар (Франция)

Виктория Пльзень - Ференцварош. 22:00

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 4

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Виктория Пльзень

В Этапе Лиге чешская команда финишировала на 16-м месте с 12-ю набранными очками. В первом матче 1/16 против "Ференцвароша" чехи вполне могли рассчитывать на победу, но несколько подвела реализация. В любом случае, преимущество соперника в 1 мяч не выглядит страшным.

В новом году "Виктория" провела 9 поединков: 5 побед, 1 ничья и 3 поражения. Лучшие дела у команды в родном чемпионате. Правда, даже в нем не так легко. Пока пльзенцы занимают 2-е место. Отставание от лидера - в 10 очков.

До сих пор травмирован защитник Кабонго. Вне заявки находятся Сене и Суаре. Вывод - все основные игроки доступны. Проблем с составом нет.

Ференцварош

Венгры завершили Этап Лиги на 17-й позиции, имея 12 очков. То есть, такой же результат, как и у соперника. Посредственный результат, который не вызывает особого восторга, но и неудачным его тоже не назовешь.

Глядя на положение "Ференцвароша" в чемпионате Венгрии, тоже сразу находишь аналогии с "Викторией". Так же второе место, правда здесь отставание от "Пушкаш Академи" составляет 5 очков. Кстати, двум прямым конкуренам "зеленые" недавно уступили в очных поединках.

В общем, в этом году сыграно 7 официальных игр в чемпионате и ЛЕ. Результаты: 2 победы, 2 ничьи, 3 поражения. Не впечатляет.

Главной проблемой на ответный матч в Лиге Европы станет отсутствие главного бомбардира Барнабаша Варги (9 голов в сезоне). Он перебрал желтых карточек, поэтому команда будет вынуждена бороться без него. Под вопросом из-за травмы бедра голкипер Дибус. Еще трое игроков, Джозеф, Маига и Чиркович, не заявлены.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи Виктории Пльзень:

16.02. Теплице - Виктория Пльзень 0:2 (1. Лига)

13.02. Ференцварош - Виктория Пльзень 1:0 (Лига Европы)

08.02. Виктория Пльзень - Либерец 3:2 (1. Лига)

Последние 3 встречи Ференцвароша:

16.02. Ференцварош - Пакш 0:2 (НБ І)

13.02. Ференцварош - Виктория Пльзень 1:0 (Лига Европы)

09.02. Пушкаш Академи - Ференцварош 1:0 (НБ І)

Последние 3 очные встречи:

13.02. Ференцварош - Виктория Пльзень 1:0 (Лига Европы)

2024. Ференцварош - Виктория Пльзень 1:3 (Контрольный матч)

2024. Виктория Пльзень - Ференцварош 0:0 (Контрольный матч)

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Виктория Пльзень - Ференцварош от UA-Футбол

Отсутствие главного нападающего, привычная худшая игра на выезде и плохая форма - все это не будет помогать "Ференцварошу" в ответной игре с "Викторией". На своем поле чехи будут играть решительно, с единственной задачей - победа и проход дальше. Думаем, произойдет именно так.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша