Галатасарай - АЗ. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 20.02.2025

Холодный душ, шок, сенсация... По-разному можно описать первое противостояние в плей-офф между этими командами. Одно точно - в Алкмааре командность взяла верх над звездным хаосом. Подопечные бельгийца Мартена Мартенса полностью, по всем игровым аспектам, переиграли футболистов Окана Бурука.

Хотя, при этом, справедливости ради нужно отметить, что "Галатасарай" в той встрече из-за травм не досчитался сразу нескольких своих ключевых исполнителей - в разных линиях поля.

Таким образом, уже в Стамбуле, нас ожидает ответный матч между этими коллективами. АЗ имеет серьезный гандикап, но против натиска турецких болельщиков будет выстоять ох как непросто.

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Второй матч противостояния

1/16 раунда плей-офф Лиги Европы сезона 2024/25

Четверг, 20-е февраля

Турция, Стамбул. "Рамс Парк"

Арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

"Галатасарай" 19:45 АЗ

(Первый матч - 1:4)

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: MEGOGO

"Галатасарай": последние новости

Подопечных Окана Бурука штормит, и штормит серьезно. Турки доигрались в свою неорганизованность до того, что находятся в шаге от вылета из еврокубка. А по сути, именно на этот аспект делало ставку руководство "Галатасарая", проводя все эти звездные трансферы.

И как бы иронично это ни звучало, однако эта лихорадка и черная полоса для "львов" началась как раз после сенсационной январской ничьей с киевским "Динамо" (3:3). Тогда, "бело-синие" под руководством СаШо как раз получили свое первое очко в этой кампании. Как раз после этого и последовало первое с лета поражение "Галатасарая" - от "Аякса" в гостях.

Суперлигу Турции мы выносим за скобки. Там запаса прочности, несмотря на игровой кризис и травмы, "Галатасараю" хватает, чтобы с отрывом лидировать в турнирной таблице национального первенства. В частности, гандикап на вторым "Фенербахче" составляет 6 зачетных баллов.

Нас больше интересует именно Лига Европы. И здесь, как сначала показали вышеупомянутые "божьи сыны" (прим. - "Аякс"), и на прошлой неделе продемонстрировал АЗ - проблем хватает с головой. Мало того, что Окан Бурук все никак не мог сыграть и скомпоновать в одну целостную картинку эту всю россыпь звездных исполнителей. Конечно, в определенном смысле "сбитых летчиков", но все же имеющих определенный статус на европейском футбольном континенте. Так еще и добавилась целый ряд повреждений и проблем с дозаявкой футболистов на ЛЕ.

Из позитива, в ответном матче, в основную обойму "Галатасарая" вернутся сразу трое ключевых футболистов - все звенья поля. Речь идет о главной звезде "львов" - нигерийском нападающем Викторе Осимхене, полузащитнике - уругвайце Лукасе Торрейре и центрбеке - колумбийце Дависоне Санчесе. Без преуменьшения, это невероятно мощное усиление. Более того, при поддержке заряженной домашней публики. С другой стороны - из-за мышечной контузии вылетел опытный новичок клуба в лице испанца Альваро Мораты.

В любом случае - отыграть гандикап в три мяча турками будет чрезвычайно сложно. Особенно, против такой организованной команды, как АЗ.

Ориентировочный состав "Галатасарая": Муслера, Бардакчи, Санчес, Айхан, Сара, Торрейра, Кутлу, Мертенс, Акгюн, Йылмаз, Осимхен.

АЗ: последние новости

В отличие от турок, команда Мартена Мартенса находится на ощутимом моральном и эмоциональном подъеме. Как-никак, 4:1 дома дают серьезный позитивный толчок и вселяют уверенность в его подопечных. По-сути и по факту, не в последнюю очередь из-за кадровых проблем, "львы" в нидерландском Алкмааре самоликвидировались. Чем успешно и воспользовались "фермеры", полностью переиграв своих визави. При чем - по абсолютно всем качественным и количественным индикаторам.

Тем не менее, АЗ на самом деле мог выжимать и больше из той игры. Тем более, доигрывал ту встречу "Галатасарай" в меньшинстве. В любом случае, разница в три мяча - это очень серьезный и жизненно необходимый доработок перед визитом в Стамбул. Потому что в столице Турции будет совсем другая игра. И нидерландцы это знают.

Всю ту организованность и хорошо налаженную структуру нужно не только перенести, но и приумножить. И кажется, что бельгийский наставник это прекрасно понимает и справится с этой задачей.

Что касается текущих игровых кондиций "фермеров", то после результативного триумфа над лидером турецкого первенства, АЗ не имел официальных матчей и только отдыхал. Поэтому, с физикой у команды 40-летнего специалиста все более чем в порядке. Нужно выходить и делать свое дело.

Туркам точно удастся хотя бы раз или два оставить своих автографы в воротах АЗ, но нидерландский клуб сумеет удержать общий гандикап и пробиться в число 16-ти лучших команд второго по рангу еврокубка.

Ориентировочный состав АЗ: Овусу-Одуро, Майкума, Гоеш, Пенетра, Волфе, Копмейнерс, Мейнанс, Класе, Ладо, Перротт, Поку.

"Галатасарай" - АЗ. Личные встречи

Всего в своей истории, на официальном уровне "фермеры" и "львы" провели между собой лишь две встречи. Обе они прошли как раз в этой кампании Лиги Европы. В рамках обновленного группового этапа турецкая и нидерландская команды расписали ничью (1:1), а в первом матче плей-офф разгромную победу одержал АЗ - сразу со счетом 4:1.

Статистика очных поединков:

Победы: 0:1

Забитые мячи: 2:5

В среднем голов за матч: 1.00 - 2.50

Самая большая победа: 1:4

"Галатасарай" - АЗ. Последние официальные матчи

"Галатасарай":

АЗ:

Итоги группового этапа

Подопечные Мартена Мартенса завершили первую стадию общей таблицы Лиги Европы на 19-й позиций. В свою очередь, команда Окана Бурука финишировала выше и пробилась в плей-офф с 14-го места, хотя даже после сенсационной ничьей с киевским "Динамо" имела все шансы на проход сразу в стадию 1/8 финала.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Лацио" 8 6 1 1 17-5 19 2 "Атлетик" 8 6 1 1 15-7 19 3 "Манчестер Юнайтед" 8 5 3 0 16-9 18 4 "Тоттенхэм" 8 5 2 1 17-9 17 5 "Айнтрахт" 8 5 1 2 14-10 16 6 "Лион" 8 4 3 1 16-8 15 7 "Олимпиакос" 8 4 3 1 9-3 15 8 Рейнджерс 8 4 2 2 16-10 14 9 Буде-Глимт 8 4 2 2 14-11 14 10 "Андерлехт" 8 4 2 2 14-12 14 11 ФКСБ 8 4 2 2 10-9 14 12 "Аякс" 8 4 1 3 16-8 13 13 "Реал Сосьедад" 8 4 1 3 13-9 13 14 "Галатасарай" 8 3 4 1 19-16 13 15 Рома 8 3 3 2 10-6 12 16 Виктория 8 3 3 2 13-12 12 17 "Ференцварош" 8 4 0 4 15-15 12 18 "Порту" 8 3 2 3 13-11 11 19 АЗ 8 3 2 3 13-13 11 20 "Мидтьюлланн" 8 3 2 3 9-9 11 21 "Юнион Сент-Жилуаз" 8 3 2 3 8-8 11 22 ПАОК 8 3 1 4 12-10 10 23 "Твенте" 8 2 4 2 8-9 10 24 "Фенербахче" 8 2 4 2 9-11 10 25 "Брага" 8 3 1 4 9-12 10 26 "Эльфсборг" 8 3 1 4 9-14 10 27 "Хоффенхайм" 8 2 3 3 11-14 9 28 "Бешикташ" 8 3 0 5 10-15 9 29 "Маккаби" 8 2 0 6 8-17 6 30 Славия Прага 8 1 2 5 7-11 5 31 "Мальме" 8 1 2 5 10-17 5 32 РФШ 8 1 2 5 6-13 5 33 "Лудогорец" 8 0 4 4 4-11 4 34 Динамо 8 1 1 6 5-18 4 35 "Ницца" 8 0 3 5 7-16 3 36 "Карабах" 8 1 0 7 6-20 3

"Галатасарай" - АЗ. Ставка и коэффициенты

"Галатасарай" - АЗ. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа турок - 3:1 (проход дальше АЗ). Перед первым матчем противостояния, несмотря на гостевой статус для турок, букмекеры оценивали шансы команд как абсолютно равные. То во втором поединке, уже несмотря на погром в Алкмааре, "львы" все еще остаются фаворитами. Странность и только? С одной стороны да, с другой - нельзя отбрасывать фактор домашних трибун. Все мы знаем, какими бешеными бывают турецкие фанаты. К тому же, в состав "Галатасарая" вернется сразу несколько лидеров.