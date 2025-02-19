Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Галатасарай - АЗ. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 20.02.2025
Галатасарай - АЗ. Прогноз и анонс матча ⋉ 20.02.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Холодный душ, шок, сенсация... По-разному можно описать первое противостояние в плей-офф между этими командами. Одно точно - в Алкмааре командность взяла верх над звездным хаосом. Подопечные бельгийца Мартена Мартенса полностью, по всем игровым аспектам, переиграли футболистов Окана Бурука.
Хотя, при этом, справедливости ради нужно отметить, что "Галатасарай" в той встрече из-за травм не досчитался сразу нескольких своих ключевых исполнителей - в разных линиях поля.
Таким образом, уже в Стамбуле, нас ожидает ответный матч между этими коллективами. АЗ имеет серьезный гандикап, но против натиска турецких болельщиков будет выстоять ох как непросто.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Второй матч противостояния
1/16 раунда плей-офф Лиги Европы сезона 2024/25
Четверг, 20-е февраля
Турция, Стамбул. "Рамс Парк"
Арбитр: Энтони Тейлор (Англия)
"Галатасарай" 19:45 АЗ
(Первый матч - 1:4)
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: MEGOGO
"Галатасарай": последние новости
Подопечных Окана Бурука штормит, и штормит серьезно. Турки доигрались в свою неорганизованность до того, что находятся в шаге от вылета из еврокубка. А по сути, именно на этот аспект делало ставку руководство "Галатасарая", проводя все эти звездные трансферы.
И как бы иронично это ни звучало, однако эта лихорадка и черная полоса для "львов" началась как раз после сенсационной январской ничьей с киевским "Динамо" (3:3). Тогда, "бело-синие" под руководством СаШо как раз получили свое первое очко в этой кампании. Как раз после этого и последовало первое с лета поражение "Галатасарая" - от "Аякса" в гостях.
Суперлигу Турции мы выносим за скобки. Там запаса прочности, несмотря на игровой кризис и травмы, "Галатасараю" хватает, чтобы с отрывом лидировать в турнирной таблице национального первенства. В частности, гандикап на вторым "Фенербахче" составляет 6 зачетных баллов.
Нас больше интересует именно Лига Европы. И здесь, как сначала показали вышеупомянутые "божьи сыны" (прим. - "Аякс"), и на прошлой неделе продемонстрировал АЗ - проблем хватает с головой. Мало того, что Окан Бурук все никак не мог сыграть и скомпоновать в одну целостную картинку эту всю россыпь звездных исполнителей. Конечно, в определенном смысле "сбитых летчиков", но все же имеющих определенный статус на европейском футбольном континенте. Так еще и добавилась целый ряд повреждений и проблем с дозаявкой футболистов на ЛЕ.
Из позитива, в ответном матче, в основную обойму "Галатасарая" вернутся сразу трое ключевых футболистов - все звенья поля. Речь идет о главной звезде "львов" - нигерийском нападающем Викторе Осимхене, полузащитнике - уругвайце Лукасе Торрейре и центрбеке - колумбийце Дависоне Санчесе. Без преуменьшения, это невероятно мощное усиление. Более того, при поддержке заряженной домашней публики. С другой стороны - из-за мышечной контузии вылетел опытный новичок клуба в лице испанца Альваро Мораты.
В любом случае - отыграть гандикап в три мяча турками будет чрезвычайно сложно. Особенно, против такой организованной команды, как АЗ.
Ориентировочный состав "Галатасарая": Муслера, Бардакчи, Санчес, Айхан, Сара, Торрейра, Кутлу, Мертенс, Акгюн, Йылмаз, Осимхен.
АЗ: последние новости
В отличие от турок, команда Мартена Мартенса находится на ощутимом моральном и эмоциональном подъеме. Как-никак, 4:1 дома дают серьезный позитивный толчок и вселяют уверенность в его подопечных. По-сути и по факту, не в последнюю очередь из-за кадровых проблем, "львы" в нидерландском Алкмааре самоликвидировались. Чем успешно и воспользовались "фермеры", полностью переиграв своих визави. При чем - по абсолютно всем качественным и количественным индикаторам.
Тем не менее, АЗ на самом деле мог выжимать и больше из той игры. Тем более, доигрывал ту встречу "Галатасарай" в меньшинстве. В любом случае, разница в три мяча - это очень серьезный и жизненно необходимый доработок перед визитом в Стамбул. Потому что в столице Турции будет совсем другая игра. И нидерландцы это знают.
Всю ту организованность и хорошо налаженную структуру нужно не только перенести, но и приумножить. И кажется, что бельгийский наставник это прекрасно понимает и справится с этой задачей.
Что касается текущих игровых кондиций "фермеров", то после результативного триумфа над лидером турецкого первенства, АЗ не имел официальных матчей и только отдыхал. Поэтому, с физикой у команды 40-летнего специалиста все более чем в порядке. Нужно выходить и делать свое дело.
Туркам точно удастся хотя бы раз или два оставить своих автографы в воротах АЗ, но нидерландский клуб сумеет удержать общий гандикап и пробиться в число 16-ти лучших команд второго по рангу еврокубка.
Ориентировочный состав АЗ: Овусу-Одуро, Майкума, Гоеш, Пенетра, Волфе, Копмейнерс, Мейнанс, Класе, Ладо, Перротт, Поку.
"Галатасарай" - АЗ. Личные встречи
Всего в своей истории, на официальном уровне "фермеры" и "львы" провели между собой лишь две встречи. Обе они прошли как раз в этой кампании Лиги Европы. В рамках обновленного группового этапа турецкая и нидерландская команды расписали ничью (1:1), а в первом матче плей-офф разгромную победу одержал АЗ - сразу со счетом 4:1.
Статистика очных поединков:
- Победы: 0:1
- Забитые мячи: 2:5
- В среднем голов за матч: 1.00 - 2.50
- Самая большая победа: 1:4
"Галатасарай" - АЗ. Последние официальные матчи
"Галатасарай":
АЗ:
Итоги группового этапа
Подопечные Мартена Мартенса завершили первую стадию общей таблицы Лиги Европы на 19-й позиций. В свою очередь, команда Окана Бурука финишировала выше и пробилась в плей-офф с 14-го места, хотя даже после сенсационной ничьей с киевским "Динамо" имела все шансы на проход сразу в стадию 1/8 финала.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Лацио"
|8
|6
|1
|1
|17-5
|19
|2
|"Атлетик"
|8
|6
|1
|1
|15-7
|19
|3
|"Манчестер Юнайтед"
|8
|5
|3
|0
|16-9
|18
|4
|"Тоттенхэм"
|8
|5
|2
|1
|17-9
|17
|5
|"Айнтрахт"
|8
|5
|1
|2
|14-10
|16
|6
|"Лион"
|8
|4
|3
|1
|16-8
|15
|7
|"Олимпиакос"
|8
|4
|3
|1
|9-3
|15
|8
|Рейнджерс
|8
|4
|2
|2
|16-10
|14
|9
|Буде-Глимт
|8
|4
|2
|2
|14-11
|14
|10
|"Андерлехт"
|8
|4
|2
|2
|14-12
|14
|11
|ФКСБ
|8
|4
|2
|2
|10-9
|14
|12
|"Аякс"
|8
|4
|1
|3
|16-8
|13
|13
|"Реал Сосьедад"
|8
|4
|1
|3
|13-9
|13
|14
|"Галатасарай"
|8
|3
|4
|1
|19-16
|13
|15
|Рома
|8
|3
|3
|2
|10-6
|12
|16
|Виктория
|8
|3
|3
|2
|13-12
|12
|17
|"Ференцварош"
|8
|4
|0
|4
|15-15
|12
|18
|"Порту"
|8
|3
|2
|3
|13-11
|11
|19
|АЗ
|8
|3
|2
|3
|13-13
|11
|20
|"Мидтьюлланн"
|8
|3
|2
|3
|9-9
|11
|21
|"Юнион Сент-Жилуаз"
|8
|3
|2
|3
|8-8
|11
|22
|ПАОК
|8
|3
|1
|4
|12-10
|10
|23
|"Твенте"
|8
|2
|4
|2
|8-9
|10
|24
|"Фенербахче"
|8
|2
|4
|2
|9-11
|10
|25
|"Брага"
|8
|3
|1
|4
|9-12
|10
|26
|"Эльфсборг"
|8
|3
|1
|4
|9-14
|10
|27
|"Хоффенхайм"
|8
|2
|3
|3
|11-14
|9
|28
|"Бешикташ"
|8
|3
|0
|5
|10-15
|9
|29
|"Маккаби"
|8
|2
|0
|6
|8-17
|6
|30
|Славия Прага
|8
|1
|2
|5
|7-11
|5
|31
|"Мальме"
|8
|1
|2
|5
|10-17
|5
|32
|РФШ
|8
|1
|2
|5
|6-13
|5
|33
|"Лудогорец"
|8
|0
|4
|4
|4-11
|4
|34
|Динамо
|8
|1
|1
|6
|5-18
|4
|35
|"Ницца"
|8
|0
|3
|5
|7-16
|3
|36
|"Карабах"
|8
|1
|0
|7
|6-20
|3
"Галатасарай" - АЗ. Ставка и коэффициенты
"Галатасарай" - АЗ. Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа турок - 3:1 (проход дальше АЗ). Перед первым матчем противостояния, несмотря на гостевой статус для турок, букмекеры оценивали шансы команд как абсолютно равные. То во втором поединке, уже несмотря на погром в Алкмааре, "львы" все еще остаются фаворитами. Странность и только? С одной стороны да, с другой - нельзя отбрасывать фактор домашних трибун. Все мы знаем, какими бешеными бывают турецкие фанаты. К тому же, в состав "Галатасарая" вернется сразу несколько лидеров.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- "Живет в дезинформационном пространстве". Зеленский отреагировал на заявление Трампа о 4% доверия
- "Один в поле не воин". Буданов сделал заявление о возможном прекращении помощи США
- Известны три правых защитника, которых Флик хотел бы видеть в Барселоне
- Виктория Пльзень - Ференцварош. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 20.02.2025
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике