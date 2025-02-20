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Буде-Глимт - Твенте. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 20.02.2025
Буде-Глимт - Твенте. Прогноз и анонс матча ⋉ 20.02.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Несмотря на преимущество на поле в первой игре, задел перед ответным матчем "Твенте" удалось добыть лишь на последних минутах.
У себя дома "Буде-Глимт" наверняка будет смотреться интереснее и доставит массу неприятностей гостям.
"Буде-Глимт" - "Твенте" 22:00
Лига Европы. 1/16 финала (вторая игра)
20 февраля. Буде. "Асмпюра".
Арбитр: Алехандро Эрнандес (Испания)
Видеотрансляция: Megogo 6
"Буде-Глимт": последние новости
По итогам основного этапа Лиги Европы "Буде-Глимт" занял девятую строчку, остановившись в шаге от прямого попадания в 1/8 финала турнира.
Неделю назад "Буде-Глимт" потерпел выездное поражение в первой стыковой игре с "Твенте". Большую часть матча норвежский коллектив действовал вторым номером, но несмотря на это, чуть не увез из Энсхеде ничью.
Будучи в роли действующего чемпиона Норвегии, "Буде-Глимт" готовится к новому сезону Элитесериена. До конца марта (начало компании) подопечные Кнутсена проведут как минимум один спарринг и, возможно, два поединка в следующем раунде ЛЕ.
В лазарете у "Буде-Глимта" находятся Басси и Ветти.
Ориентировочный состав: Хайкин - Шевольд, Гундерсен, Нильсен, Бьеркан - Салтнес, Берг, Эвьен - Бломберг, Хауге, Хег
"Твенте": последние новости
После ничьи с "Буде-Глимтом" "Твенте" одержал домашнюю победу в Эредивизи над аутсайдером "Валвеком" (2:0). Правда, по игре "туккерс" своего соперника не особо превзошли. Команда продолжает находиться не в лучшей форме.
Стоит вспомнить, что и до 1/16 Лиги Европы "Твенте" добрался еле-еле, обогнав конкурентов лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.
Впрочем, выступление коллектива Остинга в первом матче с "Буде-Глимтом" дает немало оснований для оптимизма. Особенно при наличии быстрых вингеров, которые могут удачно сыграть на контратаках.
Еще с сентября у "Твенте" травмирован Таха.
Ориентировочный состав: Уннершталь - ван Рой, Лагербильке, Хильгерс, Кейперс - Садилек, Влап, Стейн - Лтайеф, Ротс, ван Волфсвинкел
Последние матчи
"Буде-Глимт":
- 13.02.25. "Твенте" - "Буде-Глимт" 2:1 (Лига Европы)
- 06.02.25. "Буде-Глимт" - "Ольборг" 3:5 (спарринг)
- 30.01.25. "Ницца" - "Буде-Глимт" 1:1 (Лига Европы)
"Твенте":
- 16.02.25. "Твенте" - "Валвейк" 2:0 (Эредивизи)
- 13.02.25. "Твенте" - "Буде-Глимт" 2:1 (Лига Европы)
- 09.02.25. "Херенвен" - "Твенте" 3:3 (Эредивизи)
Ставки и коэффициенты
"Буде-Глимт" - "Твенте". Прогноз от UA-Футбол
В текущем сезоне "Твенте" примерно одинаково играет как дома, так и на выезде. У "Буде-Глимта" ситуация противоположная: в этой кампании норвежцы уже обыгрывали в родных стенах такие клубы, как "Порту", "Бешикташ" и "Црвену Звезду".
Правда, не стоит забывать и о недостатке игрового тонуса у норвежцев из-за перерыва в чемпионате.
Наш прогноз - "Буде-Глимт" не проиграет (X2) и обе команды забьют (да) с общим коэффициентом 2,04.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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