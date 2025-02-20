ФКСБ - ПАОК. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.02.2025

Лига Европы. Стыковые матчи

20 февраля. 19:45. Бухарест. "Национальный стадион"

Главный судья: Матей Юг (Словения)

Трансляция: MEGOGO Футбол 9

Бухарестский "ФКСБ" на своем поле в ответном матче будет принимать "ПАОК". Действующие чемпионы Греции в первой игре проиграли со счетом 2:1, провалившись во втором тайме из-за удаления Тайсона. Команда Развана Луческу попытается реабилитироваться перед фанатами за домашнее поражение от румын и выйти в следующую стадию плей-офф Лиги Европы.

Новости "ФКСБ"

В последних пяти матчах "ФКСБ" не проиграл ни разу, одержав три победы подряд после двух ничьих в матчах с "ЧФР Клуж" (1:1) и "Петролулом" (0:0) в чемпионате Румынии, где они занимают на данный момент первое место.

После волевой победы в Салониках над "ПАОКом" (1:2) в первом поединке на этапе стыковых матчей в Лиге Европы "красно-синие" обыграли на выезде "Глорию Бузеу" (0:2) в местной лиге. Сейчас они находятся в очень хорошей форме.

Между "ФКСБ" и "ПАОКом" всего было сыграно всего два поединка в официальных турнирах. Что интересно, все они состоялись в этом сезоне Лиги Европы. В двуї выездных матчах победу праздновали румыны, а теперь они сыграют на своем поле.

Новости "ПАОКа"

Подопечные Развана Луческу после поражения от "ФКСБ" в первом матче Лиги Европы отыгрались на "Ламии" в чемпионате Греции, обыграв явного аутсайдера лиги на своем поле со счетом 7:0. Хет-трик в этом же поединке оформил 21-летний Яннис Константелиас, который, вероятно, станет атакующей надеждой "орлов" в ответном матче с румынами.

Всего в последних пяти матчах во всех турнирах "ПАОК" одержал лишь две победы и потерпел три поражения. Последний тур Лиги Европы закончился для них неудачей в матче с "Реал Сосьедадом" (2:0). А потом они проиграли "АЕКу" (1:2) в греческой Суперлиге. Также в этот период они набрали три очка в поединке с "ОФИ Крит" (0:5). Сейчас команда из Салоник находится на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Греции за три тура до конца основного этапа лиги.

Для греков ответный матч станет очень принципиальным поединком, в котором кроме желания реванша важным фактором станут амбиции их клуба в еврокубках, учитывая, откровенно говоря, не очень удачные выступления в текущей кампании.

Цифры и факты

"ФКСБ" проиграл лишь однажды в последних 5 домашних матчах в Лиге Европы;

В 6 из 8 последних матчей "ПАОК" сохранял свои ворота сухими;

"ФКСБ" не проигрывает в пяти матчах подряд во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

"ПАОК" продолжает испытывать проблемы с большим количеством недоступных игроков. Участие Джонатана Гомеса, Тьемуэ Бакайоко и Деяна Ловрена в этом матче еще остается под вопросом. Тайсон дисквалифицирован из-за полученной красной карточки в прошлом поединке.

Лазарет "ФКСБ" в последнее время пополнился травмированными игроками, среди которых есть Уильям Баетан, Октавиан Попеску и Михай Тома. Вместе с ними в этом матче не сыграют Михай Ликсандру и Дариус Олару, которые тоже получили травмы.

"ФКСБ", 4-2-3-1: Тирновану — Радунович, Дава, Попеску, Крецу — Шут, Кирикеш — Георгица, Тенасе, Штефенеску — Бирлиджа

"ПАОК", 4-2-3-1: Цифрис — Баба, Михайлидис, Кендзера, Хонни — Мейте, Шваб— Живкович, Константелиас, Пелкас — Саматта

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу "ФКСБ" - "ПАОК" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "ФКСБ" и "ПАОКом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2,03. По нашему мнению, в этом напряженном противостоянии будет большое количество голов. Несмотря на то, что румыны считаются фаворитами в этой паре, трудно сказать, кто окажется в 1/8 финала Лиги Европы. Мы ожидаем увидеть как минимум три гола в ответном матче между "ФКСБ" и "ПАОКом".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.