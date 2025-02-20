Рома - Порту. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 20.02.2025

После вылета трех итальянских команд в плей-офф Лиги Чемпионов от "Ромы" ожидается подхватить упавшее знамя. Повторив то, что она с успехом делала в последние сезоны, когда четыре раза подряд выходила как минимум в полуфинал Еврокубков. Однако это же и означает усиленное давление на нее. Справятся ли римляне с таким против кризисного, но сильного, опытного и выздоравливающего "Порту".

Лига Европы. Плей-офф. Первый раунд. Ответный матч

20 февраля. 19:45. Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Порту"

Главный арбитр: Франсуа Летексье (Франция)

Результат первого матча - 1:1

Состояние команд

Неделю тому на "Драгау" подопечные Клаудио Раньери доказали, что способны справиться с этим соперником. Играя существенно лучше него до 72-ой минуты, когда счет по ударам по воротам стал 14:4 в их пользу, а после нее даже вдесятером (удаление Брайана Кристанте) обороняясь четко и не позволив подопечным Мартина Ансельми ни одного удара в створ ворот Свилара.

После матча, правда, Раньери бушевал, вызверился на арбитров. Даже не желал пожимать им руки и запрещал своим игрокам пожимать. Говорил прессе, что Тобиас Штилер искал повод поставить пенальти в пользу "Порту". "Рома" даже подала официальный протест в УЕФА. Хотя, кроме восьми желтых карточек и красной (удаление уж точно было совершенно справедливым), неясно, на что она может жаловаться.

Перед ответным матчем Раньери как раз очень хвалил назначенного на него арбитра. Напоминая, что судил финал Евро и заявляя, что еще со времен работы во Франции помнит его как отличного рефери. А Ансельми заявил, что хочет справедливое судейство без подарков и уколол коллегу, заявив, что тот "способен создавать атмосферу давления, которая может повлиять на определенные решения".

Что касается футбола, то после очного матча обе команды отыграли в лиге в гостях против аутсайдеров, соперников из зоны вылета ("Пармы", "Фаренсе"), ротируя свой состав, обе добыли серую непростую победу со счетом 1:0. "Рома" еще и забила так мало, хотя играла в численном большинстве с 31-ой минуты. Но, думая о сегодняшнем матче, такое развитие событий обе команды с радостью приняли.

В целом обе команды не играют ярко, не побеждают часто, но выглядят собранными, организованными. Почти не проигрывают. "Рома" проиграла в одном из семи последних матчей, "Порту" - ни в одном из шести, в том числе в пяти с Ансельми, назначенным в январе. Раньери доволен игрой своей команды, Ансельми заявляет, что его еще не достигла желаемого им уровня интенсивности, но видит прогресс.

Итальянский специалист предупреждает о высокой технике игроков соперника и быстрой вертикальной игре. Аргентинский же говорит об особой важности побед в единоборствах, а также в умении быстро сгруппироваться после поражений в таких. "Команда, которая выиграет больше единоборств, будет более близкой к победе". Впрочем, в Порту хозяева выиграли больше, но гости были ближе к победе.

Следует отметить, что для "Порту" матч имеет большое эмоциональное значение. В уик-энд скончался его легендарный президент в 1982-2024 годах Жорже Нуну Пинту Да Кошта, и игроки постараются победить в его память.

Последние матчи команд

Кадры

В Парме отдыхали Хуммельс, Довбик, Анхелиньо и Дибала. Все они должны вернуться в стартовый состав. Хотя несколько странно, что при счете 1:0, то есть потребности закреплять преимущество, Артем не вышел на поле. Таким образом, он впервые в сезоне во всех турнирах остался неиспользованной заменой. Теперь нужно хорошей игрой и голами избегать повторения такого.

Раньери заявил вчера, что украинец добавляет, что остается главным бомбардиром команды, главной точкой опоры в атаке. Признавая, что не получает достаточно правильных мячей. Уж точно - в Лиге Европы, где не забивал с октября, оставшись с двумя голами. Правда, в Порту он сделал ассист, хотя и неуклюжий. С отскоком к Челику повезло. Но ведь был в штрафной, принимал мяч, что уже плюс.

Гурна-Дуат и Салах-Эддине играли в Парме, но не в заявке на Лигу Европы. Кристанте дисквалифицирован. А вот рядом с Дибалой и позади Довбика кандидатов всегда достаточно - автор гола в Парме Суле, Бальданци, Лоренцо Пеллегрини, Писилли, Эль-Шаарави. А место правого латераля из-за дисквалификации Салемакерса должен занять автор гола в Порту Челик. Хотя есть и Ренш.

В Фаренсе не появились в стартовом составе защитники "Порту" Жоау Мариу и Джало, опорники Варела и Эустакио, атакеры Боржеш и Омородион. Все они должны вернуться в первые 11. Играл в Фаренсе латераль Моура и забил. Он же забил неделю тому "Роме". А две реальные дилеммы в составе - Мора или Пепе в атаке и Зе Карлос или Перес в центре обороны.

Соуза, Фернандеш и Груич травмированы, что не новость. Маркано вернулся, но пока сидит в запасе.

"Рома": Свилар, Манчини, Хуммельс, Ндика, Челик, М. Коне, Паредес, Писилли, Анхелиньо, Дибала, Довбик

"Порту": Д. Кошта, Джало, Перес, Отавиу, Жоау Мариу, Варела, Эустакио, Моура, Пепе, Боржеш, Омородион

Цифры и факты

"Порту" и "Рома" встречались семь раз. Результаты - три победы первого, одна - второй и три ничьи. В Риме результаты равны - по победе и ничья. В целом во всех трех противостояниях на вылет "Порту" выбивал "Рому"

"Порту" не проигрывал в последних шести матчах во всех турнирах - две победы и четыре ничьи. "Рома" проигрывала однажды в последних семи - четыре победы, две ничьи, в последних пяти на ее счету две победы, две ничьи и поражение

"Рома" не проигрывала дома в Лиге Европы в четырех последних матчах - ничья и затем три победы без пропущенных, во всех турнирах дома она не проигрывала в восьми последних - семь побед и ничья. В последних 16-ти матчах дома в Лиге Европы она проигрывала лишь однажды - 13 побед и две ничьи

"Порту" не проиграл в трех последних гостевых матчах во всех турнирах, не пропустив в двух из них. Эта серия без поражений состоялась сразу после серии из трех поражений в гостях подряд. В Лиге Европы он не проиграл два последних гостевых матча (победа и ничья), но проиграл два прямо перед ними

"Рома" забивала в семи последних матчах во всех турнирах на всех полях и в 13-ти из последних 14-ти, а пропускала в семи из последних десяти. "Порту" забивал в шести последних, а пропускал в восьми из последних десяти

В восьми последних матчах во всех турнирах с участием "Порту" были показаны восемь красных карточек. Шесть - его соперникам, две - ему самому. В пяти из шести последних хотя бы одного из его соперников удаляли с поля. В двух последних матчах "Ромы" показывали красные карточки, одну - ее игроку, одну - сопернику

В десяти матчах во всех турнирах в 2025-ом году "Порту" забил восемь мячей. Все - во втором тайме

Мартин Ансельми никогда не тренировал в двухматчевом противостоянии в плей-офф Еврокубков. Клаудио Раньери в последний раз выигрывал такое в 2004-ом году

Прогноз: Рома - Порту 1:1, 2:1 в дополнительное время

И в гостях "Рома" выглядела лучше "Порту", а теперь играет на "Стадио Олимпико", где разваливались многие гости. Стены должны помочь и на этот раз. Хотя будет очень сложно, особенно - с давлением всей Италии после провалов "Ювентуса", "Милана" и "Аталанты". Забить сегодня на "Олимпико" должны обе команды, и игра вполне может перейти в дополнительное время.