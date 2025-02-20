Реал Сосьедад - Мидтьюлланн. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 20.02.2025

Первый матч противостояния завершился в пользу испанцев, но интрига в этой паре остается, ведь команда из Дании выглядела неплохо на своем поле.

Новости "Мидтьюлланна"

Несмотря на поражение в первом матче, "Мидтьюлланн" не выглядел обреченно и имел несколько шансов сравнять счет. Можно не сомневаться, чтобы представитель Дании попытается пробиться в следующую стадию турнира и сделает все возможное для этого.

В выходные восстановился чемпионат Дании. "Мидтьюлланн" принимал на своем поле "Лонгбю" и победил со счетом 1:0. В общем, матч был тяжелым для подопечных Томасберга, а единственный гол с пенальти в первом тайме забил Букса. "Мидтьюлланн" продолжает делить первую строчку с "Копенгагеном", у обеих команд по 36 очков.

Новости "Реал Сосьедада"

"Реал Сосьедад" в первом матче победил в Дании и имеет хорошие шансы продолжить борьбу в турнире. Альгуасиль совершил небольшую ротацию, дав отдохнуть некоторым лидерам команды.

На выходных в Примере "Реал Сосьедад" подтвердил реноме нестабильной команды. Баски разгромно уступили "Бетису" со счетом 3:0. Уже на 20-й минуте Субельдия получил красную карточку, что повлияло на итоговый счет матча. Всего в Примере "Реал Сосьедад" проиграл 4 из 5 последних матчей и все дальше отдаляется от еврокубковой зоны.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы



У "Реал Сосьедада" травмированы и пропустят матч Амари Траоре и Йон Пачеко. Из-за перебора желтых карт не сыграют Арамбуру и Субименди.

Ориентировочный состав "Реал Сосьедада": Ремиро – Оласагасти, Агерд, Субельдия, Элустондо – Барренечеа, Серхио Гомес, Мендес, Кубо – Оскарссон, Беккер.

У "Мидтьюлланна" не сыграют из-за травм Чо Ки Сын и Ольссон, под вопросом участие Серенсена, получившего повреждение в первом матче команд.

Ориентировочный состав "Мидтьюлланна": Лессль – Паулинью, Бех Серенсен, Диао, Габриэл – Бисков, Андерссон, Кастильо – Шимшир, Букса, Осорио.

"Мидтьюлланн" - "Реал Сосьедад": статистика личных встреч

13.02.25. Мидтьюлланн - Реал Сосьедад 1:2 (Лига Европы)

Единственная очная встреча команд состоялась неделю назад в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. При равной игре свои моменты лучше реализовали испанцы.



Последние матчи "Реал Сосьедада"

16.02. Бетис - Реал Сосьедад 3:0 (Примера)

13.02. Митьюлланн - Реал Сосьедад 1:2 (Лига Европы)

09.02. Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 (Примера)

06.02. Реал Сосьедад - Осасуна 2:0 (Кубок Испании)

02.02. Осасуна - Реал Сосьедад 2:1 (Примера)



Последние матчи "Мидтьюлланна"

16.02. Мидтьюлланн - Лонгбю 1:0 (Суперлига Дании)

13.02. Мидтьюлланн - Реал Сосьедад 1:2 (Лига Европы)

08.02. Мидтьюлланн - Вайле 2:1 (Общительный матч)

30.01. Мидтьюлланн - Фенербахче 2:2 (Лига Европы)

23.01. Лудогорец - Мидтьюлланн 0:2 (Лига Европы)

"Реал Сосьедад" - "Мидтьюлланн": ставки и коэффициенты

"Реал Сосьедад" - "Мидтьюлланн": прогноз от UA-Футбол

"Реал Сосьедад" победил в первом матче и дома будет пытаться закрепить эту победу. Полагаем, что баски смогут снова обыграть соперника, поэтому предлагаем поставить на победу хозяев за коэффициент 1,56.