Фенербахче - Рейнджерс. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 06.03.2025

"Рейнджерс" подходит к игре с новым главным тренером Барри Фергюсоном, который уже помог команде одержать две победы в национальном чемпионате. Однако "Фенербахче" продемонстрировал уверенную игру в первой встрече 1/16 Лиги Европы, выиграв со счетом 5:2 по сумме двух матчей против "Андерлехта". Какая из этих двух команд может оказать серьезное сопротивление, разберем в этом анонсе.

Лига Европы. 1/8 финала

06.03.2025. Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция)

Главный арбитр: Эрнандес, Алехандро Хосе Эрнандес (Испания)

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 5

Трансляция матча В эфире Трансляция: Фенербахче - Рейнджерс Смотреть трансляцию

Фенербахче

Напомним, что "Фенербахче" занял 24-е место в турнирной таблице ЛЕ, после чего сыграл в стыковом матче против бельгийского "Андерлехта". Однако еще в первой игре 1/16 подопечные Жозе Моуриньо разгромили клуб из Брюсселя, а во второй игре матч завершился со счетом 2:2. Несмотря на ничью, ответный матч для "желтых канареек" был победным, ведь общий счет составил 5:2.

Между тем в национальной лиге турецкая команда отстает от лидирующего "Галатасарая" на 4 очка. Недавно состоялось стамбульское дерби, в котором играли как раз "Галатасарай" и "Фенербахче", однако матч закончился со счетом 0:0.

Кадровая ситуация. "Фенербахче" остается без защитника Диего Карлоса, ведь у него травма. Это означает, что Юсуф Акчичек может получить шанс выйти в стартовом составе. Также в составе хозяев отсутствуют и другие защитники, например Джейден Остервольде и Родриго Бекао - оба выбыли до конца сезона из-за травм колена.

Рейнджерс

У "Рейнджерс" новый главный тренер, руководство шотландского клуба приняло решение уволить Филиппа Клемента и вместо него назначить бывшего капитана клуба Барри Фергюсона. Он будет главным тренером "Рейнджерс" до конца сезона.

С приходом нового тренера "Рейнджерс" в своей национальной лиге дважды выиграл и один раз уступил. Посмотрим, что они продемонстрируют в четверг.

Добавим, что в рамках Лиги Европы "Рейнджерс" занял восьмое место в таблице - это позволило им сразу же попасть в 1/8 финала.

Кадровая ситуация. Из "Куинз Парк" вернулся защитник Леон Кинг, который, вполне возможно, поможет команде в игре против турецкой команды. Также помогать команде будет полузащитник Мохаммед Диоманд и нападающий Сириэль Дессерс. А вот кого не будет в игре 1/8 финала, так это защитников Джона Сауттара (у него травма икроножной мышцы) и Нерайшо Касанвирджо (травма колена).

Последние матчи

Фенербахче

Чемпионат Турции 2024/2025, 02.03.2025 | "Фенербахче" 3 - 0 "Антальяспор"

Кубок Турции 2024/2025, 27.02.2025 | "Газиантеп" 1 - 4 "Фенербахче"

Чемпионат Турции 2024/2025, 24.02.2025 | "Галатасарай" 0 - 0 "Фенербахче"

Лига Европы УЕФА 2024/2025, 20.02.2025 | "Андерлехт" 2 - 2 "Фенербахче"

Чемпионат Турции 2024/2025, 16.02.2025 | "Фенербахче" 3 - 1 "Касимпаша"

Рейнджерс

Чемпионат Шотландии 2024/2025, 01.03.2025 | "Рейнджерс" 1 - 2 "Мотервелл"

Чемпионат Шотландии 2024/2025, 22.02.2025 | "Рейнджерс" 0 - 2 "Сент-Миррен"

Чемпионат Шотландии 2024/2025, 16.02.2025 | "Гарт оф Мидлотиан" 1 - 3 "Рейнджерс"

Чемпионат Шотландии 2024/2025, 02.02.2025 | "Рейнджерс" 4 - 0 "Росс Каунти"

Лига Европы УЕФА 2024/2025, 30.01.2025 | "Рейнджерс" 2 - 1 "Юнион Сент-Жилуаз"

Личные встречи

Лига чемпионов, 3-й раунд квалификации, 08.08.2001 | "Рейнджерс" 0 - 0 "Фенербахче"

Лига чемпионов, 3-й раунд квалификации, 22.08.2001 | "Фенербахче" 2 - 1 "Рейнджерс"

Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч

"Фенербахче" подходит к этому матчу после уверенной победы над "Андерлехтом" в стыковых матчах Лиги Европы. "Рейнджерс", в отличие от своего соперника, попал в 1/8 финала напрямую, заняв восьмое место в турнирной таблице ЛЕ. Хозяева выглядят фаворитами в этой встрече. Несмотря на кадровые потери, "Фенербахче" имеет более сыгранный состав и атакующий потенциал. Однако "Рейнджерс" под руководством нового тренера может удивить, особенно если грамотно сыграет на контратаках.

Поэтому, прогнозирую победу "Фенербахче" или ничью с небольшим количеством голов.