АЗ - Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 06.03.2025

"АЗ" и "Тоттенхэм“ недавно встречались в матче Этапа лиги. Тогда, в Англии, "шпоры" одолели оппонента с минимальным счетом 1:0. Судьба снова соединила эти команды - теперь уже в этапе плей-офф. Ждем яркие, интригующие поединки.

Лига Европы. 1/8 финала

06.03.2025. Стадион АФАС (Алкмар)

Главный арбитр: Р. Обренович (Словакия)

АЗ - Тоттенхэм. 19:45

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 4

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АЗ

Групповой этап Лиги Европы "АЗ" завершил на 19-м месте. Было добыто 11 очков за 3 победы, 2 ничьи и 3 поражения. Стадия 1/16 финала была преодолена довольно уверенно. В соперниках был "Галатасарай". В первой игре "АЗ" на своем поле разгромил турок со счетом 4:1, а через неделю довольствовался ничьей 2:2.

Тяжеловато идут дела в национальном чемпионате. Вряд ли 6-е место вполне устраивает руководство. Но есть, как есть. Из позитива - команда имеет вторую лучшую оборону среди всех команд (24 пропущенных за 24 игры).

Отдельно стоит отметить успехи в Кубке Нидерландов. Недавно "АЗ" вышел в финал турнира, где в апреле разыграет трофей с "Хоу Эхед Иглс".

Нидерландцы регулярно забивают в каждой игре уже 11 случаев подряд. Атакующий стиль дает свои плоды.

В четверг не будут участвовать в поединке Лиги Европы Аддаи, ван Боммель и Вестервелд. Под вопросом Мердинк и Мейнанс.

Тоттенхэм

В Этапе лиге "Тоттенхэм" стал четвертым. Вроде бы и неплохо. В любом случае, прямой выход в 1/8 финала был обеспечен. В восьми поединках команда набрала 17 очков (5 побед, 2 ничьи, 1 поражение).

Вот где есть немало проблем - так это в АПЛ. Всего 13-е место, регулярные потери очков, неистребимая нестабильность. Хотя, команда много забивает. 53 гола за 27 матчей - больше имеет лишь "Ливерпуль".

В начале февраля "шпоры" попрощались сразу с двумя турнирами. За несколько дней вылетели от "Ливерпуля" из Кубка Футбольной лиги и от "Астон Виллы" из Кубка Англии. Да, намек понятен. Единственная возможность выиграть трофей - это Лига Европы. Но, зная "Тоттенхэм" и его отношения с кубками, есть сомнения...

Сейчас у команды довольно много потерь. Травмы у Дрегушина, Ришарлисона, Ромеро и Соланке. Не понятно в каком состоянии ван де Вен и Дэвис. Плюс вне заявки на Лигу Европы Кински с Вернером.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи АЗ:

02.03. Херенвен - АЗ 3:1 (Эредивизи)

27.02. Хераклес - АЗ 2:2, 3:4 - пен. (Кубок Нидерландов)

23.02. АЗ - Ситтард 1:0 (Эредивизи)

Последние 3 встречи Тоттенхэма:

26.02. Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 (АПЛ)

22.02. Ипсвич - Тоттенхэм 1:4 (АПЛ)

16.02. Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 (АПЛ)

Последние очные встречи:

2024. Тоттенхэм - АЗ 1:0 (Лига Европы)

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч АЗ - Тоттенхэм от UA-Футбол

В Лиге Европы эти команды забивают в среднем по 2 мяча за игру. Почему должно что-то измениться? Тем более, что это будет первая игра противостояния. Ставим на ТБ 2,5.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша