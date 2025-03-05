Виктория Пльзень – Лацио. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 06.03.2025

Лига Европы. 1/8 финала.

06 марта. 22:00. Пльзень. "Дусан Арена"

Трансляция: Megogo Футбол 4

Трансляция матча В эфире Телетрансляція матчу Вікторія - Лаціо Смотреть трансляцию

"Лацио" уверенно прошел групповой этап Лиги Европы и по итогу восьми матчей занял первое место. Итальянский клуб заявил о себе, как о самом результативном, так как забили 17 голов. С "Лацио" сравнялся только "Тоттенхэм", который имеет точно такой же показатель. А вот, что касается обороны, то здесь лучше оказались только греки. "Олимпиакос" пропустил три гола, а "Лацио" пять. "Виктория" не смогла пробиться на прямую в 1/8, потому вынуждена была играть дополнительный раунд. Соперник выступил "Ференцварош", который у себя дома минимально выиграл в первой встрече (1:0). Но в Чехии "Виктория" поймала кураж и без проблем разобрала оппонента со счетом 3:0.

Новости Виктории Пльзень

Первая лига Чехии в самом разгаре и там "Виктория" выглядит весьма достойно. Сейчас команда располагается на втором месте, правда отрыв у "Славии" составляет 13 очков. Домашний чемпионат уже взять вряд ли выйдет, потому следует концентрироваться на евроарене. Но команда все равно не опускает руки и после поражения от конкурента (1:3) выдала два победных матча. Сперва в кубке выиграли "Злин" (4:1) после дополнительного времени, а следом на выезде уверенно разобрались с середняком лиги. "Млада" является непростым оппонентом, но это не помешало "Виктории" забить два безответных гола.

Что касается Лиги Европы, то здесь возникли некие трудности в игре против "Ференцвароша" в Будапеште. Несмотря на множество созданных опасных моментов "Виктория" так и не сумела забить. Но по показателю xG (ожидаемые голы) точно наиграла на минимум один мяч (1.29). Опытный тренер провел работу над ошибками и Пльзене венгров ждал сюрприз. С первых минут команда принялась прессинговать и поджимать оппонента. И уже после свистка арбитра перед перерывом "Виктория" вела со счетом 3:0. Второй тайм оказался формальностью, так как прошел в более спокойном темпе и голов там не было.

Новости Лацио

"Лацио" является одним из фаворитов на победу в Лиге Европы. От матча к матчу они доказывали это на футбольном поле. Правда последний тур, когда уже ничего не решалось итальянцы расслабились. "Брага" у себя дома их обыграла минимально со счетом 1:0. Но даже это не спасло португальцев и они остались за бортом. А "Лацио" так и продолжил быть на троне турнирной таблицы ЛЕ.

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Пока остальные команды играли 1/16 "Лацио" отдыхал и пытался уладить внутренние вопросы в Италии. А там все не так просто, как может показаться. После "Браги" "Лацио" уступил лишь "Интеру" (2:0), который лидирует в Серии А на данный момент. Но после этого провала быстро реабилитировались и в напряженной игре вышли победителями против "Милана". В той игре не обошлось без удаления и даже пенальти прямо в концовке матча, который и спас "Лацио", дав возможность увезти домой три очка.

Цифры и факты

Лацио" занял 1-е место в группе Лиги Европы.

"Виктория" проиграла 1 раз дома за последние 6 игр.

"Лацио" имеет одну из лучших оборон в Лиге Европы (5 пропущенных).

Это первая встреча между соперника.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Одной из проблем хозяев поля является отсутствие защитника. Светозар Маркович болеет и не сможет помочь своей команде в столь важном поединке. А вот у "Лацио" ситуация ничуть не лучше. Валентин Кастельанос (нападающий) не сыграет из-за мышечной травмы. Деле-Баширу травмировал лодыжку и также будет отсутствовать. Еще две важные потери – это линия обороны в виде Марушича и Романьоли, которые скорее всего не успеют восстановиться к встрече.

Ориентировочные составы

"Виктория Пльзень": 3-4-1-2: Йедличка – Доски, , Гавел – Мемич, Черв, Калвах, Каду – Шульц – Выдра, Васулин.

"Лацио": 4-2-3-1: Проведель – Тавареш, Гилга, Жиго, Лаццари – Гендузи, Ровелла – Цакканьи, Диа, Исаксен – Чауна.

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч между Викторией Пльзень и Лацио от UA-Футбол

Несмотря на выездной статус поединка "Лацио" является фаворитом пары. Что касается прохода в следующий раунд, то здесь букмекеры практически не оставляют шансов "Виктории". Безусловно вероятность есть, но учитывая, что ответная встреча пройдет в Италии – там "Лацио" и закроет вопрос победителя. А вот в Чехии "Виктория" может смело рассчитывать на гол, так как именно дома команда демонстрирует более результативный футбол.

Многие поклонники футбола и любители ставок на спорт могут задаться вопросом вероятности такого события как гол хозяев поля. Ведь главными аргументами против выступает оборона "Лацио". Они пропустили всего 5 голов в группе, что является одним из лучших показателей. Все это так, но стоит еще обратить внимание на лазарет команды, который переполнен защитниками. Хоть график и не сложный у итальянского клуба, но тем не менее главный тренер будет делать акцент на ответную встречу. Так что в первом матче, который пройдет в Чехии стоит ждать голов с обеих сторон.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.