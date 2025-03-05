Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 06.03.2025

Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч

6 марта. 19:45. Сан-Себастьян. "Реале Арена"

Главный судья: Иван Кружляк (Словакия)

Трансляция: Megogo Football 1

В рамках 1/8 финала Лиги Европы "Реал Сосьедад" будет принимать на своем поле "Манчестер Юнайтед". Лига Европы - это последний шанс для обеих команд на трофей этого сезона, а также один из вариант для квалификации в еврокубки на будущий сезон. Так у кого больше шансов продолжить свой путь в турнире?

Новости "Реал Сосьедада"

На этапе лиги "Реал Сосьедад" занял 13 место, поэтому им пришлось играть стыковые матчи за выход в 1/8 финала против "Мидтьюлланна", где они одержали две победы (2:1, 5:2). Между этими матчами случился провальный выезд к "Бетису" (0:3). Однако после уверенного выхода в 1/8 ЛЕ "Сосьедад" одержал не менее уверенную домашнюю победу против "Леганеса" (3:0).

Что касается последних матчей коллектива Иманола Альгуасиля, то здесь ситуация оставляет желать лучшего. Хотя в оправдание можно сказать, что им пришлось играть против двух испанских гигантов - "Реала" и "Барселоны". Сначала они уступили дома "сливочным" со счетом 0:1 в Кубке Испании, а затем потерпели сокрушительное поражение от каталонцев в рамках Ла Лиги (0:4), но стоит заметить, что уже на 17 минуте капитан басков Арица Элустондо получил прямую красную карточку, поэтому шансов на успех почти не было.

"Сосьедаду" может понадобиться пройти весь путь в ЛЕ, если они хотят квалифицироваться в Лигу чемпионов в следующем сезоне, поскольку сейчас они занимают девятое место в турнирной таблице Ла Лиги и отстают от первой четверки на 12 очков. Они также отстают от пятого места, которое гарантирует место в Лиге Европы на следующий сезон, на 10 очков.

Новости "Манчестер Юнайтед"

Что касается "красных дьяволов", то они квалифицировались в 1/8 напрямую, завершив этап лиги на 3 месте. После ничьих в трех стартовых матчах, "Юнайтед" одержал пять побед подряд, завершив групповой этап без поражений. Однако на домашней арене ситуация у команды Рубена Аморима гораздо хуже. В прошлом матче действующие обладатели Кубка Англии вылетели от "Фулхэма" в 1/8 нынешнего розыгрыша. Основное и дополнительное время завершилось вничью (1:1), а в серии пенальти сильнее были лондонцы (4:3).

Всего за последние 5 матчей "Юнайтед" одержали 2 победы, 1 ничью и 2 поражения. Сначала они дома победили аутсайдеров из Лестера со счетом 2:1. А в следующем матче их ждал выезд к "Тоттенхэму", где они минимально уступили (0:1). После этого был впечатляющий камбэк во втором тайме выездного матча против "Эвертона", когда команда Аморима смогла отыграть два мяча и добыть ничью (2:2). После этого был домашний матч против "Ипсвича", в котором удаление Патрика Доргу в конце первого тайма оставило "Юнайтед" в меньшинстве, но автогол Сэма Морси, точный удар Маттейса де Лигта и решающий гол Гарри Магваера принесли "дьяволам" победу со счетом 3:2. Ну и, конечно, вышеупомянутый матч против "Фулхэма".

Сейчас "МЮ" занимает 14 место в турнирной таблице АПЛ, отставая от первой пятерки на 13 очков. Поэтому англичан ждет большое давление, ведь Лига Европы - единственный шанс для них на выход в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Личные встречи

03.11.22 ЛЕ "Реал Сосьедаду"- "Манчестер Юнайтед" 0:1

08.09.22 ЛЕ "Манчестер Юнайтед"- "Реал Сосьедаду" 0:1

25.02.21 ЛЕ "Манчестер Юнайтед"- "Реал Сосьедаду" 0:0

18.02.21 ЛЕ "Реал Сосьедаду"- "Манчестер Юнайтед" 0:4

Цифры и факты

Обе команды забивали в четырех из последних пяти матчей "Манчестер Юнайтед";

В трех из четырех выездных матчей "Юнайтед" на групповом этапе обе команды отмечались голами;

Обе команды забивали в трех из последних четырех матчей "Реал Сосьедада" в Лиге Европы.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Иманоль Альгуасиль не может рассчитывать на помощь Джона Пачеко и Захаряна. Также под вопросом участие Альваро Одиозолы.

У "Манчестер Юнайтед" же целый ряд травмированных игроков. Рубен Аморим не сможет рассчитывать на Лисандро Мартинеса, Джонни Эванса, Люка Шоу, Мейсона Маунта, Кобби Майну, Амада Диалло, Алтая Баиндира, Мануэля Угарте и Гарри Магваера. Также под вопросом участие Тоби Коллиера.

"Реал Сосьедад", 4-1-4-1: Марреро - Арамбуру, Субельдия, Агерд, Муньос - Субименди - Кубо, Мендес, Сучич, Барренечеа - Оярсабаль

"Манчестер Юнайтед", 3-4-2-1: Онана - Линделоф, де Лигт, Йоро - Мазрави, Фернандеш, Каземиро, Доргу - Гарначо, Зиркзе – Хойлунд

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Реал Сосьедадом" и "Манчестер Юнайтед" от UA-Футбол

Обе забьют. "Юнайтед" отличается нестабильностью под руководством Аморима, но и "Реал Сосьедад" находится не в лучшей форме. Поэтому в Сан-Себастьяне нас может ждать результативный матч. "Красные дьяволы" забивали и пропускали в шести из восьми матчей Лиги Европы в этом сезоне, что касается "Сосьедада", то обе команды отмечались голами в восьми из десяти их поединков в этом турнире.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.