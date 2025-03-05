Лига Европы, 1/8 финала

Амстердам, Йохай Кройфф Арена

Аякс – Айнтрахт 22:00

Трансляция – Megogо

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Аякс

"Аякс" вернулся на прежний уровень после нескольких лет простоя. На внутренней арене амстердамцы уверенно лидируют с 8-очковым отрывом от ближайшего преследователя и имеют прекрасные шансы на первый титул Эредивизи на 3 сезона. После нового года форма не менее уверенная, чем в первой половине кампании – 7 побед в 8 матчах.

Единственная "неудача" пришлась на ответный матч плей-офф ЛЕ с "Юнионом" (1:2), который команда Францеско Фариоли проводила в меньшинстве с 25-й минуты, но все равно дожала в экстра-таймах и вышла дальше. В той игре они пропустили 2 из 3 голов за последние 8 игр. Да-да, Фариоли все еще любит сушить и зациклен на контроле, но атакует его "Аякс" куда веселее, чем его "Ницца".

Классен подвел команду с удалением и пропустит первую игру из-за дисквалификации. Еще одна неприятность – травма опытного таргетмена Вута Вегорста. Плюс в лазарете резервный вингер Кристиан Расмуссен, запасной ЛЗ Оуэн Вейндал и немаловажный ЦЗ Йосип Шутало.

Айнтрахт

"Айнтрахт" прошел в 1/8 напрямую, несмотря на два поражения в трех финальных турах. Они были весьма показательными: умудрились проиграть перестрелку "Лиону" (3:2), а затем без шансов проиграть "Роме" (2:0) Артем Довбика. Обе игры были выездными, и против кризисных команд. И в очередной раз подсветили, как "орлам" трудно вдали от дома. Последняя выездная победа была добыта еще при Омаре Мармуше.

Замены Мармушу ожидаемо не нашлось, а адаптация Ваи пока проходит медленно. В итоге Экитике играет в изоляции от остальной команды. Кроме убойных транзитов сломалась еще одна важная составляющая их успеха – надежность среднего блока. 8 пропущенных от "Баварии" и "Байера" весьма ппоказательны.Очень трудно было без Коха, он вернулся, но пока нужные кондиции не набрал. Теат нестабилен, Тута постоянно привозит.

Хойлунд не заявлен на ЛЕ, хотя молодой хавбек в последнее время выглядел солидно. Точно не сыграют резервный таргетмен Игор Матанович и универсал обороны Тимоти Чендлер.

Ориентировочные составы

Аякс: Пасвеер – Гоэи, Ругани, Бас, Хато – Фитц-Джим, Тайлор, Хендерсон – Бергвейс, Годтс – Бробби



Айнтрахт: Трапп – Кристенсен, Кох, Теат – Коллинз, Схири, Ларссон, Браун – Гетце, Узун – Экитике

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Аякс – Айнтрахт от UA-Футбол

"Аякс" Фариоли любит вести игру, но с большой осторожностью и ценой стерильного владения. Это обещает гостям минимум возможностей для контратак. Которые во многом держались на индивидуальном таланте Мармуша. Вопреки ожиданиям и репутации обоих команд как "играющих и ярких" коллективов, готовьтесь к вязкому футболу и минимальному содержанию до первого гола. Ставка: без голов в стартовые 30 минут с коэффициентом 2.05.