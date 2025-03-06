ФКСБ - Лион. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 06.03.2025

Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч

6 марта. 19:45. Бухарест. "Национальный стадион"

Главный судья: Тобиас Штилер (Германия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 7

В минувшем раунде плей-офф Лиги Европы "ФКСБ" уверенно прошел "ПАОК", и теперь столкнется с более серьезным соперником — французским "Лионом", который ныне возглавляет Паулу Фонсека. Победитель этого противостояния дальше сыграет либо против "Манчестер Юнайтед", либо против "Реал Сосьедада" в четвертьфинале.

Новости "ФКСБ"

Румынская команда находится в неплохой форме. В последних пяти матчах "ФКСБ" не проиграл ни разу, одержав четыре победы. Подопечные Элиаса Хараламбуса дважды обыграли "ПАОК" на этапе стыковых матчей, победив греков со счетом 4:1 по сумме двухматчевого сражения, создав небольшую сенсацию в плей-офф Лиги Европы.

Между этими играми они добыли три очка в выездном матче против "Глории Бузеу" (0:2) в чемпионате Румынии. Затем "ФКСБ" победил в Бухарестском дерби местное "Динамо" (2:1). А в своем последнем поединке они сыграли нулевую ничью с "Рапидом". Несмотря на этот результат, они до сих пор удерживают лидерство в местной лиге.

Новости "Лиона"

Самой обсуждаемой темой последних дней, касающейся "Лиона", является дисквалификация Паулу Фонсеки. Как известно, наставник "ткачей" получил бан на девять месяцев за инцидент с арбитром во время матча против "Бреста" (2:1). Запрет действует только на матчи национального уровня, однако дисциплинарный комитет Французской футбольной лиги (LFP) может подать заявку о его дисквалификации и в других турнирах, в том числе и в еврокубковых соревнованиях. Будущее португальца в клубе теперь остается под серьезным знаком вопроса, поскольку владельцы могут даже рассмотреть вариант с его увольнением.

Несмотря на этот громкий скандал, Фонсека демонстрирует неплохие результаты в "Лионе" с момента своего назначения на пост менеджера команды. Под его руководством "ткачи" выиграли трижды и проиграли два раза в первых пяти поединках.

После поражения со счетом 3:2 в его дебютном матче в чемпионате Франции против "Марселя" они победили "Реймс" (4:0) и одолели "Монпелье" (1:4). Позже его команда проиграла в драматичном матче с "ПСЖ" (2:3) в Лиге 1.

Личные встречи

05.11.08 ЛЧ "Лион" — "ФКСБ" 2:0

21.10.08 ЛЧ "ФКСБ" — "Лион" 3:5

06.12.06 ЛЧ "Лион" — "ФКСБ" 1:1

26.09.06 ЛЧ "ФКСБ" — "Лион" 0:3

Цифры и факты

"ФКСБ" проиграл лишь один раз в последних 6 домашних матчах в Лиге Европы;

В каждом из последних 5 матчей "Лиона" было забито не менее трех голов;

"ФКСБ" не побеждал "Лион" в предыдущих 4 матчах между этими командами.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В составе "ФКСБ" есть несколько серьезных потерь перед следующим матчем. Валентин Крецу дисквалифицирован, поэтому он не сможет помочь своей команде в первой игре против "Лиона". В списке травмированных игроков все еще остается Уильям Баэтан, Октавиан Попеску, Александру Пантя, Михай Ликсандру и Дариус Олару. Отсутствие Даниэля Бирлиджи может означать то, что Даниэль Попа выйдет на острие атаки. Единственная потеря у "Лиона" — травма защитника Абнера Винисиуса.

"ФКСБ", 4-2-3-1: Тырновану — Радунович, Дава, Нгезана, Попеску — Шут, Кирикеш — Чисотти, Тенасе, Микулеску — Попа

"Лион", 4-3-3: Лукас Перри — Тальяфико, Ниакате, Чалета-Цар, Мейтленд-Найлз — Толиссо, Тессманн, Верету — Нуама, Ляказетт, Шерки

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "ФКСБ" и "Лионом" от UA-Футбол

ОЗ — 1,75. Очевидным фаворитом на проход в этом противостоянии, по мнению букмекеров, считается именно "Лион", но в первой встрече их преимущество не является столь серьезным. Мы ожидаем, что в этой игре будет много голов, поэтому считаем, что обе команды забьют.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.