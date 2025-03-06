Яремчук в Заполярье. Буде-Глимт – Олимпиакос. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 06.03.2025

Лига Европы

1/8 финала, первый матч

6 марта, 22:00. "Аспмира" (Будет)

Главный арбитр: Николай Балакин (Украина)

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Украинских команд в еврокубках нет, но отечественный след там все еще есть. Сегодня нападающий национальной сборной Роман Яремчук со своим "Олимпиакосом" приедет в гости за Полярный круг – к широкоизвестному в узком сообществе "Буде-Глимту". А обслуживать этот матч будет украинский рефери Николай Балакин. В общем, практически все судьи будут представлять Украину. Только главный на видеоповторах – итальянец Марко Ди Белло.

Новости Буде-Глимт (Буде, Норвегия)

Давайте еще немного украинского контекста. Помните постоянные жалобы на то, что в феврале (а теперь и в январе) играют в еврокубках, а параллельно УПЛ еще не началась? Норвежский чемпионат завершился в начале декабря, а возобновится – в конце марта. То есть в этом году "Глимт" сыграл всего четыре матча – все в рамках Лиги Европы.

Подопечные Кнутсена финишировали в турнирной таблице ЛЕ на расстоянии всего в несколько забитых голов от топ-8. “Буде” завершил основной этап турнира на девятом месте, имея одинаковое количество очков с восьмым “Рейнджерсом”. В последнем, восьмом туре – против “Ниццы” – “Буде” вел в счете по состоянию на середину второго тайма, но пропустил за 16 минут до завершения основного времени. Так и попал в стыки.

Там "Буде" встретился с "Твенте". Первый поединок в Нидерландах проиграл. И снова через гол в конце – теперь уже на 90+5 минуте. А в ответном матче было что-то невероятное. “Буде” оформил нужный для общей ничьей гол на 90+2 минуте, на 90+4 вышел вперед, а на 90+6 пропустил. Все перешло в овертайм, где верх все-таки взяли норвежцы.

Кадры хозяев

Трое травмированных в лазарете “Буде”. Однако все там уже месяцами. Причем двое из них – это 20-летние таланты Басси и Скейде, которые только делают шаги во взрослом футболе. Также вне игры и Ветти.

Новости Олимпиакоса (Пирей, Греция)

В теплом греческом чемпионате зимнего перерыва нет. Скорее двухнедельная рождественская пауза. Поэтому и в очень хорошем тонусе находятся “красно-белые”. Сейчас они лидируют в своем первенстве. Отрыв от второго АЭК составляет пять очков. Да еще именно их на минувших выходных обыграл "Олимпиакос". При практически полном стадионе благодаря голу на 90 минуте. Очень эмоциональными получились три очка, которые могут стать очень важными в борьбе за чемпионство.

Более того, перед этим подопечные Мендилибара разгромили АЭК в Кубке Греции со счетом 6:0. То есть, сначала разбили, потом победили, да еще и добили отрывом в чемпионате. Два гола плюс ассист записал в свой актив Роман Яремчук. В общей сложности на его счету пять результативных действий в последних шести матчах, в которых он играл. Хорошая статистика для того, кому очень осторожно доверяет тренер.

В основном этапе Лиги Европы "Олимпиакос" занял седьмое место и избежал стыковых матчей. Набрал в итоге на одно очко больше, чем "Буде-Глимт". А решающие баллы заработал в седьмом и восьмом турах. И в первом из этих матчей с "Порту" в гостях (1:0). Интересно, что в итоге "Олимпиакос" стал командой с лучшей защитой в ЛЕ – три пропущенных гола.

Кадры гостей

Нападающий Эль-Кааби травмирован, но тренерский штаб пока предпочитает 17-летнего Костуласа, а не Яремчука. Возможно, сегодня все изменится. Также вне игры Орта и Язиджи. Потери у греков более тяжелые, чем у норвежцев.

Последние пять матчей Буде-Глимта и Олимпиакоса

Последние пять встреч хозяев

20.02. Буде-Глимт – Твенте 5:2 (после д. ч.) (ЛЕ)

13.02. Твенте – Буде-Глимт 2:1 (ЛЕ)

06.02. Буде-Глимт – Ольборг 3:5 (ТМ)

30.01. Ницца – Буде-Глимт 1:1 (ЛЕ)

23.01. Буде-Глимт – Маккаби Тель-Авив 3:1 (ЛЕ)

Последние пять встреч гостей

02.03. АЭК – Олимпиакос 0:1 (Суперлига)

26.02. Олимпиакос – АЭК 6:0 (Кубок Греции)

23.02. Олимпиакос – ПАОК 2:1 (Суперлига)

16.02. Пансерраикос – Олимпиакос 0:4 (Суперлига)

09.02. Олимпиакос – Астерас Триполи 1:1 (Суперлига)

Личные встречи между соперниками

Команды между собой еще не играли. У Норвегии будет их дебют

Ставки и коэффициенты на матч Буде-Глимт – Олимпиакос

Прогноз матча Буде-Глимт – Олимпиакос от UA-Football

Веселая команда из Буде. Последние несколько сезонов они навели шум в еврокубках. Особенно это касается домашних матчей. В этом сезоне в Норвегии проигрывал "Твенте", "Бешикташ", "Порту" (и не только). Несмотря на отсутствие внутреннего чемпионата "Глимт" все равно в форме – стыковые матчи ЛЕ это показали. И в вечер с тремя градусами выше нуля преимущество будет явно не у Олимпиакоса. Прогноз: Победа "Буде-Глимт".