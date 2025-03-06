Рома – Атлетик. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 06.03.2025

Обе команды являются одними из главных претендентов на победу в турнире и показывают хорошие результаты в последних матчах.

1/8 финала Лиги Европы сезона 2024/25

Четверг, 6 марта

Италия, Рим. "Стадио Олимпико"

Арбитр: Сандро Шерер (Швейцария)

"Рома" 22:00 "Атлетик"

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Новости "Ромы"

"Рома" продолжает демонстрировать отличную форму под руководством Клаудио Раньери. "Волки" выиграли четыре матча подряд у Серии А, последний из которых - против "Комо" 2:1. Ранее были разгромлены "Монца" 4:0 и минимально обыграны "Парма" и Венеция по 1:0. Римляне понемногу поднимаются в турнирной таблице и занимают уже 8 позицию, находясь недалеко от еврокубковой зоны.

В основном раунде Лиги Европы команда 15-е заняла место и дополнительно играла матчи 1/16 финала, где выбила португальский "Порту" по сумме двух матчей (3:2 дома, 1:1 на выезде).

От травмы восстановился Артем Довбик и уже успел отличиться против Комо. За время отсутствия Артема хорошо проявил себя Шомуродов, даже получивший звание лучшего игрока команды в феврале.

Новости "Атлетика"

В последнее время "Атлетик" демонстрирует неплохую форму, хотя результаты команды остаются нестабильными. В крайнем туре Примеры баски минимально уступили "Атлетико" 0:1, прервав свою серию без поражений. Перед этим команда разгромила "Вальядолид" 7:1, подтвердив свою атакующую мощь.



Ничья с "Эспаньолом" 1:1 и убедительная победа над "Жироной" 3:0 также свидетельствуют о боеспособности коллектива Эрнесто Вальверде. В то же время ничья с "Бетисом" 2:2 показала, что у команды есть определенные проблемы в обороне.



В основном этапе Лиги Европы "Атлетик" занял второе место, поэтому автоматически попал в 1/8 финала турнира. "Атлетик" подходит к матчу Лиги Европы в хорошем настроении, имея в своем активе только одно поражение в последних пяти встречах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы



У "Ромы" нет травмированных. Артем Довбик восстановился и уже принес римлянам победу над Комом. Из-за перебора желтых карт не сыграет Леандро Паредес.

Ориентировочный состав "Ромы": Свилар – Челик, Манчини, Ндика – Салемакерс, Кристанте, М. Коне, Лоренцо Пеллегрини, Анхелиньо, – Шомуродов, Дибала.

В "Атлетике" не сыграет из-за травмы только Альваро Джало, все остальные игроки готовы выйти на поле.

Ориентировочный состав "Атлетика": Симон - Де Маркос, Вивиан, Е. Альварес, Берчиче – Галаррета, Хаурегисар – Н. Вильямс, Гурусета, И. Уильямс - Беренгер.

"Рома" - "Атлетик": статистика личных встреч

26.09.24. Рома - Атлетик 1:1 (Лига Европы)

07.08.19. Рома - Атлетик 2:2 (Товарищеский матч)

Обе команды - опытные еврокубковые бойцы, но между собой встречались очень редко. Товарищеский матч летом 2019 года завершился боевой ничьей 2:2. Второй матч прошел в текущем розыгрыше Лиги Европы на основной стадии. На гол Довбика в первом тайме баски ответили точным ударом Паредеса в конце встречи.



Последние матчи "Ромы"

02.03. Рома - Комо 2:1 (Серия А)

24.02. Рома - Монце 4:0 (Серия А)

20.02. Рома - Порту 3:2 (Лига Европы)

16.02. Парма – Рома 0:1 (Серия А)

13.02. Порту - Рома 1:1 (Лига Европы)

Последние матчи "Атлетика"

01.03. Атлетико - Атлетик 1:0 (Примера)

23.02. Атлетик - Вальядолид 7:1 (Примера)

16.02. Эспаньол - Атлетик 1:1 (Примера)

08.02. Атлетик - Жирона 3:0 (Примера)

02.02. Бетис - Атлетик 2:2 (Примера)

"Рома" - "Атлетик": ставки и коэффициенты

"Рома" - "Атлетик": прогноз от UA-Футбол

"Рома", по мнению букмекеров, является небольшим фаворитом в первом матче. Обе команды в хорошей форме, поэтому спрогнозировать победителя сложно. Полагаем, что обе команды смогут забить за коэффициент 1,9.