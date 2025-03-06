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Рома – Атлетик. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 06.03.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Ромы" и "Атлетика" в рамках матча 1/8 финала Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine
Обе команды являются одними из главных претендентов на победу в турнире и показывают хорошие результаты в последних матчах.
1/8 финала Лиги Европы сезона 2024/25
Четверг, 6 марта
Италия, Рим. "Стадио Олимпико"
Арбитр: Сандро Шерер (Швейцария)
"Рома" 22:00 "Атлетик"
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Новости "Ромы"
"Рома" продолжает демонстрировать отличную форму под руководством Клаудио Раньери. "Волки" выиграли четыре матча подряд у Серии А, последний из которых - против "Комо" 2:1. Ранее были разгромлены "Монца" 4:0 и минимально обыграны "Парма" и Венеция по 1:0. Римляне понемногу поднимаются в турнирной таблице и занимают уже 8 позицию, находясь недалеко от еврокубковой зоны.
В основном раунде Лиги Европы команда 15-е заняла место и дополнительно играла матчи 1/16 финала, где выбила португальский "Порту" по сумме двух матчей (3:2 дома, 1:1 на выезде).
От травмы восстановился Артем Довбик и уже успел отличиться против Комо. За время отсутствия Артема хорошо проявил себя Шомуродов, даже получивший звание лучшего игрока команды в феврале.
Новости "Атлетика"
В последнее время "Атлетик" демонстрирует неплохую форму, хотя результаты команды остаются нестабильными. В крайнем туре Примеры баски минимально уступили "Атлетико" 0:1, прервав свою серию без поражений. Перед этим команда разгромила "Вальядолид" 7:1, подтвердив свою атакующую мощь.
Ничья с "Эспаньолом" 1:1 и убедительная победа над "Жироной" 3:0 также свидетельствуют о боеспособности коллектива Эрнесто Вальверде. В то же время ничья с "Бетисом" 2:2 показала, что у команды есть определенные проблемы в обороне.
В основном этапе Лиги Европы "Атлетик" занял второе место, поэтому автоматически попал в 1/8 финала турнира. "Атлетик" подходит к матчу Лиги Европы в хорошем настроении, имея в своем активе только одно поражение в последних пяти встречах.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Ромы" нет травмированных. Артем Довбик восстановился и уже принес римлянам победу над Комом. Из-за перебора желтых карт не сыграет Леандро Паредес.
Ориентировочный состав "Ромы": Свилар – Челик, Манчини, Ндика – Салемакерс, Кристанте, М. Коне, Лоренцо Пеллегрини, Анхелиньо, – Шомуродов, Дибала.
В "Атлетике" не сыграет из-за травмы только Альваро Джало, все остальные игроки готовы выйти на поле.
Ориентировочный состав "Атлетика": Симон - Де Маркос, Вивиан, Е. Альварес, Берчиче – Галаррета, Хаурегисар – Н. Вильямс, Гурусета, И. Уильямс - Беренгер.
"Рома" - "Атлетик": статистика личных встреч
- 26.09.24. Рома - Атлетик 1:1 (Лига Европы)
- 07.08.19. Рома - Атлетик 2:2 (Товарищеский матч)
Обе команды - опытные еврокубковые бойцы, но между собой встречались очень редко. Товарищеский матч летом 2019 года завершился боевой ничьей 2:2. Второй матч прошел в текущем розыгрыше Лиги Европы на основной стадии. На гол Довбика в первом тайме баски ответили точным ударом Паредеса в конце встречи.
Последние матчи "Ромы"
- 02.03. Рома - Комо 2:1 (Серия А)
- 24.02. Рома - Монце 4:0 (Серия А)
- 20.02. Рома - Порту 3:2 (Лига Европы)
- 16.02. Парма – Рома 0:1 (Серия А)
- 13.02. Порту - Рома 1:1 (Лига Европы)
Последние матчи "Атлетика"
- 01.03. Атлетико - Атлетик 1:0 (Примера)
- 23.02. Атлетик - Вальядолид 7:1 (Примера)
- 16.02. Эспаньол - Атлетик 1:1 (Примера)
- 08.02. Атлетик - Жирона 3:0 (Примера)
- 02.02. Бетис - Атлетик 2:2 (Примера)
"Рома" - "Атлетик": ставки и коэффициенты
"Рома" - "Атлетик": прогноз от UA-Футбол
"Рома", по мнению букмекеров, является небольшим фаворитом в первом матче. Обе команды в хорошей форме, поэтому спрогнозировать победителя сложно. Полагаем, что обе команды смогут забить за коэффициент 1,9.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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