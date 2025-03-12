Лацио - Виктория Пльзень. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.03.2025

Первая встреча подарила зрителям очень насыщенный на события матч. Вмешательство VAR, две красные карточки фаворита, гол на последних секундах компенсированного времени. Хватит ли запала у команд повторить этот праздник футбола? Напомним, что неделю назад "Лацио" победил 2:1.

Лига Европы. Раунд плей-офф. Ответный матч 1/8 финала

13 марта. 19:45. Рим. "Олимпийский"

"Лацио" - "Виктория Пльзень"

Телетрансляция - Megogо Футбол-6

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"Лацио": последние новости

Команда перед стартом сезона провела масштабное обновление. Новый тренер, ряд новичков. Тем не менее, несмотря на опасения фанов, "Лацио" показывает приличный уровень игры. Некоторые летние трансферы уже можно считать удачными. В "Лацио" хорошо заиграл и значительно подорожал арендованный из "Арсенала" левый защитник Нуну Тавареш (римляне стремятся полноценно выкупить игрока). Также приносит пользу еще один арендованный игрок Булай Диа (права принадлежат "Салернитану"). На фоне травмы Кастельяноса он является основным форвардом. До сих пор место в основе стабильно получает знаменитый ветеран Педро. По причине удаления в первом матче противостояния гарантированно не смогут выйти на поле важные игроки Ровелла и Жиго.

В понедельник "Лацио" потерял шансы подняться на четвертое место в Серии А. Римская команда сыграла вничью с "Удинезе". Неделю назад в Чехии на 90+8-й минуте победный мяч забил Густав Исаксен. Датский форвард поразил ворота соперников дальним ударом в девятку.

"Виктория Пльзень": последние новости

Учитывая специфику чешского чемпионата у "Виктории" ситуация проще. Клуб уже гарантировал себе место в чемпионской группе. Пока занимают третью строчку после "Славии" и "Спарты". Команда второй сезон играет под руководством опытного местного специалиста Мирослава Кубека, для которого сотрудничество с "Викторией" уже третье в его тренерской карьере.

На острие атаки может выйти со старта Принс Аду, который провел сезон в нашем "Кривбассе", где и заинтересовал скаутов чешского клуба. Его конкурентом за место в старте является нигериец Дуросинми, который забил единственный мяч "Виктории" в первой встрече. Клуб располагает несколькими довольно сильными игроками. "Виктория" в отличие от "Лацио“ подходит к матчу в оптимальном составе.

История противостояний

"Лацио" и "Виктория“ впервые между собой сыграли на прошлой неделе. Орлам было сложно, но команда на классе и опыте вырвала победу на последней минуте добавленного времени благодаря точному удару Исаксена.

Последние матчи команд

"Лацио"

10.03. "Лацио" - "Удинезе" 1:1 (СА)

06.03. "Виктория" - "Лацио" 1:2 (ЛЕ)

02.03. "Милан" - "Лацио" 1:2 (СА)

25.02. "Интер" - "Лацио" 2:0 (КИ)

22.02. "Венеция" - "Лацио" 0:0 (СА)

"Виктория"

09.03. "Пардубице" - "Виктория" 0:0 (Л1)

06.03. "Виктория" - "Лацио" 1:2 (ЛЕ)

02.03. "Млада" - "Виктория" 0:2 (Л1)

27.02. "Виктория" - "Злин" 1:1 (4:1 доп.время) (КЧ)

23.02. "Виктория" - "Славия" 1:3 (ЛЕ)

Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч от UA-Футбол

Ожидаем, что и во втором противостоянии будет активный, интересный футбол с первых минут. Также не стоит списывать со счетов чехов, которые еще могут пройти дальше. К тому же, у хозяев существенные кадровые проблемы. Поэтому "Виктория" имеет все шансы для того, чтобы по крайней мере побороться. Прогноз - индивидуальный тотал "Виктории" больше 0.5 (1.85).