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Рейнджерс - Фенербахче. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.03.2025
Матч состоится в четверг, 13 марта
Getty Images/Global Images Ukraine
Неожиданная победа шотландцев поставила команду Жозе Моуринью в сложное положение.
Лига Европы. 1/8 финала
13.03.2025. Айброкс (Глазо, Шотландия)
Главный арбитр: Эспен Эскас (Норвегия)
Рейнджерс - Фенербахче. 22:00
Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 11
Рейнджерс
Имея преимущество 3:1 в первом матче, "Рейнджерс" постараются довести дело до конца. В минувшие выходные шотландский клуб не принимал участия в матчах национального чемпионата, поэтому у него была целая неделя, чтобы отдохнуть перед ответным матчем.
Добавим, что победа над "Фенербахче" стала второй из трех игр с момента назначения временного главного тренера Барри Фергюсона.
Кадровая ситуация. Защитник Робин Проппер был вынужден покинуть поле в середине первого тайма, как оказалось после медицинского анализа, у него сотрясение мозга. Остальные игроки, которые чаще всего появляются в стартовом составе, не получили травм, вот почему в ответном матче выйдут защитники Джеймс Тавернье и Джон Сауттар, а также нападающий Сириэль Дессерс, который сделал разницу в первой игре.
Фенербахче
"Фенербахче", как и "Рейнджерс", имел целую неделю на отдых и подготовку к ответному матчу. Подопечные Жозе Моуриньо не проигрывали на выезде во всех соревнованиях с 7 декабря, но в матче, который состоится в этот четверг, рекорд может быть побит.
Кадровая ситуация. Еще перед первой игрой, которая состоялась 6 марта, турецкий клуб страдал от травм, но к текущим травмированным игрокам добавился Чаглар Сеюнджю - он был заменен в первом тайме первого матча из-за травмы подколенного сухожилия. Также будет отсутствовать полузащитник Брайт Осаи-Самуэль из-за травмы бедра.
А вот кто будет доступен, так это Фред (прошлую игру он пропустил из-за дисквалификации) и, конечно же, в матче, в котором нужно забивать, чтобы пройти в следующий раунд, не обойдется без опытной тройки нападения в составе Душана Тадича, Юсефа Эн-Несири и Эдина Джеко.
Последние матчи
Рейнджерс
- Лига Европы УЕФА 2024/2025, 06.03.2025 | "Фенербахче" 1 - 3 "Рейнджерс"
- Чемпионат Шотландии 2024/2025, 01.03.2025 | "Рейнджерс" 1 - 2 "Мазервелл"
- Чемпионат Шотландии 2024/2025, 22.02.2025 | "Рейнджерс" 0 - 2 "Сент-Миррен"
- Чемпионат Шотландии 2024/2025, 16.02.2025 | "Гарт оф Мидлотиан" 1 - 3 "Рейнджерс"
- Чемпионат Шотландии 2024/2025, 02.02.2025 | "Рейнджерс" 4 - 0 "Росс Каунти"
Фенербахче
- Лига Европы УЕФА 2024/2025, 06.03.2025 | "Фенербахче" 1 - 3 "Рейнджерс"
- Чемпионат Турции 2024/2025, 02.03.2025 | "Фенербахче" 3 - 0 "Антальяспор"
- Кубок Турции 2024/2025, 27.02.2025 | "Газиантеп" 1 - 4 "Фенербахче"
- Чемпионат Турции 2024/2025, 24.02.2025 | "Галатасарай" 0 - 0 "Фенербахче"
- Лига Европы УЕФА 2024/2025, 20.02.2025 | "Андерлехт" 2 - 2 "Фенербахче"
Личные встречи
- Лига Европы УЕФА 2024/2025, 06.03.2025 | "Фенербахче" 1 - 3 "Рейнджерс"
- Лига чемпионов, 3-й раунд квалификации, 08.08.2001 | "Рейнджерс" 0 - 0 "Фенербахче"
- Лига чемпионов, 3-й раунд квалификации, 22.08.2001 | "Фенербахче" 2 - 1 "Рейнджерс"
Ставка и коэффициенты
Прогноз на матч
"Фенербахче" под руководством Жозе Моуриньо стоит перед серьезным испытанием. Турецкий клуб проиграл первый матч со счетом 3:1, поэтому им нужно забивать минимум дважды. Ожидается, что "Фенербахче" агрессивно пойдет вперед, пытаясь быстро забить, но "Рейнджерс" вполне реально может выдержать этот натиск.
Прогнозирую победу "Фенербахче" (2:1) или ничью (2:2), что позволит "Рейнджерс" пройти дальше по итогам двух матчей.
Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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