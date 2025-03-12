Рейнджерс - Фенербахче. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.03.2025

Неожиданная победа шотландцев поставила команду Жозе Моуринью в сложное положение.

Лига Европы. 1/8 финала

13.03.2025. Айброкс (Глазо, Шотландия)

Главный арбитр: Эспен Эскас (Норвегия)

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 11

Трансляция матча В эфире Трансляция: Рейнджерс - Фенербахче Смотреть трансляцию

Рейнджерс

Имея преимущество 3:1 в первом матче, "Рейнджерс" постараются довести дело до конца. В минувшие выходные шотландский клуб не принимал участия в матчах национального чемпионата, поэтому у него была целая неделя, чтобы отдохнуть перед ответным матчем.

Добавим, что победа над "Фенербахче" стала второй из трех игр с момента назначения временного главного тренера Барри Фергюсона.

Кадровая ситуация. Защитник Робин Проппер был вынужден покинуть поле в середине первого тайма, как оказалось после медицинского анализа, у него сотрясение мозга. Остальные игроки, которые чаще всего появляются в стартовом составе, не получили травм, вот почему в ответном матче выйдут защитники Джеймс Тавернье и Джон Сауттар, а также нападающий Сириэль Дессерс, который сделал разницу в первой игре.

Фенербахче

"Фенербахче", как и "Рейнджерс", имел целую неделю на отдых и подготовку к ответному матчу. Подопечные Жозе Моуриньо не проигрывали на выезде во всех соревнованиях с 7 декабря, но в матче, который состоится в этот четверг, рекорд может быть побит.

Кадровая ситуация. Еще перед первой игрой, которая состоялась 6 марта, турецкий клуб страдал от травм, но к текущим травмированным игрокам добавился Чаглар Сеюнджю - он был заменен в первом тайме первого матча из-за травмы подколенного сухожилия. Также будет отсутствовать полузащитник Брайт Осаи-Самуэль из-за травмы бедра.

А вот кто будет доступен, так это Фред (прошлую игру он пропустил из-за дисквалификации) и, конечно же, в матче, в котором нужно забивать, чтобы пройти в следующий раунд, не обойдется без опытной тройки нападения в составе Душана Тадича, Юсефа Эн-Несири и Эдина Джеко.

Последние матчи

Рейнджерс

Лига Европы УЕФА 2024/2025, 06.03.2025 | "Фенербахче" 1 - 3 "Рейнджерс"

Чемпионат Шотландии 2024/2025, 01.03.2025 | "Рейнджерс" 1 - 2 "Мазервелл"

Чемпионат Шотландии 2024/2025, 22.02.2025 | "Рейнджерс" 0 - 2 "Сент-Миррен"

Чемпионат Шотландии 2024/2025, 16.02.2025 | "Гарт оф Мидлотиан" 1 - 3 "Рейнджерс"

Чемпионат Шотландии 2024/2025, 02.02.2025 | "Рейнджерс" 4 - 0 "Росс Каунти"

Фенербахче

Лига Европы УЕФА 2024/2025, 06.03.2025 | "Фенербахче" 1 - 3 "Рейнджерс"

Чемпионат Турции 2024/2025, 02.03.2025 | "Фенербахче" 3 - 0 "Антальяспор"

Кубок Турции 2024/2025, 27.02.2025 | "Газиантеп" 1 - 4 "Фенербахче"

Чемпионат Турции 2024/2025, 24.02.2025 | "Галатасарай" 0 - 0 "Фенербахче"

Лига Европы УЕФА 2024/2025, 20.02.2025 | "Андерлехт" 2 - 2 "Фенербахче"

Личные встречи

Лига Европы УЕФА 2024/2025, 06.03.2025 | "Фенербахче" 1 - 3 "Рейнджерс"

Лига чемпионов, 3-й раунд квалификации, 08.08.2001 | "Рейнджерс" 0 - 0 "Фенербахче"

Лига чемпионов, 3-й раунд квалификации, 22.08.2001 | "Фенербахче" 2 - 1 "Рейнджерс"

Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч

"Фенербахче" под руководством Жозе Моуриньо стоит перед серьезным испытанием. Турецкий клуб проиграл первый матч со счетом 3:1, поэтому им нужно забивать минимум дважды. Ожидается, что "Фенербахче" агрессивно пойдет вперед, пытаясь быстро забить, но "Рейнджерс" вполне реально может выдержать этот натиск.

Прогнозирую победу "Фенербахче" (2:1) или ничью (2:2), что позволит "Рейнджерс" пройти дальше по итогам двух матчей.