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Тоттенхэм - АЗ. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.03.2025
Нидерландцы впереди
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Первая игра 1/8 финала Лиги Европы пары "Тоттенхэм" - "АЗ" завершилась викторией нидерландской команды с минимальным преимуществом (1:0). Интересно, что эти коллективы встречались в этом сезоне и в Этапе лиги. Тогда с идентичным счетом победу праздновали "шпоры". Так как все сложится теперь?
Лига Европы. 1/8 финала
13.03.2025. Тоттенхэм Хотспур Стэдиум (Лондон)
Главный арбитр: Жоау Педру Пиньеру (Португалия)
Тоттенхэм - АЗ. 22:00
Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 4
Тоттенхэм
"Тоттенхэм" не побеждает в 3-х матчах подряд. Да и вообще сезон снова нельзя занести в актив. Из английских кубков "шпоры" уже вылетели, в АПЛ идут на 13-м месте, поэтому остается только надежда на успех в Лиге Европы. Хотя и здесь, в первой игре противостояния с "АЗ", команда проиграла.
До еврокубковой зоны в чемпионате Англии лондонцев отделяют аж 13 зачетных пунктов. Плюс позади есть еще три команды, которые наступают на пятки. В последнем туре "Тоттенхэм" еле свел к ничьей игру с "Борнмутом", проигрывая 0:2.
"Мы верим в то, что моя философия может принести успех "Тоттенхэму". В это должны верить также как фанаты, так и легенды клуба", - говорил недавно главный тренер Анге Постекоглу.
Многие игроки не смогут помочь команде в ответной игре с "АЗ". Речь о травмированных Дрегушине, Кулусевски, Ришарлисоне (и под вопросом Дэвис). Желтых карточек перебрал основной полузащитник Бентанкур. Вне заявки на ЛЕ Регилон, Кински, Форстер и Вернер.
АЗ
Алкмарцы забили в каждом из последних 12-ти поединков. Команда продолжает бороться на всех фронтах за место под солнцем. Далее об этом подробнее.
В Эредивизие тяжело. Только 6-е место у "АЗ" после 24-х матчей. Реальная задача - занять третье место, до которого 6 очков. Однако есть успех в Кубке Нидерландов. В конце февраля подопечные Мартенса в серии пенальти прошли "Хераклес" и вышли в финал.
В Лиге Европы "АЗ" тоже старается. Занял 19-ю позицию по итогам Этапа лиги, вышел в плей-офф, где выбил "Галатасарай". Теперь, в первом поединке 1/8 заслуженно переиграли "Тоттенхэм".
Не помощники команде в четверг: Аддаи, Мердинк, Мейнанс, ван Боммель и Вестервелд. Непонятно, смогут ли сыграть Схаутен и Ладо.
Последние 3 матча
- Последние 3 встречи Тоттенхэма:
09.03. Тоттенхэм - Борнмут 2:2 (АПЛ)
06.03. АЗ - Тоттенхэм 1:0 (Лига чемпионов)
26.02. Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 (АПЛ)
- Последние 3 встречи АЗ:
06.03. АЗ - Тоттенхэм 1:0 (Лига чемпионов)
02.03. Херенвен - АЗ 3:1 (Эредивизи)
27.02. Хераклес - АЗ 2:3 (Кубок Нидерландов)
- Последние очные встречи:
06.03. АЗ - Тоттенхэм 1:0 (Лига чемпионов)
2024. Тоттенхэм - АЗ 1:0 (Лига Европы)
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Тоттенхэм - АЗ от UA-Футбол
В среднем команды забивают в Лиге Европы по 1,8 голов за поединок. Неплохая цифра. Думаем, что должны забить хотя бы по одному мячу и в Лондоне. Такова будет наша ставка (коф. 1,78). Относительно того, кто пройдет дальше - оставим эти гадания для вас.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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