Тоттенхэм - АЗ. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.03.2025

Первая игра 1/8 финала Лиги Европы пары "Тоттенхэм" - "АЗ" завершилась викторией нидерландской команды с минимальным преимуществом (1:0). Интересно, что эти коллективы встречались в этом сезоне и в Этапе лиги. Тогда с идентичным счетом победу праздновали "шпоры". Так как все сложится теперь?

Лига Европы. 1/8 финала

13.03.2025. Тоттенхэм Хотспур Стэдиум (Лондон)

Главный арбитр: Жоау Педру Пиньеру (Португалия)

Тоттенхэм - АЗ. 22:00

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 4

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Тоттенгем - АЗ Смотреть трансляцию

Тоттенхэм

"Тоттенхэм" не побеждает в 3-х матчах подряд. Да и вообще сезон снова нельзя занести в актив. Из английских кубков "шпоры" уже вылетели, в АПЛ идут на 13-м месте, поэтому остается только надежда на успех в Лиге Европы. Хотя и здесь, в первой игре противостояния с "АЗ", команда проиграла.

До еврокубковой зоны в чемпионате Англии лондонцев отделяют аж 13 зачетных пунктов. Плюс позади есть еще три команды, которые наступают на пятки. В последнем туре "Тоттенхэм" еле свел к ничьей игру с "Борнмутом", проигрывая 0:2.

"Мы верим в то, что моя философия может принести успех "Тоттенхэму". В это должны верить также как фанаты, так и легенды клуба", - говорил недавно главный тренер Анге Постекоглу.

Многие игроки не смогут помочь команде в ответной игре с "АЗ". Речь о травмированных Дрегушине, Кулусевски, Ришарлисоне (и под вопросом Дэвис). Желтых карточек перебрал основной полузащитник Бентанкур. Вне заявки на ЛЕ Регилон, Кински, Форстер и Вернер.

АЗ

Алкмарцы забили в каждом из последних 12-ти поединков. Команда продолжает бороться на всех фронтах за место под солнцем. Далее об этом подробнее.

В Эредивизие тяжело. Только 6-е место у "АЗ" после 24-х матчей. Реальная задача - занять третье место, до которого 6 очков. Однако есть успех в Кубке Нидерландов. В конце февраля подопечные Мартенса в серии пенальти прошли "Хераклес" и вышли в финал.

В Лиге Европы "АЗ" тоже старается. Занял 19-ю позицию по итогам Этапа лиги, вышел в плей-офф, где выбил "Галатасарай". Теперь, в первом поединке 1/8 заслуженно переиграли "Тоттенхэм".

Не помощники команде в четверг: Аддаи, Мердинк, Мейнанс, ван Боммель и Вестервелд. Непонятно, смогут ли сыграть Схаутен и Ладо.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи Тоттенхэма:

09.03. Тоттенхэм - Борнмут 2:2 (АПЛ)

06.03. АЗ - Тоттенхэм 1:0 (Лига чемпионов)

26.02. Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 (АПЛ)

Последние 3 встречи АЗ:

06.03. АЗ - Тоттенхэм 1:0 (Лига чемпионов)

02.03. Херенвен - АЗ 3:1 (Эредивизи)

27.02. Хераклес - АЗ 2:3 (Кубок Нидерландов)

Последние очные встречи:

06.03. АЗ - Тоттенхэм 1:0 (Лига чемпионов)

2024. Тоттенхэм - АЗ 1:0 (Лига Европы)

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Тоттенхэм - АЗ от UA-Футбол

В среднем команды забивают в Лиге Европы по 1,8 голов за поединок. Неплохая цифра. Думаем, что должны забить хотя бы по одному мячу и в Лондоне. Такова будет наша ставка (коф. 1,78). Относительно того, кто пройдет дальше - оставим эти гадания для вас.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша