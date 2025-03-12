Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.03.2025

Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

13 марта. 22:00. Манчестер. "Олд Траффорд"

Главный судья: Бенуа Бастьен (Франция)

Трансляция: Megogo Football 2

В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" будет принимать на своем поле "Реал Сосьедад". Первый матч между этими командами закончился со счетом 1:1. Коллективы встретятся вновь, чтобы определить, кто из них заслуживает выхода в четвертьфинал, где их будет ждать победитель пары "Лион" - "ФКСБ".

Новости "Манчестер Юнайтед"

"Красные дьяволы" до сих пор остаются единственной командой, которая еще не проигрывала в Лиге Европы в этом сезоне (5 победа и 4 ничьи) и поездка в Испанию не стала исключением. Там "МЮ" получили вполне приемлемый результат - ничью, хотя и были ближе к победе, чем хозяева, но в этом им помешала реализация Гарначо и пенальти за игру рукой Бруну Фернандеша.

Через три дня после приключений в Сан-Себасьяне "Ман Юнайтед" принимал дома "Арсенал" в рамках матча АПЛ. В этом поединке они также были близки к победе, но "канониры" в конце концов смогли заработать ничью (1:1).

Всего за последние 5 матчей подопечные Аморима сыграли вничью аж 4 раза. Сначала они смогли вырвать один зачетный балл на выезде против "Эвертона" (2:2), а после этого они одержали свою единственную победу на этом отрезке - 3:2 против "Ипсвича". Затем у них по графику был матч Кубка Англии против "Фулхэма", основное и дополнительное время которого завершилось вничью (1:1), но в серии пенальти сильнее были лондонцы (4:3). Ну и, конечно, две ничьи в вышеупомянутых матчах против "Сосьедада" и "Арсенала".

Новости "Реал Сосьедада"

Что касается коллектива Иманола Альгуасиля, то здесь ситуация даже хуже, чем у "Манчестер Юнайтед". Поэтому домашняя ничья в первом матче противостояния едва ли не единственный положительный результат за последнее время. Если подытожить последние 5 матчей "Сосьедада" во всех турнирах, то мы увидим следующую картину - 3 поражения, 1 победа, 1 ничья.

Единственную победу они смогли одержать в домашнем матче против "Леганеса" (3:0). После этого было сразу два поражения, хотя в их оправдание стоит заметить, что им пришлось играть против двух испанских гигантов - "Реала" и "Барселоны". Сперва они уступили дома "сливочным" со счетом 0:1 в Кубке Испании, а затем потерпели сокрушительное поражение от каталонцев в рамках Ла Лиги (0:4), хотя и играли в меньшинстве уже с 17 минуты. После матча с "Юнайтед" они также успели провести одну домашнюю игру чемпионата - против "Севильи", однако и она завершилась поражением (0:1).