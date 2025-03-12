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Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.03.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Реал Сосьедадом" и "Манчестер Юнайтед" в рамках 1/8 Лиги Европы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч
13 марта. 22:00. Манчестер. "Олд Траффорд"
Главный судья: Бенуа Бастьен (Франция)
Трансляция: Megogo Football 2
В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" будет принимать на своем поле "Реал Сосьедад". Первый матч между этими командами закончился со счетом 1:1. Коллективы встретятся вновь, чтобы определить, кто из них заслуживает выхода в четвертьфинал, где их будет ждать победитель пары "Лион" - "ФКСБ".
Новости "Манчестер Юнайтед"
"Красные дьяволы" до сих пор остаются единственной командой, которая еще не проигрывала в Лиге Европы в этом сезоне (5 победа и 4 ничьи) и поездка в Испанию не стала исключением. Там "МЮ" получили вполне приемлемый результат - ничью, хотя и были ближе к победе, чем хозяева, но в этом им помешала реализация Гарначо и пенальти за игру рукой Бруну Фернандеша.
Через три дня после приключений в Сан-Себасьяне "Ман Юнайтед" принимал дома "Арсенал" в рамках матча АПЛ. В этом поединке они также были близки к победе, но "канониры" в конце концов смогли заработать ничью (1:1).
Всего за последние 5 матчей подопечные Аморима сыграли вничью аж 4 раза. Сначала они смогли вырвать один зачетный балл на выезде против "Эвертона" (2:2), а после этого они одержали свою единственную победу на этом отрезке - 3:2 против "Ипсвича". Затем у них по графику был матч Кубка Англии против "Фулхэма", основное и дополнительное время которого завершилось вничью (1:1), но в серии пенальти сильнее были лондонцы (4:3). Ну и, конечно, две ничьи в вышеупомянутых матчах против "Сосьедада" и "Арсенала".
Новости "Реал Сосьедада"
Что касается коллектива Иманола Альгуасиля, то здесь ситуация даже хуже, чем у "Манчестер Юнайтед". Поэтому домашняя ничья в первом матче противостояния едва ли не единственный положительный результат за последнее время. Если подытожить последние 5 матчей "Сосьедада" во всех турнирах, то мы увидим следующую картину - 3 поражения, 1 победа, 1 ничья.
Единственную победу они смогли одержать в домашнем матче против "Леганеса" (3:0). После этого было сразу два поражения, хотя в их оправдание стоит заметить, что им пришлось играть против двух испанских гигантов - "Реала" и "Барселоны". Сперва они уступили дома "сливочным" со счетом 0:1 в Кубке Испании, а затем потерпели сокрушительное поражение от каталонцев в рамках Ла Лиги (0:4), хотя и играли в меньшинстве уже с 17 минуты. После матча с "Юнайтед" они также успели провести одну домашнюю игру чемпионата - против "Севильи", однако и она завершилась поражением (0:1).
Личные встречи
06.03.25 ЛЕ "Реал Сосьедад"- "Манчестер Юнайтед" 1:1
03.11.22 ЛЕ "Реал Сосьедад"- "Манчестер Юнайтед" 0:1
08.09.22 ЛЕ "Манчестер Юнайтед"- "Реал Сосьедад" 0:1
25.02.21 ЛЕ "Манчестер Юнайтед"- "Реал Сосьедад" 0:0
18.02.21 ЛЕ "Реал Сосьедад" - "Манчестер Юнайтед" 0:4
Цифры и факты
- В 6 из 7 последних матчей между "Манчестер Юнайтед" и "Реал Сосьедадом" во всех турнирах было забито менее 2.5 гола;
- "Манчестер Юнайтед" проиграл лишь 1 из 28 последних домашних матчей в Лиге Европы (21 победа, 6 ничьих) - против "Реал Сосьедада" в сентябре 2022 года (0:1);
- "Сосьедад" проигрывал два из трех последних выездных матчей Лиги Европы. Однако в двух последних визитах на "Олд Траффорд" испанцы одержали победу и ничью, сохранив ворота "сухими" в обоих поединках.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Манчестер Юнайтед" целый ряд травмированных игроков. Рубен Аморим не сможет рассчитывать на Лисандро Мартинеса, Джонни Эванса, Люка Шоу, Мейсона Маунта, Кобби Майну, Амада Диалло, Алтая Баиндира. Также под вопросом участие Мануэля Угарте, Гарри Магваера и Лени Йоро
Иманоль Альгуасиль же не может рассчитывать на помощь Джона Пачеко и Захаряна. Также под вопросом участие Альваро Одриозолы, Луки Сучича и Джона Арамбуру.
"Манчестер Юнайтед", 3-4-2-1: Онана — Линделоф, де Лигт, Мазрави — Далот, Фернандеш, Каземиро, Доргу — Гарначо, Зиркзе — Хойлунд
"Реал Сосьедад", 4-3-3: Ремиро — Элустондо, Субельдия, Агерд, Муньос — Мендес, Субименди, Сучич — Кубо, Оярсабаль, Барренечеа
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Реал Сосьедадом" и "Манчестер Юнайтед" от UA-Футбол
ТМ(2.5). В семи предыдущих встречах между этими командами было забито лишь девять голов, причем четыре из них - в разгромной победе "красных дьяволов" 4:0 в феврале 2021 года.
Форма обоих коллективов оставляет желать лучшего, и если "МЮ" в последних матчах выглядит не так плохо, как "Сосьедад", то проблемы с реализацией "дьяволов" все равно никуда не исчезли. Вероятно, нас ожидает очередное напряженное противостояние между этими командами, где все может решить один гол.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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