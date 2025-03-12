Лига Европы, 1/8 финала

Ответная игра (первая – 2:1)

Франкфурт, Дойче Банк Арена

Айнтрахт – Аякс 22:00

Трансляция – Megogо

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Айнтрахт

Франкфуртцы имеют богатую историю в Лиге Европы, став чемпионами в 2022 году, а двумя годами ранее дойдя до полуфинала. Пока в Бундеслиге был растерян перевес от конкурентов по топ-4 (3 фиаско кряду), в ЛЕ команда Топмеллер внезапно преобразилась, перейдя на 4-2-3-1 и заслуженно выиграв в Амстердаме.

Голы "Айнтрахта" пришли как раз от пары опорников Схири и Ларссона, причем Гетце стал инициатором удара последнего в первом тайме. Схири пропустил воскресное поражение от берлинского "Униона" (2:1) из-за дисквалификации, но теперь может продолжить свой путь в Европе.

Дино Топпмёллер, как ожидается, не внесет особых изменений в состав на первый матч, хотя Робин Кох должен вернуться в центр обороны после того, как избавился от простуды. Под вопросом участие Артура Теата, ведь бельгиец получил травму икры на разминке перед игрой с "Унионом". Точно не сыграют резервный таргетмен Игор Матанович, универсал обороны Тимоти Чендлер и реактивный латераль Дина Эбимбе.

Аякс

"Аякс" вновь вышел на высокий уровень после нескольких лет застоя. В национальном чемпионате амстердамцы уверенно занимают лидирующую позицию, опережая ближайшего конкурента на 8 очков, и имеют отличные шансы завоевать свой первый титул Эредивизи за последние три сезона. После зимнего перерыва команда демонстрирует столь же уверенную игру, как и в первой половине сезона – 7 побед в 9 встречах.

Оба поражения пришлись на Лигу Европы, и оба раза команда Фариоли умудрилась проиграть дома. В прошлом раунде в экстра-тайме вдесятером дожали бельгийский "Юнион". А на прошлой неделе бесславно влетели "Айнтрахту", явно не будучи готовым к тактический изменениям. соперника. Фариоли по-прежнему делает акцент на контроль мяча, но при этом его "Аякс" играет в атаке гораздо вариативнее, чем его прежняя команда – "Ницца".

В первом матче первый номер "Аякса" Ремко Пасвеер получил травму паха. Его место в воротах займет Матеус, которого позволили дозаявить в УЕФА. Опытный таргетмен Вегорст сломал мизинец ноги. Также под вопросом резервный вингер Кристиан Расмуссен. Зато вернулся после повреждения основной ЦЗ Йосип Шутало.

Ориентировочные составы

Айнтрахт: Трапп – Кристенсен, Тута, Кох, Браун – Схири, Ларссон – Кнауфф, Гетце, Баойя – Экитике

Аякс: Матеус – Гоэи, Шутало, Бас, Хато – Фитц-Джим, Тайлор, Хендерсон – Траоре, Годтс – Бробби

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Айнтрахт – Аякс от UA-Футбол

"Айнтрахт" сейчас крайне нестабилен. Но в первой игре у "Аякса" проблем оказалось даже больше. Игра была удивительно открытая для матча плей-офф, обе команды серьезно ошибались сзади, так что результативность обещает быть приличной и во Франкфурте. Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.0.