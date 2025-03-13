Лион - ФКСБ. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.03.2025

Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

13 марта. 22:00. Лион. "Парк Олимпик Лионне"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 10

Паулу Фонсека и его "Лион" практически обеспечили себе выход в четвертьфинал, одержав победу в первом матче 1/8 финала Лиги Европы над бухарестским "ФКСБ". Но, кажется, румынский коллектив не собирается сдаваться.

Новости "Лиона"

В последних пяти матчах в Лиге 1 "ткачи" одержали четыре победы, уступив лишь в драматичном матче "ПСЖ" со счетом 2:3, до последней секунды отчаянно сражаясь с непобедимой командой Луиса Энрика в этом сезоне.

До этого у "Лиона" были очень уверенные победы над "Реймсом" (4:0) и "Монпелье" (1:4). В игре против "Бреста" (2:1) произошел скандал с участием Паулу Фонсеки. Португальского экс-наставника "горняков" удалили во время матча, а после этого он был дисквалифицирован до 30 ноября 2025 года. Впрочем, на еврокубки бан не распространяется.

В последнем туре чемпионата Франции "Лион" на выезде вырвал победу над "Ниццей" (0:2) в конце матча благодаря усилиям Райана Шерки, Эрнеста Нуамы и Тьяго Альмады, шокировав команду с Лазурного побережья. Подопечные Паулу Фонсеки сейчас сосредоточены на ответной игре с "ФКСБ" в 1/8 финала Лиги Европы после выезной победы со счетом 1:3. Если французы выйдут в четвертьфинал, они сыграют с "Реал Сосьедадом" или "Манчестер Юнайтед".

Новости "ФКСБ"

Команда Элиаса Хараламбуса прошла греческий "ПАОК" на этапе стыковых игр и сотворила маленькую сенсацию в плей-офф Лиги Европы. Но, чтобы пройти "Лион", им нужно сперва отыграть два мяча. В этом им, пожалуй, поможет только чудо. Честно говоря, шансов у румын очень и очень мало на проход в четвертьфинал еврокубкового турнира.

В целом, несмотря на поражение от "Лиона" (1:3), "ФКСБ" находится в хорошей форме, добыв четыре победы и одну ничью в последних пяти матчах в чемпионате Румынии. После побед над "Шепши" (3:0) и "Глорией Бузеу" (0:2) они обыграли в главном дерби страны "Динамо Бухарест" (2:1), а затем сыграли вничью с бухарестским "Рапидом" (0:0).

В своем последнем поединке они минимально обыграли "Университатю Крайова" (1:0) и остались единоличными лидерами местной Суперлиги, имея в своем активе уже 56 очков после 30 сыгранных туров в чемпионате Румынии.

Личные встречи

06.03.25 ЛЕ "ФКСБ" — "Лион" 1:3

05.11.08 ЛЧ "Лион" — "ФКСБ" 2:0

21.10.08 ЛЧ "ФКСБ" — "Лион" 3:5

06.12.06 ЛЧ "Лион" — "ФКСБ" 1:1

26.09.06 ЛЧ "ФКСБ" — "Лион" 0:3

Цифры и факты

"ФКСБ" не проигрывает уже на протяжении 11 выездных матчей подряд во всех турнирах;

В каждом из последних 9 матчей с участием "Лиона" было забито как минимум два гола;

"ФКСБ" ни разу не побеждал "Лион" в предыдущих 5 матчах между этими командами.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В составе "Лиона" перед этим матчем нет весомых потерь — все игроки здоровы и находятся в полной готовности. А что касается гостей, то после дисквалификации в стартовый состав, вероятно, вернется Валентин Крецу. На данный момент неизвестно, сможет ли сыграть в этом матче Даниэль Бирлиджа. Травмированными остаются Александру Пантя, Михай Ликсандру, Дариус Олару и Октавиан Попеску. На острие атаки, похоже, вновь сыграет Флорин Тенасе.

"Лион", 4-2-3-1: Лукас Перри — Тальяфико, Ниакате, Мата, Мейтленд-Найлз — Матич, Тессманн — Нуама, Толиссо, Шерки — Микаутадзе

"ФКСБ", 4-2-3-1: Тырновану — Радунович, Попеску, Нгезана, Крецу — Шут, Кирикеш — Чисотти, Эджума, Микулеску — Тенасе

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Лионом" и "ФКСБ" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1,75. Очевидным фаворитом в этом матче, по мнению букмекеров, считается "Лион". Мы ожидаем, что в этой игре будет как минимум три забитых гола, несмотря на то, что вопрос выхода "Лиона" в четвертьфинал почти закрыт.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.