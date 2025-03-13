Помогут разве что только греческие боги. Олимпиакос – Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча ЛЕ на 13.03.2025

Лига Европы, 1/8 финала

Ответный матч (результат первого поединка 0:3)

13 марта, 19:45. "Георгиос Караискакис" (Пирей)

Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

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"Олимпиакосу" за Полярным кругом не пошло. То ли газон так повлиял на команду, то ли какие-то другие осложнения, но греки проиграли со счетом 0:3. Моменты отличиться хотя бы одним голом были – особенно это касается Яремчука – но поехали домой "красно-белые" с "баранкой". Теперь же надеяться можно разве на высшие силы.

Новости Олимпиакоса (Пирей, Греция)

На минувших выходных "красно-белые" отпраздновали 100-летие клуба. Сделали это так, как и подобает греческим болельщикам: громко, ярко и с файер-шоу. Домашний стадион на матч против ОФИ был заполнен до отказа. Но отсутствие реализации долго мучило "Олимпиакос". Они смогли забить всего на 44 минуте с пенальти, когда играли в большинстве. После этого под аккомпанемент неиспользованных моментов довели встречу до победного завершения.

Параллельно АЭК снова потерял очки, и отрыв от второго места увеличился. Теперь подопечные Мендилибара лидируют с преимуществом в семь очков. Кстати, дома "Олимпиакос" в этом сезоне не проигрывал. Даже громил далеко не последнюю в чемпионате Португалии "Брагу" со счетом 3:0. Поэтому шансы у “красно-белых” не теоретические, а практические. За последние 10 матчей трижды команда Мендилибара выигрывала с разницей в три и более мячей.

Кадры хозяев

Но есть одно "но". Нападающий Эль-Кааби забил пять голов в этих трех матчах. Сейчас он травмирован. Также в лазарете молодой форвард Костулас. Поэтому на позицию нападающего есть только Яремчук. Кроме этой двойки в лазарете также Язиджи и Дани Гарсия.

Новости Буде-Глимт (Буде, Норвегия)

Внутренний чемпионат начинается только в конце марта, поэтому у подопечных Кнутсена была целая неделя передышки. Для норвежцев играть матчи в столь ранний период – очень необычная штука. В 2025 году “Буде-Глимт” сыграл пять встреч – все в рамках ЛЕ. В чемпионате последний матч был проведен 1 декабря. С этого времени тонус можно держать только на поединках ЛЕ.

Однако основные результаты в еврокубках были добыты дома. Гостевые победы – это не слишком о "Глимте". Прошлый матч на выезде норвежцы проиграли “Твенте” на 90+5 минуте. И обычно в таких встречах и футбол команда не демонстрирует на уровне “мирового класса”. Сегодня же подопечные Кнутсена будут отталкиваться только от результата. Он удовлетворяет их и дает право на ошибку. Поэтому рисковать норвежцы вряд ли будут.

Кадры гостей

Четверо футболистов точно не сыграют сегодня. Речь идет о Басси, Бураковски, Скейде и Ветте. Также под вопросом Фет, не доигравший предыдущую встречу с греками – он был изменен на 22 минуте из-за повреждений и неизвестно, готов ли сейчас.

Последние пять матчей Олимпиакоса и Буде-Глимта

Последние пять встреч хозяев

09.03. Олимпиакос – ОФИ Крит 1:0 (Суперлига)

06.03. Буде-Глимт – Олимпиакос 2:0 (ЛЕ)

02.03. АЭК – Олимпиакос 0:1 (Суперлига)

26.02. Олимпиакос – АЕК 6:0 (Кубок Греции)

23.02. Олимпиакос – ПАОК 2:1 (Суперлига)

Последние пять встреч гостей

06.03. Буде-Глимт – Олимпиакос 2:0 (ЛЕ)

20.02. Буде-Глимт – Твенте 5:2 (после д. в.) (ЛЕ)

13.02. Твенте – Буде-Глимт 2:1 (ЛЕ)

06.02. Буде-Глимт – Ольборг 3:5 (ТМ)

30.01. Ницца – Буде-Глимт 1:1 (ЛЕ)

Личные встречи между соперниками

Тот очный матч недельной давности был единственным в истории противостояний команд. “Буде” забил дважды еще до перерыва, а на старте второго тайма Хех оформил дубль и довел счет до разгромного. Не идеальная игра от норвежцев, но соперник выступил еще хуже.

Ставки и коэффициенты на матч Олимпиакос – Буде-Глимт

Прогноз матча Олимпиакос – Буде-Глимт от UA-Football

Разрыв в три мяча – это трудный вызов для греков. Но они его примут. Атаковать будут не меньше того количества, как это делали во внутренних соревнованиях. Теперь пора это перевести на Европу и получить важный результат. Прогноз: Победа "Олимпиакоса".