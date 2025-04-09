Буде-Глимт - Лацио. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 10.04.2025

Впервые в истории между собой сойдутся норвежский "Буде-Глимт" и итальянское "Лацио". Очень интересная пара, в чем вы можете убедиться, прочитав наш анонс игры. Это первая игра четвертьфинала Лиги Европы.

Лига Европы. 1/4 финала

10.04.2025. Аспмира (Буде)

Главный арбитр: М. Оливер (Англия)

Буде-Глимт - Лацио. 19:45

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 3

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Буде-Глимт

Действующий чемпион Норвегии тихонько протаптывает путь к историческому рекорду. Дело в том, что "Глимт" достиг стадии четвертьфинала еврокубка во второй раз в истории. В первом случае, в рамках Лиги конференций, команду выбила "Рома" Жозе Моуринью. Теперь снова встреча с римлянами, правда другими.

В Норвегии сезон начался лишь недавно. Прошло всего на всего 2 тура. "Буде-Глимт" продемонстрировал уверенный старт - 2 победы и 4:0 по мячам. В конце марта команда начала свой путь и в Кубке Норвегии. На ранней стадии был разгромлен коллектив из третьего дивизиона. Счет 8:0 свидетельствует о том, что соперники находятся совсем на разных полюсах.

Чтобы добраться до 1/4 Лиги Европы норвежцы преодолели групповой этап, а затем прошли "Твенте" и "Олимпиакос". Помним, как украинский нападающий греческой команды Роман Яремчук оформил дубль в ответной игре, принеся "Олимпиакосу" победу (2:1). Однако этого не хватило для прохода дальше. Ведь в первом поединке "Буде-Глимт" получил разгромные 3:0.

Норвежский коллектив сейчас имеет лучшую атаку в Лиге Европы-2024/25. Конечно, преимущество удалось получить, в частности, благодаря этапу 1/16. Напоминаем, что в нем играли не все (часть прошла в 1/8 напрямую). Но в любом случае 24 гола свидетельствуют о том, что проблем в атаке нет.

Не будут играть с "Лацио" Ветти, Скейде и Басси. Под вопросом Аукленд и Кьер. Все они не являются основными футболистами.

Лацио

"Лацио" не впечатляет. За последние 10 матчей было одержано лишь 3 победы при 5 ничьих и 2 поражениях. Полная нестабильность: то отберут очки у "Наполи", то победят "Милан", то сыграют вничью с "Венецией" и "Торино", то еле пройдут "Викторию", то отлетят 0:5 от "Болоньи". А в последнем туре Серии А одолели третью "Аталанту".

Команда вполне могла вылететь в прошлом этапе Лиги Европы от "Виктории" Пльзень. Два равных матча все же завершились с общим счетом 3:2 в пользу "Лацио". Хотя, в этом сезоне, в рамках еврокубка итальянцы проиграли лишь однажды. Во многом это удалось благодаря хорошей обороне (по крайней мере в Лиге Европы). Сейчас римляне являются лучшей командой по количеству пропущенных мячей - всего 7. Такой показатель еще имеет "Олимпиакос", который уже покинул турнир.

В Серии А команда занимает еврокубковое, шестое место. Борьба в той зоне бешеная, все может меняться из тура в тур (можно и подняться на третью позицию, можно и упасть на восьмую).

Список травмированных выглядит так: Ибрагимович, Патрик, Жиго, Тавареш. Двое последних имеют шансы сыграть в четверг. Также болен Романьоли, дисквалифицирован Ровелла и вне состава Пеллегрини.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи Буде-Глимт:

05.04. Буде-Глимт - Хам-Кам 3:0 (Элитсериен)

30.03. Брюне - Буде-Глимт 0:1 (Элитсериен)

26.03. Иннстранденс - Буде-Глимт 0:8 (Кубок Норвегии)

Последние 3 встречи Лацио:

06.04. Аталанта - Лацио 0:1 (Серия А)

31.03. Лацио - Торино 1:1 (Серия А)

16.03. Болонья - Лацио 5:0 (Серия А)

Последние 3 очные встречи:

не было вообще

Ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч Буде-Глимт - Лацио от UA-Футбол

Команда с лучшей атакой против команды с лучшей обороной. Хм... Думаем, что в Риме преимущество будет иметь "Лацио". А вот в Буде, как ни странно, болельщики должны помочь местному коллективу. Наша ставка - "Буде-Глимт" не проиграет.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша