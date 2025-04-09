Лион – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 10.04.2025

Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч

10 апреля. 22:00. Лион. "Парк Олимпик Лионнез"

Главный судья: Гленн Нюберг (Швеция)

Трансляция: Megogo Football 1

В рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы "Лион" будет принимать на своем поле "Манчестер Юнайтед". Если не брать во внимание товарищеский матч, то это будет первая встреча между коллективами с 2008 года. Многое изменилось за это время, но пока у обеих команд цель будет одна – выйти в полуфинал.

Новости "Лиона"

Дела у подопечных Паулу Фонсеки идут довольно неплохо. Они сейчас занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции с 48 очками и ведут ожесточенную борьбу за место в Лиге чемпионов на следующий сезон. В Лиге Европы же они максимально уверенно прошли на стадии 1/8 финала румынский "ФКСБ", победив с общим счетом 7:1.

За последние 5 матчей на счету "Лиона" 4 победы и одно поражение. Сперва они на выезде одержали очень важную победу против "Ниццы" – 2:0, а затем провели ответный матч против вышеупомянутого "ФКСБ", который выиграли со счетом 4:0. После этого они смогли вырвать победу в чемпионате против "Гавра" (4:2). А вот в следующем матче они уступили "Страсбургу" со счетом 2:4. Ну, а в последнем матче они одержали волевую победу против "Лилля" (2:1). Так что к встрече с "МЮ" французы подходят с приподнятыми настроением.

Новости "Манчестер Юнайтед"

Что касается подопечных Рубена Аморима, то у них дела... идут. Как-то, но идут. Лига Европы остается их единственным шансом на спасение сезона, ведь в АПЛ они занимают 13 место с 38 очками, поэтому никакие еврокубки в следующем сезоне им не светят. Разве что... разве что они выиграют Лигу Европы. Стоит заметить, что в ней они действительно впечатляют, ведь "МЮ" – единственная команда, которая еще не проигрывала в нынешнем розыгрыше Лиги Европы (6 побед и 4 ничьи). На стадии 1/8 финала они, например, одолели "Реал Сосьедад" с общим счетом 5:2.

Если принять во внимание последние 5 матчей "красных дьяволов", то можно насчитать 2 победы, 2 ничьи и одно поражение. Сначала вспомним домашнюю ничью (1:1) против "Арсенала", где "МЮ" могли даже побеждать, но вратарь гостей был против этого. Затем был ответный матч против вышеупомянутого "Сосьедада" – победа 4:1, хет-трик Бруну Фернандеша, отличный день для англичан. После этого команда Аморима разобралась в гостях с бедным "Лестером" (3:0). В следующем же матче они минимально (0:1) проиграли "Ноттингем Форест", а затем расписали нулевую ничью в дерби против "Манчестер Сити". Теперь же их ждет поездка во Францию.

Личные встречи

19.07.23 ТМ "Манчестер Юнайтед" – "Лион" 1:0

04.03.08 ЛЧ "Манчестер Юнайтед" – "Лион" 1:0

20.02.08 ЛЧ "Лион" – "Манчестер Юнайтед" 1:1

23.11.04 ЛЧ "Манчестер Юнайтед" – "Лион" 2:1

15.09.04 ЛЧ "Лион" – "Манчестер Юнайтед" 2:2

Цифры и факты

"Лион" не одержал ни одной победы в четырех матчах против "Манчестер Юнайтед" в крупных европейских турнирах;

"Манчестер Юнайтед" проиграл лишь один из последних 21 матча в Лиге Европы УЕФА;

В десяти из последних одиннадцати матчей "Лиона" во всех турнирах было забито более 2.5 голов;

В пяти из последних семи матчей в Лиге Европы с участием "Лиона" было забито не менее трех голов;

"Лион" забивал не менее двух голов в каждом из последних шести домашних матчей во всех турнирах;

В четырех из последних шести матчей "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы было забито не менее трех голов.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Лиона" этот матч пропустят Эрнест Нуама и Малик Фофана.

У "Манчестер Юнайтед" же целый ряд травмированных игроков. Рубен Аморим не сможет рассчитывать на Лисандро Мартинеса, Джонни Эванса, Амада Диалло и Айдена Гевена. Также под вопросом участие Кобби Мейну и Матейса де Лигта.

"Лион", 4-2-3-1: Перри – Мейтленд-Найлс, Мата, Ниакате, Винисиус – Тессманн, Матич – Шерки, Толиссо, Альмада – Микаутадзе

"Манчестер Юнайтед", 3-4-2-1: Онана – Йоро, Магваер, Мазрави – Далот, Каземиро, Угарте, Доргу – Гарначо, Фернандеш – Гойлунд.

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Ставки и коэффициенты на матч

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Прогноз на матч между "Лионом" и "Манчестер Юнайтед" от UA-Футбол

Обе забьют. "Лион" находится в лучшей форме на данный момент и особенно хорошо выступает дома, впрочем, команда Фонсеки порой выглядит уязвимой в обороне. В то же время "Юнайтед" имеет положительный опыт в Лиге Европы в этом сезоне, поэтому, они точно захотят избежать поражения, чтобы не создать себе лишних проблем перед вторым матчем.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.