Лига Европы, 1/4 финала

Лондон, Тоттенхэм Хотспур Стэдиум

Тоттенхэм – Айнтрахт 22:00

Трансляция – Megogо Football 2

Тоттенхэм

Лига Европы – шанс для "Тоттенхэма" не только исправить сезон, но и взять первый европейский турнир за более чем 40 лет. 14-е место в АПЛ даже при серьезной конкуренции – все равно безусловный провал. Продвинутые метрики немного сглаживают картину, и говорят о том, что по игре они 11-е в лиге. Испортили кампанию эпидемия травм и авантюрный стиль Постекоглу, который на второй год стал открытой книгой для оппонентов.

Выступления в АПЛ не служат показательный примером, ведь команда давно утратила реальную мотивацию. В ЛЕ картина куда приятнее. Финишировали в топ-8 в общем раунде благодаря победам над "Хоффенхаймом" (2:3) и шведским "Эльфсборгом" (3:0) в последних двух турах. А в 1/8 был пройден АЗ благодаря победе в ответной игре (3:1) после минимального фиаско в Нидерландах (1:0).

У "шпор" есть проблемы в центре обороны: недоступен зимний новичок Кевин Данзо, плюс с травмой крестов вылетел Раду Драгушин. Так что Ван де Вен ожидается с первых минут, несмотря на недавнее повреждение, от которого он едва оправился. Также в лазарете Деян Кулусевски. Вернеру не хватило места в заявке на турнир, так что с лавки стоит ждать разве что Ришарлисона. Бразилец тоже едва восстановился.

Айнтрахт

"Айнтрахт" заметно сдал после продажи Омара Мармуша в зимнее трансферное окно, и главный тренер Дино Топмюллер все еще в поисках баланса. Последний эксперимент сработал неплохо. В 1/8 финала против "Аякса" "орлы" неожиданно перестроились на 4-2-3-1 и разорвали соперника на флангах в транзитных эпизодах.

Другое дело, что одному из лидеров Экитике без поддержки партнера по атаке бывает грустно. Француз забил всего один гол в 6 последних встречах. Кнауфф имел с ним неплохую связку, но инсайд выбыл с травмой голеностопа. Теперь в "группе поддержки" – Марио Гётце и номинальный опорник Ларссон, действующий на позиции десятки.

Главная потеря "орлов" – травма капитана Кевина Траппа. Его в воротах достойно подменял Кауан Сантос. Бразилец куда увереннее играет ногами и выходит из ворот, но на линии Траппу не ровня. В атаке будет не хватать быстрого Кнауффа и Элье Ваи, последний впрочем выглядел инородным телом после трансфера. Также в лазарете универсал обороны Чендлер. Хейлунд и Дина Эбимбе не зарегистрированы.

Ориентировочные составы

Тоттенхэм: Викарио – Порро, Ромеро, Ван де Вен, Удоджи – Бергвалль, Мэддисон, Бентанкур – Джонсон, Соланке, Сон

Айнтрахт: Сантос – Кристенсен, Кох, Теат, Браун – Схири, Тута – Гётце, Ларссон, Баойя – Экитике

Ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч Тоттенхэм – Айнтрахт от UA-Футбол

По всем оборонительным метрикам "Айнтрахт" – железный середняк в Бундеслиге. Команду долго тащил Трапп, но капитан недоступен. Про высокую линию обороны "Тоттенхэма" все тоже знают. "Орлы" даже без Мармуша остаются одной из опаснейших команд Бундеслиги в контратаках, так что голы ожидаются с обеих сторон. Ставка: обе забьют + тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.61.