Рейнджерс - Атлетик. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 10.04.2025

Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч

10 апреля. 22:00. Глазго. "Айброкс"

Главный судья: Иштван Ковач (Румыния)

Трансляция: MEGOGO Футбол 3

В первой игре 1/4 финала Лиги Европы "Атлетик" из Бильбао посетит Глазго, где сыграет с местным "Рейнджерс". А победитель этой пары попадет в полуфинале, где встретится с "Лионом" или "Манчестер Юнайтед".

Новости "Рейнджерс"

Подопечные Барри Фергюсона находятся сейчас не в идеальной форме. Его команда победила в трех матчах из последних пяти поединков во всех турнирах. Перед последним туром основного этапа в чемпионате Шотландии "Рейнджерс" набрал 65 очков и находится на втором месте в турнирной таблице, отставая от "Селтика" аж на 13 зачетных пунктов. Такой отрыв ставит под сомнение амбиции "рейнджеров" на потенциальную победу в местной Премьер-лиге впервые за четыре года.

Несмотря на проблемы, которые возникают у команды в течение этого сезона, им удалось выйти в четвертьфинал Лиги Европы, обыграв в предыдущем раунде "Фенербахче" Жозе Моуринью в драматической серии послематчевых пенальти.

После этого триумфа "Рейнджерс" одержал две выездные победы подряд в чемпионате, одолев сперва в дерби "Селтик" (2:3), а затем обыграв в сумасшедшем матче "Данди", который закончился со счетом 4:3 в пользу "светло-синих". Последняя игра команды Барри Фергюсона закончилась домашним поражением от "Хиберниана" (0:2).

Новости "Атлетика"

У команды Эрнесто Вальверде результаты в последних пяти матчах во всех турнирах не выглядят намного лучше, чем у их следующих соперников, однако баски не проиграли ни разу за этот период (две победы и три ничьи).

После поражения от "Ромы" (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы "красно-белые" взяли реванш дома, обыграв команду Артема Довбика со счетом 3:1 и прошли в следующую стадию соревнований. Напомним, что "львы" завершили основной этап лиги на втором месте, набрав такое же количество очков, как и финишировавший первым "Лацио".

В других матчах матчах, которые были сыграны в рамках чемпионата Испании, "Атлетик" сыграл вничью с "Мальоркой" (1:1) и одержал минимальную выездную победу над "Севильей" (0:1). Последние два матча Ла Лиги против "Осасуны" и "Вильярреала" команда из Бильбао закончила с идентичным счетом — 0:0.

Цифры и факты

В каждом из последних 9 матчей с участием "Рейнджерс" во всех турнирах было забито как минимум 2 гола;

В этом сезоне в "Атлетик" провел 4 "сухих" матча в 10 поединках в Лиге Европы;

Обе команды впервые сыграют между собой.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В следующем матче "Рейнджерс" не поможет дисквалифицированный Джон Суттар и Мохамед Диоманде из-за перебора желтых карточек. Ожидается, что Робин Преппер сыграет в центре обороны. Также добавим, что Нерайшо Касанвирьо до сих пор восстанавливается от серьезной травмы.

Эрнесто Вальверде надеется, что Айтор Паредес будет доступен для выбора на матч против "Рейнджерс". Но ему вряд ли поможет Йерай Альварес и Иньиго Руис де Галаррета. Их участие в этом поединке остается под вопросом. Из-за травмы икроножной мышцы Юри Берчиче не отправился вместе с командой в Глазго.

"Рейнджерс", 3-4-2-2: Батленд — Балогун, Преппер, Таверньер — Жефте, Баррон, Раскин, Стерлинг — Черны, Байрами — Дессерс

"Атлетик", 4-2-3-1: Агирресабала — Бойро, Вивиан, Нуньес, Де Маркос — Прадос, Хаурехисар — Н. Уильямс, Гомес, И. Уильямс — Гурусета

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Ставки и коэффициенты на матч

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Прогноз на матч между "Рейнджерс" и "Атлетиком" от UA-Футбол

ОЗ — 1,78. Последние результаты обеих команд свидетельствуют об определенной нестабильности. Несмотря на то, что "Рейнджерс" играет дома, номинальным фаворитом в этой игре, по мнению букмекеров, считается "Атлетик". Но тем не менее, им будет нелегко одержать победу ввиду того, что местная публика станет важным фактором в этом противостоянии. Мы ожидаем, что "Рейнджерс" и "Атлетик" покажут яркий футбол, поэтому считаем, что обе команды забьют.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.