Лига Европы, 1/4 финала. 2-я игра

Франкфурт, Дойче Банк Арена

Тоттенхэм – Айнтрахт 22:00

Первая игра – 1:1

Трансляция – Megogo

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Айнтрахт

"Айнтрахт" заметно сдал после продажи Омара Мармуша в зимнее трансферное окно, и главный тренер Дино Топмюллер все еще в поисках новой игры. В 1/8 финала против "Аякса" "орлы" неожиданно перестроились на 4-2-3-1 и разорвали соперника на флангах в транзитных эпизодах. С тех пор схема закрепилась, хотя и с ней коуч гибок – сразу несколько игроков появляются на разных позициях и в разных ролях.

Так ЦЗ Теат в больших матчах играет на фланге защиты, а фуллбек/латераль Браун играет вингера, опорник Ларссон иногда появляется в роли прессинг-десятки. Хотя "шпор" в первой игре прессинговать боялись, потому швед вышел играть шестерку. Экитике снова стал забивать – после гола в контратаке против "шпор" француз в соло разорвал "Хайденхайм" (гол+ассист+предассист).

Главная потеря "орлов" – травма капитана Кевина Траппа. Его в воротах достойно подменял Кауан Сантос. Бразилец куда увереннее играет ногами и выходит из ворот, и выдал блестящую игру в Лондоне. В атаке будет не хватать быстрого Кнауффа, который стал важным игроком после перехода на 4-2-3-1. Хейлунд и Дина Эбимбе не зарегистрированы. Вернулись после травм Элье Ваи и Джан Узун.

Тоттенхэм

Лига Европы – шанс для "Тоттенхэма" не только исправить сезон и взять путёвку в ЛЧ, но и взять первый европейский турнир за более чем 40 лет. В АПЛ – безусловный провал и безнадежная 15-я позиция. Продвинутые метрики немного сглаживают картину, и говорят о том, что по игре они 11-е в лиге. Испортили кампанию эпидемия травм и авантюрный стиль Постекоглу, который на второй год стал открытой книгой для оппонентов.

Выступления в АПЛ не служат показательный примером, ведь команда давно утратила реальную мотивацию. В ЛЕ картина куда приятнее. Финишировали в топ-8 в общем раунде благодаря победам над "Хоффенхаймом" (2:3) и шведским "Эльфсборгом" (3:0) в последних двух турах. А в 1/8 был пройден АЗ благодаря победе в ответной игре (3:1) после минимального фиаско в Нидерландах (1:0).

У "шпор" есть проблемы в центре обороны: недоступен зимний новичок Кевин Данзо, плюс с травмой крестов вылетел Раду Драгушин. Из плюсов – вернулись Ван де Вен и Деян Кулусевски. Креатива последнего серьезно не хватало в первой игре, ведь Мэддисона накрывали всеми силами. Но главная проблема – кондиции Сона. У капитана небольшое повреждение, и по нему решение будет приниматься в последний момент.

Ориентировочные составы

Айнтрахт: Сантос – Кристенсен, Кох, Тута, Теат– Схири, Ларссон – Баойя, Гётце, Браун– Экитике

Тоттенхэм: Викарио – Порро, Ромеро, Ван де Вен, Удоджи – Бергвалль, Мэддисон, Бентанкур – Джонсон, Соланке, Сон

Ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч Айнтрахт – Тоттенхэм от UA-Футбол

Второй тайм игры в Лондоне показал, что "шпоры" могут серьёзно прижать соперника и на время оставлять их без контригры. "Орлы", одновременно, показали, что готовы работать под серьезным давлением и все равно держать оборону. С Соном под вопросом и при поддержке домашних трибун уже немцы выступят в роли символичного, но фаворита. Ставка: проход "Айнтрахта" с коэффициентом 1.81.