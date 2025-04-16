Лацио - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 17.04.2025

Первый матч четвертьфинала Лиги Европы между "Лацио" и "Буде-Глимт" завершился уверенной победой норвежцев со счетом 2:0. На самом деле, команда могла забивать и больше. Итальянцам еще в определенной степени повезло, что удалось накивать пятки всего с -2. Интрига ответной игры - удастся ли им все перевернуть в Риме.

Лига Европы. 1/4 финала

17.04.2025. Стадио Олимпико (Рим)

Главный арбитр: Д. Зиберт (Германия)

Лацио - Буде-Глимт. 22:00

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 4

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Лацио

Откровенно говоря, "Лацио" относится к Лиге Европы чуть ли не кое-как. Полурезервные стартовые составы, отчасти недостаточная концентрация... Правда, Этап Лиги итальянцы преодолели очень легко. Более того, забрали первое место. Возможно, именно этот факт их несколько расслабил во время выступлений в плей-офф? В 1/8 финала едва справились с "Викторией" Пльзень (2:1 и 1:1). А что это была за игра с "Буде-Глимт" в Норвегии? За такое нужно серьезно хейтить.

Словом, как следствие - за последние 4 матча еврокубка "Лацио" победил лишь однажды. Хотя, ситуация в целом - такая же. За последние 7 поединков только 1 победила. К тому же, за этот период времени команда не может забить более одного мяча за игру.

В Серии А пока у римлян шестое место. Остаются шансы на бронзу, но для этого нужно будет очень серьезно постараться. Плотность достаточная - можно упасть и на девятую строчку.

Продолжают восстанавливаться от травм Патрик и Тавареш. А оборонец Пеллегрини на Лигу Европы не заявлен.

Буде-Глимт

14 очков в Этапе Лиги, проход в плей-офф "Твенте" и "Олимпиакоса", победа в первом матче "Лацио" - великолепное выступление норвежской команды в Лиге Европы. Какой задор и желание продемонстрировал "Буде-Глимт" неделю назад! Создать столько моментов против шестой команды Италии - очень круто. А ехать в Рим с преимуществом в 2 мяча - вообще топ.

Так же хорошо идут дела в чемпионате. Правда, в Норвегии сезон только начался. 2 матча - 2 победы. Кстати, для подготовки команды к четвертьфиналу ЛЕ перенесли игру лиги. То есть "Буде-Глимт" имел полноценную неделю подготовки.

Норвежский коллектив победил в последних четырех поединках подряд, не пропустив ни одного гола. Прекрасная форма дает надежды на исторический выход в полуфинал еврокубка. Такого еще в их истории не было.

Травмы не позволят сыграть в Риме для Басси, Ветти и Скейде. Под вопросом из-за тех же проблем Кьер и Аукленд.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи Лацио:

13.04. Лацио - Рома 1:1 (Серия А)

10.04. Буде-Глимт - Лацио 2:0 (Лига Европы)

06.04. Аталанта - Лацио 0:1 (Серия А)

Последние 3 встречи Буде-Глимт:

10.04. Буде-Глимт - Лацио 2:0 (Лига Европы)

05.04. Буде-Глимт - Хам-Кам 3:0 (Элитсериен)

30.03. Брюне - Буде-Глимт 0:1 (Элитсериен)

Последние очные встречи:

10.04. Буде-Глимт - Лацио 2:0 (Лига Европы)

Ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч Лацио - Буде-Глимт от UA-Футбол

Хочется, чтобы "Буде-Глимт" таки осуществил этот исторический выход в полуфинал. И у них есть все шансы для этого. Ставим на их проход за коф. 1,55. Тем более, игра "Лацио" не может нас убедить в гарантированном камбэке.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша