Манчестер Юнайтед – Лион. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 17.04.2025

Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч

17 апреля. 22:00. Манчестер. "Олд Траффорд"

Главный судья: Сандро Шерер (Швейцария)

Трансляция: Megogo Football 1

Через неделю после зрелищной ничьей (2:2) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы во Франции "Манчестер Юнайтед" и "Лион" снова сойдутся между собой, но на этот раз уже на "Олд Траффорд". Победитель этой дуэли встретится в полуфинале с победителем пары "Рейнджерс" - "Атлетик Бильбао".

Новости "Манчестер Юнайтед"

После словесной перепалки с Неманей Матичем накануне первого поединка, Андре Онана не слишком опроверг заявления серба о том, что он является одним из худших вратарей в истории "Манчестер Юнайтед", ведь именно его ошибки привели к двум пропущенным мячам, которые позволили "Лиону" спасти ничью в компенсированное время.

Свой следующий матч "Ман Юнайтед" провел в АПЛ против "Ньюкасла", и на этот поединок Рубен Аморим оставил Онана вне заявки. Впрочем, выход Алтая Баиндира в старте, мягко говоря, не помог "красным дьяволам" – они потерпели разгромное поражение со счетом 1:4.

Если вспомнить последние 5 матчей "МЮ" во всех турнирах, то там лишь 1 победа над бедным "Лестером" (3:0). В следующем же матче они минимально (0:1) проиграли "Ноттингем Форест", а затем расписали нулевую ничью в дерби против "Манчестер Сити". Ну а после этого были вышеупомянутые матчи с "Лионом" и "Ньюкаслом". Сейчас подопечные Аморима занимают 14-е место в АПЛ с 38 очками, поэтому победа в Лиге Европы остается их единственным шансом на спасение сезона, а также квалификацию в еврокубки на следующий год.

Новости "Лиона"

После того, как "Лион" вырвал ничью в первом матче, команда Паулу Фонсеки сохраняет шансы выиграть первый большой европейский трофей в истории и выйти в первый полуфинал еврокубков со времен Лиги чемпионов 2019/20.

Между двумя встречами с "МЮ" "Лион" сыграл с "Осером" в рамках Лиги 1. Голы Шерки, Микаутадзе и Ляказетта принесли команде Фонсеки победу 3:1 на выезде. Они продолжают удерживать 4-е место в турнирной таблице чемпионата Франции и сократили отставание от "Марселя", который идет третьим (последнее автоматическое место в ЛЧ), до одного очка.

Если взять во внимание последние пять матчей "Лиона" во всех турнирах, то мы увидим то, как они вырвали победу в чемпионате против "Гавра" (4:2), а затем с аналогичным счетом уступили "Страсбургу". Однако в следующем матче исправились и добыли волевую победу против "Лилля" (2:1). После этого были вышеупомянутые "МЮ" и "Осер". Что касается игры на "Олд Траффорд", то "Лион" приедет туда с серией из 12 выездных матчей в Лиге Европы без поражений (9 побед, 3 ничьи), однако французский клуб уже дважды бывал в гостях у "МЮ" и оба раза проигрывал – 1:2 в ноябре 2004-го и 0:1 в марте 2008-го. Возможно, на этот раз удастся лучше?

Личные встречи

10.04.25 ЛЕ "Лион" – "Манчестер Юнайтед" 2:2

04.03.08 ЛЧ "Манчестер Юнайтед" – "Лион" 1:0

20.02.08 ЛЧ "Лион" – "Манчестер Юнайтед" 1:1

23.11.04 ЛЧ "Манчестер Юнайтед" – "Лион" 2:1

15.09.04 ЛЧ "Лион" – "Манчестер Юнайтед" 2:2

Цифры и факты

"Манчестер Юнайтед" не сумел сохранить свои ворота "сухими" в 12 из последних 13 домашних матчей во всех турнирах;

В восьми из последних 11 матчей "Юнайтед" во всех соревнованиях отмечались обе команды;

В четырех из пяти последних домашних поединков "Юнайтед" в Лиге Европы забивали обе команды;

В девяти из последних 11 матчей "Лиона" во всех турнирах забивали обе команды;

"Лион" не сумел сохранить ворота нетронутыми в четырех из пяти последних выездных матчей Лиги Европы, однако забивал в каждом из них.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Манчестер Юнайтед" целый ряд травмированных игроков. Рубен Аморим не сможет рассчитывать на Лисандро Мартинеса, Амада Диалло, Матейса де Лигта, Джонни Эванса, Джошуа Зиркзе, Тоби Кольера и Айдена Хевена.

У "Лиона" же этот матч пропустит Эрнест Нуама.

"Манчестер Юнайтед", 3-4-2-1: Онана – Йоро, Магваер, Мазрави – Далот, Угарте, Каземиро, Доргу – Гарначо, Фернандеш – Хойлунд

"Лион", 4-2-3-1: Перри – Мейтленд-Найлс, Мата, Ниакате, Тальяфико – Тессманн, Верету – Шерки, Толиссо, Альмада – Микаутадзе

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Ставки и коэффициенты на матч

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Прогноз на матч между "Манчестер Юнайтед" и "Лионом" от UA-Футбол

Обе забьют. Ничья в первом матче оставляет оба коллектива в игре. "Манчестер Юнайтед" должен бросить все силы на эту игру, ведь от нее зависит не только весь текущий сезон, но и следующий. "Лион" же на эмоциях от спасения в первом матче и понимании того, что против команды Аморима можно и нужно играть, попытается наконец добыть свою первую победу над "МЮ" в истории.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.