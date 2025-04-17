Атлетик - Рейнджерс. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 17.04.2025

Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч

17 апреля. 22:00. Бильбао. "Сан-Мамес"

Главный судья: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина)

Трансляция: MEGOGO Футбол 5

В первом четвертьфинальном матче Лиги Европы, что состоялся неделю назад в Глазго, "Атлетик" и "Рейнджерс" не забивали голов, поэтому все решится в поединке в Бильбао, который обещает быть очень интересным.

Новости "Атлетика"

Подопечные Эрнесто Вальверде не проигрывают семь матчей подряд во всех турнирах, однако за это время баски одержали только три победы. Интересно, что в трех из четырех других игр была зафиксирована нулевая ничья. Нули мы также увидели и в первом матче между "Атлетиком" и "Рейнджерс" в четвертьфинале Лиги Европы, хотя игра была очень яркой.

После поражения от "Ромы" (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы "красно-белые" взяли реванш дома, сумев обыграть команду Артема Довбика со счетом 3:1 и пройти в следующую стадию соревнований. С тех пор баски и не проигрывают.

Они сыграли вничью с "Мальоркой" (1:1), "Осасуной" (0:0) и "Вильярреалом" (0:0) в чемпионате Испании. В последнем туре Ла Лиги они обыграли "Райо Вальекано" (3:1), а до этого еще была минимальная победа над "Севильей" (0:1).

Новости "Рейнджерс"

Шотландцы находятся сейчас не в лучшей форме. Команду Барри Фергюсона серьезно штормит, потому результаты вызывают серьезное беспокойство у их болельщиков, которые все равно продолжают верить в выход в полуфинал.

В последних пяти матчах во всех турнирах "Рейнджерс" одержал две победы, дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение в поединке против "Хиберниана" (0:2) в местной Премьер-лиге. До этого они одолели в дерби "Селтик" (2:3) и обыграли, не без проблем, одного из очевидных аутсайдеров чемпионата Шотландии — "Данди" (3:4).

После матча с "Атлетиком" (0:0) "рейнджеры" из Глазго спаслись на последних минутах в матче против "Абердина" (2:2), набрав одно очко, но интересным также является тот факт, что в каждом из этих поединков они играли в меньшинстве.

Цифры и факты

"Атлетик" выиграл каждый из 5 домашних матчей в Лиге Европы в этом сезоне;

На протяжении 8 матчей подряд "Атлетик" не проигрывает дома во всех турнирах;

"Рейнджерс" выиграл 6 из 7 последних выездных матчей во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В составе "Атлетика" перед этим матчем есть одна потеря. Юри Берчиче пропустит эту игру из-за травмы. Отметим, что участие Иньяки Уильямса все еще остается под вопросом, хотя ожидается, что он сможет выйти на поле.

Робин Преппер не поможет "Рейнджерс" в Бильбао из-за полученной красной карточки в первом матче против басков, а Дюжон Стерлинг не сыграет в этом поединке из-за повреждения, которое он получил во время той же игры. Также в их лазарете остается Нерайшо Касанвирьо, который восстанавливается от серьезной травмы.

"Атлетик", 4-2-3-1: Агирресабала — Бойро, Вивиан, Нуньес, Де Маркос — Руис де Галаррета, Хаурехисар — Н. Уильямс, Сансет, И. Уильямс — Гурусета

"Рейнджерс", 3-4-2-1: Келли — Балогун, Суттар, Таверньер — Жефте, Баррон, Раскин, Йылмаз — Черны, Диоманде — Дессерс

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Ставки и коэффициенты на матч

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Прогноз на матч между "Атлетиком" и "Рейнджерс" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1,66. Прошлый поединок между этими командами, возможно, пошел не по плану как для "Рейнджерс", так и для "Атлетика". Мы ожидаем, что подопечные Эрнесто Вальверде смогут справиться со своим соперником и станут ближе еще на один шаг к финалу, который может стать для них домашним. Надеемся, что обе команды припасли голы на этот матч, поэтому ожидаем, что их будет не менее трех.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.