Атлетик – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 01.05.2025

Лига Европы. 1/2 финала. Первый матч

1 мая. 22:00. Бильбао. "Сан-Мамес"

Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия)

Трансляция: Megogo Football 1

В рамках первого матча 1/2 финала Лиги Европы "Атлетик" будет принимать на своем поле "Манчестер Юнайтед". Оба коллектива мечтают попасть в финал, однако место получит только одна команда. Но какая?

Новости "Атлетика"

Это будет лишь третий еврокубковый полуфинал для "Атлетика", и хотя в 1977 и 2012 годах они проходили дальше, оба финала баски проиграли. Однако в этом году для подопечных Эрнесто Вальверде потенциальный выход в финал Лиги Европы станет очень особенным, ведь он пройдет на их домашнем стадионе – "Сан-Мамес".

Если посмотреть на результаты "Атлетика", то мы увидим, что за последние 5 матчей они одержали 3 победы, 1 ничью и 1 поражение. Все началось с противостояния с "Рейнджерс" в 1/4 финала Лиги Европы. В первом матче команды расписали нулевую ничью, но во втором "Атлетик" смог одержать домашнюю победу со счетом 2:0. Также стоит отметить, что между этими матчами была игра против "Райо Вальекано" в рамках Ла Лиги, где подопечные Вальверде одержали победу 3:1. Затем было то самое единственное поражение на этом отрезке – против мадридского "Реала" (0:1). Ну и в последнем матче баски обыграли "Лас-Пальмас" (1:0).

В целом у "Атлетика" все прекрасно. Они идут на четвертом месте в Ла Лиге и их шансы на квалификацию в Лигу чемпионов на следующий сезон очень высоки, но возможность выиграть трофей на родном стадионе – это нечто особенное. Однако на пути стоит "Манчестер Юнайтед".

Новости "Манчестер Юнайтед"

А вот что касается подопечных Рубена Аморима, то ситуация "или пан, или пропал". До завершения сезона АПЛ остается еще четыре тура, однако для "МЮ" этот турнир уже давно не имеет никакого значения. Для "красных дьяволов" существует только один турнир – Лига Европы, и одна цель – победа. Только она сможет спасти их сезон и подарить место в Лиге чемпионов.

Теперь относительно последних пяти матчей, здесь у "МЮ" в целом печальная ситуация. Да, конечно, четвертьфинал против "Лиона" был просто невероятным. Сначала команды сыграли во Франции 2:2, но затем была историческая ночь на "Олд Траффорд", где "МЮ" в конце концов вырвал победу в дополнительное время (5:4). Однако между этими матчами было разгромное поражение от "Ньюкасла" (1:4). А после второго матча с "Лионом" было поражение от "Вулверхэмптона" (0:1). И лишь гол Хойлунда на 90+6-й минуте спас подопечных Аморима от поражения против "Борнмута" (1:1). Теперь же они едут в гости к "Атлетику" в надежде успех.

Личные встречи

06.08.23 ТМ "Манчестер Юнайтед" – "Атлетик" 1:1

15.03.12 ЛЕ "Атлетик" – "Манчестер Юнайтед" 2:1

08.03.12 ЛЕ "Манчестер Юнайтед" – "Атлетик" 2:3

Цифры и факты

"Манчестер Юнайтед" остается непобежденным в Лиге Европы сезона 2024/25: семь побед и пять ничьих;

"Атлетик" победил во всех шести матчах Лиги Европы на "Сан-Мамесе" в этом сезоне;

"Манчестер Юнайтед" не сумел победить в семи из последних восьми выездных матчей во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Атлетика" этот матч пропустит Ойхан Сансет.

У "Манчестер Юнайтед" же травмированных игроков больше. Рубен Аморим не сможет рассчитывать на Лисандро Мартинеса, Айдена Гевена, Диогу Далота, Тоби Кольера и Джошуа Зиркзе.

"Атлетик", 4-2-3-1: Агирресабала – Де Маркос, Вивиан, Альварес, Берчичи – Хаурехисар, Руис де Галаррета – Н. Уильямс, Гомес, И. Уильямс – Саннади

"Манчестер Юнайтед", 3-4-2-1: Онана – Йоро, Магваер, Шоу – Мазрави, Каземиро, Угарте, Доргу – Гарначо, Фернандеш – Хойлунд.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Атлетик" – "Манчестер Юнайтед" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

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Прогноз на матч между "Атлетиком" и "Манчестер Юнайтед" от UA-Футбол

Победа "Атлетика". Да, "Манчестер Юнайтед" в АПЛ и "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы это кардинально разные команды. В Европе "красные дьяволы" играют намного успешнее. Но также можно сравнить их форму в домашних матчах и на выезде. В гостях подопечным Аморима играть очень тяжело. И вот здесь они едут к "Атлетику", у которого невероятная мотивация и отличная статистика на домашнем поле, поэтому баски имеют все шансы получить преимущество перед ответным матчем в Англии.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.