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Тоттенхэм – Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 01.05.2025
Уверена победа фаворита или чудо от андердога?
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Европы
1/2 финала, первый матч
1 мая, 22:00. "Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)
Главный арбитр: Хосе Мария Санчес (Испания)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 3
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Переходим к решающим матчам в Лиге Европы. "Тоттенхэм" уже даже не старается в АПЛ и надеется именно на этот турнир. Букмекеры сегодня предпочитают лондонцев, а "Буде-Глимт" они записали в андердоги. Или все-таки смогут удивить английскую команду представители Заполярья?
Новости Тоттенхэма (Лондон, Англия)
В прошлом раунде Лиги Европы "шпоры" прошли "Айнтрахт" Франкфурт. Хоть и в первом, лондонском матче была зафиксирована ничья, однако все же с преимуществом подопечных Постекоглу в самой игре. А уже в Германии гол с пенальти от Соланке вывел "Тоттенхэм" в четверку сильнейших команд турнира.
Параллельно… "шпоры" проиграли три последних матча в АПЛ. В общей сложности за последние шесть поединков лондонцы заработали три очка – однажды победили последнюю команду чемпионата "Саутгемптон". У "Тоттенхэма" похожая ситуация, как у "Манчестер Юнайтед": внутреннее первенство уже неинтересно, а вот в Лиге Европы можно зацепиться за титул и соответственно за путевку в Лигу чемпионов. Сейчас "шпоры" в АПЛ идут на 16 месте. Ниже только "Вест Хэм" и зона вылета.
Кадры хозяев
Последние четыре матча пропустил Сон, не сыграет он и сегодня. Также в лазарете находится и Дрегушин. Кроме них еще четыре представителя команды, среди которых Вернер, Регилон, Кински и Форстер, не заявлены на Лигу Европы. Однако и в других турнирах они все равно не играют.
Новости Буде-Глимт (Буде, Норвегия)
Безумный предыдущий раунд был для команды Кнутсена. Они играли против "Лацио". Как это и подобает "Глимту", в домашнем поединке они уверенно победили – со счетом 2:0. В Риме за 90+ минут основного времени "Лацио" нанес по воротам соперника 26 ударов. И все же сумел забить второй гол на 90+3 минуте. В овертайме коллективы еще раз обменялись голами, а в серии пенальти уже сильнее оказались норвежцы.
Последние два матча во внутренних турнирах "Буде-Глимт" выиграл. Сначала прошел "Юнкерн" в Кубке Норвегии, затем разгромил еще и КФУМ. Но не слишком много говорят эти названия команд, не правда ли? Сейчас в чемпионате "Глимт" идет на третьем месте на расстоянии трех очков от лидера. Однако с двумя матчами в запасе. Розыгрыш только начался, ведь в Норвегии система весна-осень, поэтому текущую позицию не очень стоит учитывать.
Кадры гостей
Три важные потери у команды тянутся еще из Рима. Из-за дисквалификации сегодня не сыграют Берг, Эвьен и Гелмерсен. Первые двое получили желтые, а третий был удален. Также Ветти находится в лазарете, а главный защитник Бйортфут и нападающий Блумберг – под вопросом.
Последние пять матчей Тоттенхэма и Буде-Глимта
Последние пять встреч хозяев
- 27.04. Ливерпуль – Тоттенхэм 5:1 (ЛЕ)
- 21.04. Тоттенхэм – Ноттингем Форест 1:2 (АПЛ)
- 17.04. Айнтрахт Ф – Тоттенхэм 0:1 (ЛЕ)
- 13.04. Вулверхэмптон – Тоттенхэм 4:2 (АПЛ)
- 10.04. Тоттенхэм – Айнтрахт Ф 1:1 (ЛЕ)
Последние пять встреч гостей
- 27.04. Буде-Глимт – КФУМ 3:0 (Элитсериен)
- 24.04. Юнкерн – Буде-Глимт 1:5 (Кубок Норвегии)
- 21.04. Молде – Буде-Глимт 2:2 (Элитсериен)
- 17.04. Лацио – Буде-Глимт 3:1 (пен. 2:3) (ЛЕ)
- 10.04. Буде-Глимт – Лацио 2:0 (ЛЕ)
Личные встречи между командами
Это будет дебютный очный поединок "шпор" и "Глимта".
Ставки и коэффициенты на матч Тоттенхэм – Буде-Глимт
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Прогноз матча Тоттенхэм – Буде-Глимт от UA-Football
Да, норвежцы традиционно хорошо играют дома, но соответственно традиционно не очень играют в гостях. Особенно это будет касаться Лондона. Играли они уже в столице Англии однажды: уступили “Арсеналу” со счетом 0:3. А за три матча против команд АПЛ даже ничью еще не получили. А с такими потерями, как сейчас в Буде-Глимт, то и подавно. Прогноз: "Тоттенхэм" победит с форой -1,5 (Кф 1,84).
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