Тоттенхэм – Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 01.05.2025

Лига Европы

1/2 финала, первый матч

1 мая, 22:00. "Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Хосе Мария Санчес (Испания)

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Переходим к решающим матчам в Лиге Европы. "Тоттенхэм" уже даже не старается в АПЛ и надеется именно на этот турнир. Букмекеры сегодня предпочитают лондонцев, а "Буде-Глимт" они записали в андердоги. Или все-таки смогут удивить английскую команду представители Заполярья?

Новости Тоттенхэма (Лондон, Англия)

В прошлом раунде Лиги Европы "шпоры" прошли "Айнтрахт" Франкфурт. Хоть и в первом, лондонском матче была зафиксирована ничья, однако все же с преимуществом подопечных Постекоглу в самой игре. А уже в Германии гол с пенальти от Соланке вывел "Тоттенхэм" в четверку сильнейших команд турнира.

Параллельно… "шпоры" проиграли три последних матча в АПЛ. В общей сложности за последние шесть поединков лондонцы заработали три очка – однажды победили последнюю команду чемпионата "Саутгемптон". У "Тоттенхэма" похожая ситуация, как у "Манчестер Юнайтед": внутреннее первенство уже неинтересно, а вот в Лиге Европы можно зацепиться за титул и соответственно за путевку в Лигу чемпионов. Сейчас "шпоры" в АПЛ идут на 16 месте. Ниже только "Вест Хэм" и зона вылета.

Кадры хозяев

Последние четыре матча пропустил Сон, не сыграет он и сегодня. Также в лазарете находится и Дрегушин. Кроме них еще четыре представителя команды, среди которых Вернер, Регилон, Кински и Форстер, не заявлены на Лигу Европы. Однако и в других турнирах они все равно не играют.

Новости Буде-Глимт (Буде, Норвегия)

Безумный предыдущий раунд был для команды Кнутсена. Они играли против "Лацио". Как это и подобает "Глимту", в домашнем поединке они уверенно победили – со счетом 2:0. В Риме за 90+ минут основного времени "Лацио" нанес по воротам соперника 26 ударов. И все же сумел забить второй гол на 90+3 минуте. В овертайме коллективы еще раз обменялись голами, а в серии пенальти уже сильнее оказались норвежцы.

Последние два матча во внутренних турнирах "Буде-Глимт" выиграл. Сначала прошел "Юнкерн" в Кубке Норвегии, затем разгромил еще и КФУМ. Но не слишком много говорят эти названия команд, не правда ли? Сейчас в чемпионате "Глимт" идет на третьем месте на расстоянии трех очков от лидера. Однако с двумя матчами в запасе. Розыгрыш только начался, ведь в Норвегии система весна-осень, поэтому текущую позицию не очень стоит учитывать.

Кадры гостей

Три важные потери у команды тянутся еще из Рима. Из-за дисквалификации сегодня не сыграют Берг, Эвьен и Гелмерсен. Первые двое получили желтые, а третий был удален. Также Ветти находится в лазарете, а главный защитник Бйортфут и нападающий Блумберг – под вопросом.

Последние пять матчей Тоттенхэма и Буде-Глимта

Последние пять встреч хозяев

27.04. Ливерпуль – Тоттенхэм 5:1 (ЛЕ)

21.04. Тоттенхэм – Ноттингем Форест 1:2 (АПЛ)

17.04. Айнтрахт Ф – Тоттенхэм 0:1 (ЛЕ)

13.04. Вулверхэмптон – Тоттенхэм 4:2 (АПЛ)

10.04. Тоттенхэм – Айнтрахт Ф 1:1 (ЛЕ)

Последние пять встреч гостей

27.04. Буде-Глимт – КФУМ 3:0 (Элитсериен)

24.04. Юнкерн – Буде-Глимт 1:5 (Кубок Норвегии)

21.04. Молде – Буде-Глимт 2:2 (Элитсериен)

17.04. Лацио – Буде-Глимт 3:1 (пен. 2:3) (ЛЕ)

10.04. Буде-Глимт – Лацио 2:0 (ЛЕ)

Личные встречи между командами

Это будет дебютный очный поединок "шпор" и "Глимта".

Ставки и коэффициенты на матч Тоттенхэм – Буде-Глимт

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Прогноз матча Тоттенхэм – Буде-Глимт от UA-Football