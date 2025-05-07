Буде-Глимт – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 08.05.2025

Лига Европы, 1/2 финала

Ответный матч (результат первого поединка 3:1)

Главный арбитр: Маурицио Мариани (Италия)

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"Шпоры" пытаются ухватиться за этот последний шанс Лиги чемпионов всеми силами. В первом матче в Лондоне они забили норвежцам уже на первой минуте. На перерыв команды ушли со счетом 2:0, а на 61-й минуте на табло было уже 3:0. Лишь поздний гол одного из лидеров "Глимта" Салтнеса оставил подопечным Кнутсена шансы на финал. И не только теоретические, ведь их крепость с искусственным полем в Буде мало кому в этом сезоне была "по зубам".

Новости Буде-Глимт (Буде, Норвегия)

Первый полуфинал в истории клуба. И вы пропускаете на первой же минуте матча… Причин тому достаточно: действительно сильные соперники на прекрасном, атмосферном стадионе. Тем более мотивированы. Попали в логово к голодному зверю. Пусть и "Тоттенхэм" сейчас не лев или медведь, а скорее котик. Но все равно голоден. Как и результат – практически разгром норвежцев. Три удара от “Буде” за матч, один в створ. Благо для "Глимта", что этот единственный меткий выстрел стал голевым.

Матчей у подопечных Кнутсена в выходные не было, хотя и все в Элитсериене играли как обычно. Регламент у норвежцев предусматривает перенос поединков чемпионата ради еврокубков, как и было раньше в УПЛ. Поэтому на домашний матч "Буде-Глимт" будет полно сил. В последнем на этот момент поединке Элитсериану команда Кнутсена разгромила соперника со счетом 3:0. Сейчас они идут на четвертом месте в турнирной таблице, но... у них еще два матча в запасе по сравнению с первым "Бранном" (у него на пять очков больше).

Кадры хозяев

Сразу трое дисквалифицированных не играли в Лондоне. Эти ключевые игроки – Берг, Эвьен и Гелмерсен – теперь возвращаются. В лазарете основных футболистов нет. Только Скейде и Ветти там находятся, но они давно тренеру не помощь.

Новости Тоттенхэма (Лондон, Англия)

Английский финал в Лиге Европы все ближе. Обе команды-неудачники во внутреннем чемпионате могут не только выиграть трофей, но и стать шестым коллективом с АПЛ в следующем сезоне Лиги чемпионов. Более того, как и "Тоттенхэм", так и "Манчестер Юнайтед", забили своим соперникам по три мяча, пропустив всего один на двоих. Стоит отметить то, что "шпоры" создали очень много моментов у чужих ворот, однако в большинстве они мяч не контролировали. Вот такая игра на результат. И никто же не осудит, если он есть, не правда ли?

У подопечных Постекоглу был тяжелый вызов на выходных в рамках АПЛ. В соперниках – "Вест Хэм". Еще один сосед в турнирной таблице, от которого ожидали гораздо больше. Сразу восемь смен в стартовом составе произвел главный тренер. Только Викарио, Биссума и Ришарлисон появились с первых минут снова. В итоге вышла боевая ничья в лондонском дерби. Достаточно успешно проверил резерв Постекоглу в матче без турнирного значения. Сейчас они на 16 месте в АПЛ.

Кадры гостей

Автор гола в первом матче Мэддисон в Норвегии не сыграет из-за травмы. Также в лазарете Дрегушин и Бергвалль. Фостер, Кински, Регилон и Вернер в целом "на контракте" со "шпорами", но на Лигу Европы не заявлены.

Последние пять матчей Буде-Глимта и Тоттенхэма

Последние пять встреч хозяев

01.05. Тоттенхэм – Буде-Глимт 3:1 (ЛЕ)

27.04. Буде-Глимт – КФУМ 3:0 (Элитсериен)

24.04. Юнкерн – Буде-Глимт 1:5 (Кубок Норвегии)

21.04. Молде – Буде-Глимт 2:2 (Элитсериен)

17.04. Лацио – Буде-Глимт 3:1 (пен. 2:3) (ЛЕ)

Последние пять встреч гостей

04.05. Вест Хэм – Тоттенхэм 1:1 (АПЛ)

01.05. Тоттенхэм – Буде-Глимт 3:1 (ЛЕ)

27.04. Ливерпуль – Тоттенхэм 5:1 (ЛЕ)

21.04. Тоттенхэм – Ноттингем Форест 1:2 (АПЛ)

17.04. Айнтрахт Ф – Тоттенхэм 0:1 (ЛЕ)

Личные встречи между командами

Лишь однажды играли коллективы между собой – в вышеупомянутом лондонском поединке недельной давности. Голы Джонсона и Мэддисона в первом тайме и Соланке с пенальти после перерыва создали комфортное преимущество для шпор. Однако на 83-й минуте Салтнес интригу в противостояние вернул.

Ставки и коэффициенты на матч Буде-Глимт – Тоттенхэм

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Прогноз на матч Буде-Глимт – Тоттенхэм от UA-Football

Почему вернул? Потому что в прошлом раунде Лиги Европы здесь, в Буде, "Лацио" проиграл со счетом 0:2. Еще раньше "Глимт" разгромил "Олимпиакос" 3:0. "Твенте", "Бешикташ", "Порту", "Маккаби Тель-Авив" также были побеждены. Только "Карабах" нашел противодействие искусственному полю. Далеко не факт, что этот антидот есть у подопечных Постекоглу. Однако у них есть другое – преимущество в два мяча. Его они постараются удержать. Прогноз: "Буде-Глимт" не проиграет (Кф 1,57).