Манчестер Юнайтед - Атлетик. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 08.05.2025

Лига Европы. 1/2 финала. Ответный матч

8 мая. 22:00. Манчестер. "Олд Траффорд"

Главный судья: Даниэль Зиберт (Германия)

Трансляция: Megogo Football 2

В рамках ответного матча 1/2 финала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" будет принимать на своем поле "Атлетик". Учитывая счет после первого матча (3:0 в пользу "МЮ"), у басков остаются лишь призрачные шансы на выход в финал, однако это футбол - чудеса иногда случаются.

Новости "Манчестер Юнайтед"

"Красные дьяволы" обеспечили себе комфортное преимущество после первого матча, одержав на "Сан-Мамесе" победу со счетом 3:0. Однако Рубен Аморим настаивает, что противостояние еще не завершено, в конце концов в одном матче возможно все. Впрочем, "МЮ" остаются непобедимыми в текущем розыгрыше Лиги Европы (8 побед и 5 ничьих) и могут стать лишь седьмой командой в истории турнира - и лишь второй из Англии после "Челси" (сезон 2018/19), которая дойдет до финала, не потерпев ни одного поражения.

Звучит впечатляюще, но если оценить хотя бы последние пять матчей "МЮ" во всех турнирах, то ситуация будет не такая положительная. Конечно, сначала мы вспомним сумасшедший ответный матч против "Лиона" в 1/4 финала Лиги Европы, где "МЮ" одержали победу со счетом 5:4, но после этого их ждали очередные страдания в АПЛ - поражение от "Вулверхэмптона" (0:1). И лишь гол Гойлунда на 90+6-й минуте спас подопечных Аморима от еще одного поражения, но на этот раз против "Борнмута" (1:1). Затем была вышеупомянутая победа над "Атлетиком", а в последнем матче они уступили "Брентфорду" со счетом 3:4, но это не так удивительно, учитывая, что Аморим выставил на этот матч самый молодой стартовый состав в истории "МЮ" в АПЛ.

Теперь же их ждет ответный матч против "Атлетика", где они попытаются официально закрепить свое намерение вернуться на "Сан-Мамес", где и пройдет финал Лиги Европы.

Новости "Атлетика"

Не такого результата ожидали баски в первом матче, но его уже не изменить. Теперь же им нужно надеяться на собственные силы и футбольное чудо, чтобы после поездки на "Олд Траффорд" вернуться домой в статусе финалиста Лиги Европы.

Однако форма подопечных Эрнесто Вальверде оставляет не так много оптимизма фанатам. Если принять во внимание последние пять матчей "Атлетика" во всех турнирах, то мы увидим 2 победы, 2 поражения и ничью. Сначала баски одержали победу в ответном матче 1/4 финала против "Рейнджерс" (2:0), но затем проиграли в чемпионате "Реалу" (0:1), однако уже в следующем матче они с аналогичным счетом обыграли "Лас-Пальмас". Затем случился тот самый разгром от "Юнайтед" в рамках первого полуфинала, а перед вылетом в Манчестер они успели сыграть вничью (0:0) с "Реал Сосьедадом", нанеся за весь матч три удара, из которых лишь один был в створ. Печальная статистика как для команды, которой нужно будет отыгрывать отставание в 3 гола.

"Атлетик" мечтал сыграть в финале ЛЕ на домашнем стадионе и они до сих пор имеют такой шанс, но теперь им придется творить историю на "Олд Траффорд", чтобы эти мечты стали реальностью.

Личные встречи

01.05.25 ЛЕ "Атлетик" - "Манчестер Юнайтед" 0:3

06.08.23 ТМ "Манчестер Юнайтед" - "Атлетик" 1:1

15.03.12 ЛЕ "Атлетик" - "Манчестер Юнайтед" 2:1

08.03.12 ЛЕ "Манчестер Юнайтед" - "Атлетик" 2:3

Цифры и факты

"Атлетик" не может выиграть на выезде уже в четырех матчах подряд во всех турнирах;

Баски не забили в трех из последних четырех поединков;

Все 133 команды, которые побеждали на выезде с разницей в 3+ голов в первом матче плей-офф Лиги Европы/Кубка УЕФА, проходили в следующий раунд;

"МЮ" выиграл пять последних домашних матчей в Лиге Европы.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Рубен Аморим не сможет рассчитывать на Лисандро Мартинеса, Диогу Далота, Тоби Кольера и Джошуа Зиркзе, тогда как Айден Гевена и Маттейс де Лигт под вопросом.

У "Атлетика" же этот матч из-за травм пропустят Ойхан Сансет, Иньяки и Нико Вильямсы. Дани Вивиан не сыграет из-за красной в первом матче.

"Манчестер Юнайтед", 3-4-2-1: Онана - Йоро, Магваер, Линделоф - Мазрави, Каземиро, Угарте, Доргу - Гарначо, Фернандеш - Гойлунд

"Атлетік", 4-2-3-1: Агирресабала - Де Маркос, Альварес, Паредес, Берчичи - Хаурехисар, Руис де Галаррета - Джало, Гомес, Беренгер - Саннади

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Ставки и коэффициенты на матч

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Прогноз на матч между и "Манчестер Юнайтед" и "Атлетиком" от UA-Футбол

ТБ(2.5). "Атлетику" нужно идти ва-банк, ведь отставание в три мяча почти не оставляет другого выбора. В то же время оборона "Юнайтед" не слишком надежна - только два "сухих" матча в последних девяти играх. Но несмотря на это, вряд ли "баски" смогут сотворить чудо на "Олд Траффорд", учитывая кадровые потери из-за травм и дисквалификаций. Кроме того, в последнее время "Атлетику" непросто даются выездные матчи. Подопечные Аморима же попытаются довести дело до конца, чтобы уверенно выйти в финал. Домашние трибуны и гений Бруну Фернандеша, безусловно, помогут им в этом.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.