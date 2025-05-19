Чисто английский финал. Кто больше заслуживает победу в Лиге Европы?

21-го мая 2025-го года состоится событие, которое болельщики футбола ждали весь сезон. На стадион "Сан-Мамес" в Бильбао состоится финал Лиги Европы. Примечательно то, что за трофей будут бороться два английских клуба – "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед". Обе команды провели ужасный сезон в рамках АПЛ, но при этом сумели проявить себя на европейской арене. В истории было не так много случаев, когда два коллектива из Англии встречались в финале Лиги Европы. Последним был матч в 2019 году, когда "Челси" разгромил "Арсенал" со счетом 4:1.

Путь к финалу

Первым делом стоит отметить групповой этап, который прошел весьма успешно для обеих команд. "Манчестер Юнайтед" занял третье место с 18 очками в активе, а следом на четвертой строчке расположился "Тоттенхэм" (17 баллов). Разница забитых и пропущенных практически идентична – 16:9 против 17:9 в пользу "шпор". Можно вечно спорить о соперниках, которые попадались на пути, но факт остается фактом – команды без особых проблем пробили себе путь в плей-офф Лиги Европы. И вот здесь уже начинается самое интересное, потому как финальные раунды всегда преподносят сюрпризы для болельщиков и самих клубов.

"Тоттенхэм" заполучил непростого соперника из Нидерландов. "АЗ Алкмар" дома минимально обыграл "шпор". И не придерешься, ведь все заслуженно и по делу. Постекоглу необходимо было что-то менять и в Англии переламывать ход матча. Так и случилось – гол в первом тайме прибавил уверенности, после чего последовал второй. Но гости не собирались сдаваться просто так и ответили 63- минуте. Постекоглу не собирался все сводить к дополнительному времени и серии пенальти, потому его подопечные выполнили установку тренера и закрыли вопрос – 3:1 победа "Тоттенхэма". Следующей ступенью был достойный соперник из Германии. И здесь "шпоры" снова неуверенно себя чувствовали. Дома сумели вытянуть ничью 1:1, а вот на выезде в относительно равной игре минимально одолели "Айнтрахт". Хотя по матчу хозяева выглядели куда интереснее, потому как Постекоглу отдал мяч и действовал вторым номером на контратаках. Команда, которая выбила "Лацио" – простые парни из Норвегии. "Буде-Глимт" не собирался сдаваться без боя, да и множество болельщиков верили в футбольную сказку. Но результат на табло – 5:1 по сумме двух противостояний.

Куда интереснее было у "Манчестер Юнайтед". Сразу на стадии 1/8 финала им попался "Реал Сосьедад". Учитывая игру "красных дьяволов" многие предрекали им вылет уже на ранней стадии плей-офф. Но у Аморима были другие планы – он сперва удержал ничью в Испании, а после дома разгромил "Реал Сосьедад" со счетом 4:1. Не без помощи удаления конечно, но результат на табло. Четвертьфинал, который будут обсуждать еще с десяток лет, если не больше. "Лион" дома чудом спасся в добавленное время и сравнял счет – 2:2 во Франции. Но самое интересное случилось в Англии. Первый тайм и "Манчестер Юнайтед" комфортно ведет в два мяча. Футболисты расслабляются и за семь минут "Лион" сравнивает счет. Французы под конец основного времени получают удаление, но это им не помешало забить два гола. И вот уже на 110-й минуте "красные дьяволы" летят 2:4. Но случается абсолютно невозможное и подопечные Аморима вырывают победу до серии пенальти. Несколько рекордов побито, так как команды забили пять голов в дополнительное время, так еще и два из них после 120-й минуты, чего не случалось еще в плей-офф Лиги Европы. После такого "Манчестер Юнайтед" был готов ко всему. "Атлетик" не смог устоять перед англичанами и по сумме двух игр проиграл разгромно со счетом 1:7.

Статистические показатели команд в Лиге Европы

Несмотря на всю критику, которая решится на Аморима и "Манчестер Юнайтед" нужно отдать должное. Да, в АПЛ дела идут отвратительно, но на европейской арене клуб еще ни разу не проиграл. И самое главное – продолжает быть единственное командой, потому как до этого был еще "Челси" в Лиге конференций, но "синие" уступили "Легии". По многим рейтингам на футбольных ресурсах "красные дьяволы" находятся на первом месте. Удивления нет от слова совсем, потому как по результативности нет равных. В среднем "Манчестер Юнайтед" забивает 2,5 мяча за игру. Стабильно создают опасные моменты у ворот соперника и по ожидаемым голам также на первом месте. Вопрос к контролю мяча нет, так как владение составляет 57,4%, что является вторым показателем в турнире после "Галатасарая" (58,2%). Команда играет аккуратно и совершает в среднем 10 нарушений за игру. Плюс ко всему количество точных передач снова в топе. Единственной проблемой является оборона, так как за 14 матчей сухими удалось оставить лишь 3.

"Тоттенхэм" не может похвастаться таким достижением как путь без поражений к финалу, но тем не менее эксперты ставят команду Постекоглу на второе место в рейтинге Лиги Европы. Атака работает как швейцарские часы и "шпоры" несмотря на все невзгоды в среднем забивают около двух мячей за игру. А учитывая травмы, постоянное давление на тренера и футболистов – это дорогого стоит. Что касается владение, то здесь также не без проблем. В Лиге Европы "Тоттенхэм" 14-й по данному показателю. Но это не удивительно, так как тренерский штаб зачастую делает акцент на контратаки и предпочитает играть вторым номером. В обороне хоть и есть некий дисбаланс, но команда старается играть чисто и приравнивает по количеству нарушений к "Манчестер Юнайтед" (9,9 в среднем).



У команд прослеживается сходство в статистических показателях, но все же "Манчестер Юнайтед" выглядит чуточку перспективнее. Но это все цифры, а что на деле? Почему "Тоттенхэму" так удобно играть с "красными дьяволами"? Ведь последний раз "шпоры" проиграли в очных матчах в 2022 году. С тех было шесть встреч и независимо кто был у руля – команда из Лондона не уступала. А в этом сезоне так и вовсе были одни победы (3). Сперва Постекоглу разорвал Тен Хага в Манчестере 0:3, далее сумасшедший кубковый матч со счетом 4:3 и вишенка на торте – домашняя победа 1:0 в рамках АПЛ. Похоже на то, что "шпорам" удобен соперник и они точно знают, как нужно играть.

Ключевые игроки и тактические аспекты

Удивительно, что лучшим бомбардиром "красных дьяволов" выступает Бруно Фернандеш. Его показатели всегда стабильны. Он забил уже 7 голов и примечательно то, что по xG показать примерно такой же. А это означает, что доли везения здесь нет точно и вся результативность португальца – это закономерный результат. Он был задействован в 13 матчах, из которых в 4 был лучшим игроком. Полузащитник конечно влияет на команду сильно, но стоит обратить внимание и на стиль Аморима. Тактическая модель "Юнайтед" в Европе отличается от того, что мы видим в АПЛ. В Лиге Европы Аморим чаще использует гибкую формацию 3-4-3 или 3-4-2-1, при этом делая ставку на владение, ширину флангов и прессинг в средней трети. Команда делает упор на быстрые вертикальные атаки, а не на позиционные штурмы, что дает результат против организованных европейских команд.

А вот "Тоттенхэм" может похвастаться своим нападающим Соланке. Хоть он и не в топ рейтинга бомбардиров, но свои пять голов он сумел забить. Доминик нуждается в сильных партнерах, так как выступает типичным страйкером. Но нынешний сезон один из самых травматичных, потому "шпоры" крайне редко могли рассчитывать на полную боевую обойму. Но несмотря на все трудности "Тоттенхэм" все же добрался до финала. У Постекоглу подход свой, который он привез из прошлых мест работы. Тренер остается верен атакующей философии и ставке на старт матча, независимо от уровня соперника. Основной формацией остается 4-2-3-1, с сильным фокусом на фланговые атаки. В этом сезоне в Лиге Европы более 41% атак "шпор" проходило через левый фланг, где активно действует Сон Хын Мин. Джеймс Мэддисон, если бы был здоров, связывал бы центр с атакой, но в его отсутствие нагрузка ложится на Кулусевски и Биссуму, что снижает качество последних передач.

Психология финала: опыт против мотивации

"Манчестер Юнайтед" имеет в составе игроков, выигрывавших европейские трофеи. Это может стать важным фактором, особенно если матч дойдет до серии пенальти. Команда Аморима также уже проходила огонь и воду – эпичная победа над "Лионом" в овертайме четвертьфинала – лучший пример силы характера коллектива. Буквально на днях стало известно, что руководство полностью доверяет тренеру и независимо от результата финала он останется у руля "красных дьяволов". Выиграв трофей Аморим получит дополнительный аргумент в контексте будущих трансферов под следующий еврокубковый сезон. Особенно на фоне тотального провала в АПЛ Лига Европы вернет веру фанатов и послужит мотивацией в дальнейших турнирах.

У "Тоттенхэма" мотивация иная: это финал, который может стать историческим. Клуб не выигрывал европейских турниров с 1984 года (Кубок УЕФА), и каждый финал становится шансом вырваться из клейма "почти-чемпиона". Финал ЛЧ-2019, проигранный "Ливерпулю", все еще болит. Для Сона, в случае победы, это может быть последняя возможность выиграть трофей в составе "Тоттенхэма". Эмоциональная составляющая может стать ключом, если лондонцы первыми откроют счет. Но здесь ситуация противоположная, так как руководство недовольно тренером и винит во всех бедах Постекоглу. И даже если трофей поедет в Лондон – Ангелос с большой долей вероятности покинет расположение клуба.

Кто больше заслуживает победу?

По ходу турнира обе команды продемонстрировали, что умеют добиваться результата в разных условиях. "Юнайтед" был более стабилен, не проиграв ни разу за 14 матчей и пройдя сильнейших соперников – "Реал Сосьедад", "Лион" и "Атлетик". Их путь тяжелее, и по качеству игры на вылет команда Аморима – фаворит. Но у "Тоттенхэма" есть важное преимущество – уверенность в личных встречах. Постекоглу трижды обыграл "Юнайтед" в сезоне, и его команда знает, как вскрывать систему Аморима. Если Сон получит пространство, если Порро и Удогье окажутся эффективны в атаке – у лондонцев есть все шансы. С другой стороны, с учетом кадровых потерь, психологической усталости и провалов в обороне, именно "Юнайтед" выглядит чуть более сбалансированной командой. Победа в финале не только спасет сезон, но и даст старт новому проекту с Аморимом.

Большинство экспертов и футбольных аналитиков делает акцент на том, что игра будет закрытой и в большинстве своем похожа на шахматную партию. Так говорят всегда, когда речь заходит о финале крупного турнира. Но данное противостояние обещает быть иным. Ведь у обеих команд переполненный лазарет, и если взглянуть на показатели, то становится очевидным, что игра должна быть результативной. "Манчестер Юнайтед" может был бы и рад сыграть на результат, но "Тоттенхэм" не сделает такого подарка Амориму. Постекоглу будет верен своему стилю и закатит настоящий английский финал, который будут вспоминать спустя десятилетия.

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