Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз финала Лиги Европы на 21.05.2025

Лига Европы. Финал

21 мая. 22:00. Бильбао. "Сан-Мамес"

Главный судья: Феликс Цвайер (Германия)

Трансляция: Megogo Football 1

Тот момент, когда уникальность финала еврокубка характеризуется не просто тем, что две команды представляют одну страну, но в придачу еще и тем, что обе целиком и полностью провалили свои сезоны на внутренней арене. Если бы последние три команды АПЛ в этом сезоне были немного сильнее, мы могли бы говорить о борьбе за выживание для "шпор" и "красных дьяволов", зато одна из этих команд спасет свой сезон благодаря финалу Лиги Европы. Жизнь иногда делает максимально неожиданные повороты.

Новости "Тоттенхэма"

Анге Постекоглу еще перед стартом этого сезона, который является вторым для наставника в "Тоттенхэме", уверенно заявил: "Обычно, на свой второй сезон я выигрываю трофеи". Тогда многие подвергли сомнению слова Анге, однако он уже на расстоянии одной игры, чтобы полностью ответить за свои слова.

"Шпоры" полностью провалились в чемпионате Англии и находятся на 17-м месте, ниже только зона вылета. Результаты в национальной лиге у них соответствующие. В общем, за последние 5 матчей у "Тоттенхэма" 2 победы, 1 ничья и 2 поражения. Как ни странно, но две победы были именно в рамках Лиги Европы, они дважды обыграли в полуфинале "Буде/Глимт" (3:1 и 2:0).

А все неудачи были именно в АПЛ. Выездная ничья с "Вест Хэмом" (1:1), который сам имеет немало игровых проблем, затем поражение от "Кристал Пэлас" (0:2), там их буквально уничтожили и в последнем туре поражение от "Астон Виллы" (0:2). Также без особых проблесков и шансов на успех. Они привыкли побеждать только иностранные клубы. Возможно, это и помешает им в финале, ведь придется играть против другой английской команды.

Новости "Манчестер Юнайтед"

Сегодня прошла информация, что Рубен Аморим подумывал о том, чтобы покинуть "Манчестер Юнайтед" после поражения против "Брайтона" в январе. Не лучшее время для выхода подобных новостей. Но результаты у него с командой действительно катастрофические, если говорить о внутреннем турнире.

За последние 5 матчей на счету манкунианцев 2 победы и 3 поражения. Как вы могли догадаться, две победы в полуфинале Лиги Европы против "Атлетика" из Бильбао (3:0 и 4:1). А вот дальше у нас матчи в чемпионате и там одни лишь поражения. Сначала против "Брентфорда" (3:4), затем уступили "Вест Хэму" (0:2), а в пятницу и "Челси" (0:1).

Конечно, у команды немало игровых проблем, так еще и в финале неудобный соперник. Неудобный тем, что "дьяволы" не могут обыграть "шпор" в последних 6 матчах, только в этом сезоне они встречались трижды и каждый матч завершался победой команды Постекоглу. Нужно менять тенденцию.

Личные встречи

16.02.25 АПЛ "Тоттенхэм" — "Манчестер Юнайтед" 1:0

19.12.24 КАЛ "Тоттенхэм" — "Манчестер Юнайтед" 4:3

29.09.24 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Тоттенхэм" 0:3

14.01.24 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Тоттенхэм" 2:2

19.08.23 АПЛ "Тоттенхэм" — "Манчестер Юнайтед" 2:0

Цифры и факты

"Тоттенхэм" выигрывал как после первого, так и после второго таймов в последних трех матчах против "Манчестер Юнайтед";

В последних 4 матчах "Тоттенхэма" во всех турнирах проходила ставка ТМ 2.5;

"Тоттенхэм" не смог забить ни одного гола в последних 4 финальных матчах, в которых принимал участие. Последний гол забивал еще Джонатан Вудгейт в 2008 году;

"Манчестер Юнайтед" — непобедимый в матчах Лиги Европы в этом сезоне.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Анге Постекоглу имеет немало травм и среди них есть ключевые футболисты, что влияет на их шансы выиграть этот финал. Не сыграют Раду Дрегушин, Деян Кулусевски, Джеймс Маддисон и Дейн Скарлетт. Вообще не зарегистрированы на Лигу Европы Антонин Кински, Тимо Вернер, Фрейзер Форстер и Серхио Регилон. Под вопросом готовность Лукаса Бергвалла и Папе Матар Сарра.

Что касается проблем Рубена Аморима, то травмирован только Лисандро Мартинес. Также есть небольшие вопросы к форме Ленни Йоро, Джошуа Зиркзе, Диогу Далота, Маттейса Де Лигта и Джонни Эванса. Однако они должны быть готовы к этому матчу.

"Тоттенхэм", 4-2-3-1: Викарио — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджи — Биссума, Бентанкур — Джонсон, Одобер, Сон — Соланке

"Манчестер Юнайтед", 4-3-3: Онана — Линделеф, Магуайр, Йоро — Мазрауи, Угарте, Каземиро, Доргу — Гарначо, Фернандеш — Хойлунд

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Тоттенхэм" — "Манчестер Юнайтед" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

2.92 3.40 2.48 Узнать больше

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Прогноз на матч между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 0:1. Финалы всегда прогнозировать чрезвычайно сложно. Можно учитывать много вещей. "Юнайтед" умеет играть под давлением и даже когда находится в ужасной форме, то привык брать трофеи. У "Тоттенхэма" до сих пор есть комплекс безтрофейного клуба и это дополнительное давление на них, не говоря о травмах Кулусевски и Маддисона. Несмотря на то, что "Тоттенхэм" выиграл все три игры против "Юнайтед" в этом сезоне, на этот раз мы ожидаем победы "красных дьяволов". Сложный матч, судьбу которого решит один гол от Бруну Фернандеша.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.