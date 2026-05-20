Фрайбург – Астон Вилла. Анонс и прогноз финала Лиги Европы на 21.05.2026

Лига Европы УЕФА, финал

Стамбул, Бешикташ Парк

Фрайбург – Астон Вилла 22:00

Трансляция — Megogo Футбол 1

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Фрайбург – Астон Вилла Смотреть трансляцию

Фрайбург

Путь в Стамбул получился достойным кино. В 1/16 уступили "Генку" (0:1) в гостях — и разнесли его дома (5:1). В четвертьфинале прошли "Сельту" в двух матчах, в полуфинале снова пропустили на выезде в компенсированное время — 1:2 в Браге — и снова перевернули всё дома: 4:3 по сумме. "Чёрный лес" умеет терпеть и умеет взрываться.

В минувшие выходные разгромили "РБ Лейпциг" (4:1) в последнем туре Бундеслиги, гарантировав себе как минимум Лигу конференций. Но задача-максимум именно здесь, в среду: победа подарит клубу первое в истории участие в Лиге чемпионов.

Это финальный матч для двух ветеранов — Николаса Хефлера и Винченцо Грифо, попрощавшихся с болельщиками на прошлых выходных. Главная кадровая потеря — Юито Судзуки, сломавший ключицу ещё в начале мая. Именно он был двигателем атаки в последней трети. Остерхаге, впрочем, восстановился и доступен, так что Шустер может варьировать состав.

Астон Вилла

Дорога в Стамбул у "Виллы" получилась убедительной до неприличия. Семь побед в восьми матчах группового этапа — второе место и прямой выход в 1/16. Дальше — "Лилль" (3:0 по сумме), "Болонья" (7:1), и английское дерби с "Ноттингемом" в полуфинале: проиграли первую игру 0:1, уничтожили во второй — 4:0. Для клуба, выигрывавшего Кубок европейских чемпионов в 1982-м, это первый выход в финал именно Лиги Европы.

В пятницу добавили яркий штрих к сезону: победа над "Ливерпулем" (4:2) гарантировала "Вилле" участие в следующей Лиге чемпионов. Уоткинс забил дважды, отличились также Макгинн и Роджерс — команда подходит к финалу на ходу.

Главный вопрос по кадрам — Амаду Онана. Атлетичный опорник, обеспечивающий оборонительный баланс в центре поля, получил травму икроножной мышцы ещё в первом полуфинале с "Форестом" и с тех пор не играл. Если не выйдет с первых минут, Эмери, вероятно, снова доверит опорную зону Линделёфу — как в ответном матче с "Форестом". Остальной состав близок к оптимальному.

Наряду с лидерскими качествами Макгинна, креативностью Роджерса и голами Уоткинса, возможно, главным преимуществом "Виллы" является их тренер. Для Унай Эмери это рекордный шестой финал Лиги Европы — четыре из пяти предыдущих он выиграл. Опыт на этой стадии трудно переоценить.

Ориентировочные составы

Фрайбург: Атуболу — Кюблер, Гинтер, Линхарт, Трой — Эггештайн, Хефлер — Бесте, Манзамби, Грифо — Матанович

Астон Вилла: Мартинес — Кэш, Конса, Торрес, Динь — Онана, Тилеманс — Макгинн, Роджерс, Буэндиа — Уоткинс

Статистика и факты

С 2023/24 года ни одна команда не выиграла больше матчей в еврокубках, чем "Вилла" (26). Только "Арсенал" сохранял ворота в сухости чаще (19 против 16). "Фрайбург" забил 25 голов в турнире — больше в одном сезоне среди немецких клубов в ЛЕ забивали только "Вердер" (26, 2009/10), "Айнтрахт" (30, 2018/19) и "Байер" (31, 2023/24).

Главная угроза для "Виллы" — Винченцо Грифо. Лучший по результативным действиям в турнире (9 — 5 голов и 4 ассиста), отмечался голом или ассистом в каждом из пяти последних матчей. Если он повторит это в финале, войдёт в компанию Фалькао, Бакки и Гамейро — единственных, кто участвовал в голах во всех трёх раундах плей-офф и финале в одном сезоне. Любопытно, что двое из трёх предшественников — воспитанники той же системы Эмери.

Манзамби — лидер турнира по выигранным владениям (72), единоборствам (97) и фолам на себе (37). 21-летний конголезец стал главным разрушителем и двигателем "Фрайбурга" в прессинге.

У "Виллы" Роджерс лидирует по созданным моментам (27), xA (3.3) и касаниям в штрафной (65). Буэндиа (3 гола и 5 ассистов в 11 стартах) добавляет непредсказуемости.

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч от UA-Футбол

"Фрайбург" — романтическая история этого розыгрыша, умеющая терпеть и взрываться в нужный момент. Но "Астон Вилла" — машина Эмери с индивидуальным классом в каждой линии и тренером, для которого финалы ЛЕ давно стали рабочей рутиной. Отсутствие Судзуки бьёт по созидательным возможностям "Фрайбурга", а значит путь к победе для немцев пролегает через терпение, стандарты и проблески гения Грифо. Ставка: победа "Астон Виллы" — коэф. 1.75.