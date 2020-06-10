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Севилья - Бетис. Прогноз на матч чемпионата Испании

Испания
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Севилья - Бетис: Прогноз и анонс матча ⋉ 11.06.2020 ⋊ Ла Лига онлайн на UA-Футбол

Севилья - Бетис. Прогноз на матч чемпионата Испании
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською
Чемпионат Испании. 28-й тур. Испания. Севилья. "Хуан Санчес Писхуан". 11.06.2020. 23:00. Арбитр в поле – Антонио Матеу Лаос. Трансляция в Украине – "Футбол 1", MEGOGO

Три месяца... три месяца испанский футбол находился на карантине, и вот наконец Ла Лига вышла на финишную прямую. Осталось разыграть одиннадцать туров и решить множество турнирных задач. "Севилья" – среди команд, вокруг которых интрига фонтанирует.

Хулена Лопетеги немало критикуют, однако именно его команда, а не "Валенсия", "Атлетико" или "Реал Сосьедад", идет вслед за "Барселоной" и "Реалом". "Севильи" тщетно надеяться на чемпионство или даже на серебро турнира, однако финиш в зоне Лиги чемпионов – это идея фикс.

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Относительно "Бетиса" расклады значительно проще. "Огурцы" почти наверняка не вылетят, да и до зоны Лиги Европы далеко. Поэтому Руби уже сейчас может заниматься наработкой схем на следующий сезон, а заодно и устраивать "пакости" принципиальным соперникам.

В последнем перед карантином туре, к примеру, каталонец Руби помог "Барселоне", где когда-то работал ассистентом тренера, выйти на первое место турнирной таблицы, одолев "Реал". Нынче есть шанс угодить уже непосредственно болельщикам "Бетиса", для которых успешный исход битвы с "Севильей" – дело чести. Это дерби и оно одно из самых принципиальных в Испании. Бесспорно, отсутствие зрителей на трибунах – серьезный удар по антуражу поединка, но к этому действу все равно будет приковано немало внимания. И не только потому, что это дерби. А просто потому, что люди уже соскучились по испанскому футболу.

В последних двух дерби победила "Севилья". На этот раз подопечные Лопетеги также котируются фаворитам, но все эти коэффициенты обесцениваются длительным перерывом, предшествовавшим матчу. Да и "Бетис" не из тех, кто преклоняется перед авторитетами. В этом сезоне "огурцы" отбирали очки не только у "Реала" (дважды), но и громили дома "Реал Сосьедад", побеждали "Валенсию", портили нервы "Барселоне".

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Потери у команд минимальны. Неманья Гудель не сыграет за "Севилью" из-за дисквалификации, а вот Лукас Окампос, который ранее боролся с проблемами со здоровьем, готов к игре. У "Бетиса" под вопросом Хоакин, Карвалью и Эдгар Гонсалес, хотя все трое занимались в общей группе.

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Прогноз. Победа "Севильи" 2:1.

Ставка: у "Бетиса" одна из худших оборон лиги – команда пропускает на уровне аутсайдеров с зоны вылета. Зато с атакой, несмотря на дефицит форвардов, все в порядке. Ожидаем голов как в одни, так и в другие ворота – с минимальным преимуществом "Севильи". Напрашивается ставка на победу хозяев с разницей в 1-2 гола.

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Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Чемпионат Испании Бетис (Севилья) Севилья (Испания) Прогнозы
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