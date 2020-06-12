Мальорка - Барселона. Анонс и прогноз на матч Примеры

Примера. 28-й тур

13 июня. Пальма. "Иберостар"

"Мальорка" 23:00 "Барселона"

Трансляция: Футбол 1, MEGOGO

Арбитр: Карлос Дель Серро Гранде

Тот случай, когда играть будут две команды, но все внимание приковано лишь к одной из них. Стала ли "Барса" лучше за время карантина - вот, пожалуй, главная интрига матча.

Да, звучит парадоксально, но есть немало оснований ждать прогресса от чемпиона именно сейчас. Во-первых, выздоровел Луис Суарес, который в январе перенес операцию. Без него Лео Месси было архисложно что-то придумывать впереди, что вылилось в вылет из Кубка, поражение в Класико (0:2) и неоднозначную ничью с "Наполи" в ЛЧ (1:1).

Во-вторых, сам Месси наконец получил возможность полноценно отдохнуть от футбола, побыть с семьей и прочистить мозги. Последние недели перед карантином он выглядел ужасно уставшим, и в части выездных игр даже не бегал.

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Ну и в-третьих, у Кике Сетьена было время - около трех недель - чтобы не торопясь, без давления объяснить игрокам суть своей системы. Опять-таки, зимой казалось, что игроки не в полной мере понимают, чего от них добивается тренер. Отсюда пассивность Альбы, неясная роль Де Йонга, Видаль на фланге.

Безусловно, если "Барса" наконец покажет свой лучший футбол, "Мальорке" будет сложно даже избежать разгрома. В первом круге на "Камп Ноу" островитяне выдали свой максимум в атаке, но все равно схлопотали 2:5. Остановить Месси, если он разыграется, "Мальорке" некем - впрочем, как и других топ-форвардов Примеры. Команда Висенте Морено вторая с конца в лиге по количеству пропущенных - аж 44 в 27 матчах.

Что касается атаки, то тут островитяне нестабильны: могут уничтожить "Валенсию" (4:1), могут вступить в перестрелку с "Бетисом" (3:3), а могут четыре тура кряду не забивать вообще.

С "Барсой", думается, будет второй вариант - результативная перестрелка. "Блаугранас" ужасны в гостях - в последних пяти выездах у них 10 пропущенных голов и всего одна победа. Вдобавок фаворит будет уязвим из-за отсутствия двух основных защитников - у Клемана Ленгле перебор карточек, а Нелсона Семеду отстранила лига из-за бурной вечеринки в разгар карантина. Все это должно помочь "Мальорке" навязать борьбу.

Но вот что касается сенсации, то мы в нее не верим. Класса и мотивации отдохнувших Месси и Суареса должно хватить, чтобы даже при безалаберной игре в защите взять три очка на поле аутсайдера.

Цифры и факты

"Барселона" в последний раз не пропускала на выезде в рамках Примеры 1 декабря 2019-го. Тогда каталонцы обыграли "Атлетико" (1:0) благодаря голу Месси в концовке. С тех пор - в каждом из пяти выездов команда пропускала по два раза

6 из 7 побед в текущей Примере "Мальорка" одержала на своем поле. В том числе были обыграны "Реал" (1:0), "Вильярреал" (3:1) и "Валенсия" (4:1)

Луис Суарес, вероятно, появится на поле впервые с 9 января. Он перенес операцию на правом мениске вскоре после матча за Суперкубок против "Атлетико" (2:3)

19-летний вингер "Мальорки" Такефуса Кубо - воспитанник "Барселоны", но прошлым летом он неожиданно перебрался в "Реал". "Сливочные", в свою очередь, отдали японца в аренду "Мальорке". На счету Кубо 3 гола и 3 ассиста в текущей Примере

"Мальорка" в последний раз побеждала "Барселону" в мае 2009-го. Интересно, что тот матч уже ничего не решал для каталонцев - они гарантировали себе чемпионство заранее. С тех пор "Барса" выиграла у островитян 8 матчей при всего одной ничьей

Ориентировочные составы

Как уже упоминалось, у "Барсы" точно не сыграет Клеман Ленгле. Также на 99% исключено появление разозлившего боссов Семеду. Ну и, разумеется, вне игры остается (вечно) травмированный Усман Дембеле.

У "Мальорки" точно не сыграют травмированные защитники Баба Рахман и Леонардо Кутрис. А вот левый бек Лумор Агбеньену, судя по газетным сводкам, таки успел восстановиться и выйдет с первых минут.

"Мальорка": Рейна - Посо, Вальент, Раилло, Седлар, Агбеньену - Кубо, Баба Мохаммед, Дани Родригес - Кучо Эрнандес, Будимир

"Барселона": Тер Штеген - Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Альба - Де Йонг, Бускетс, Ракитич - Месси, Суарес, Гризманн

Прогноз на матч "Мальорка" - "Барселона"

Ставку "обе забьют" предлагают с коэффициентом 1,9-2,0 - и это хороший шанс заработать. "Барса" постоянно много пропускает в гостях, плюс будет играть без основного стоппера. "Мальорка" же и вовсе вторая худшая команда Примеры в обороне.

Если следовать этой же логике, можно смело брать и ставку на индивидуальный тотал "Мальорки" больше 0,5 - его предлагают за 1,75-1,78.